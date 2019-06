Rückkehr vor dem Abschied

Eishockey: DEL 2

von Oliver Rabuser schließen

Die Tölzer wollten schon ohne ihn planen. Doch nach seiner Vertragsauflösung bei den Ravensburg Towerstars deutet alles darauf hin, dass Lubor Dibelka bei den Löwen bleibt.

Bad Tölz – Der dicke Fisch zappelt an der Angel, ganz aus dem Wasser ist er nicht. Doch gilt es als sicher, dass Lubor Dibelka den Tölzern erhalten bleibt. Eine Presseaussendung der Ravensburg Towerstars wurde am Mittwoch unter anderem im Fachblatt „Eishockey News“ veröffentlicht. Die Löwen bestätigen den Kontakt mit dem Stürmer, nicht jedoch den Vollzug. „Wir stehen dem Ganzen sehr positiv gegenüber“, sagt TEG-Geschäftsführer Christian Donbeck.

Er stehe mit Dibelka in Kontakt, seit durchgedrungen ist, dass der Deutsch-Tscheche seinen Vertrag in Oberschwaben auflöst. Der in der Ravensburger Pressemitteilung geäußerten Enttäuschung, einen Spieler nicht halten zu wollen, der nicht mit „hundertprozentiger Leidenschaft“ aufs Eis gehe, entgegnet Donbeck mit Unverständnis. Es sei hinlänglich bekannt, dass „familiäre Gründe“ die primäre Rolle bei Dibelkas Kurswechsel spielten.

Eishockey DEL 2: Lubor Dibelka: Tölz statt Ravensburg?

Die Inkompatibilität mit Ex-Löwen-Trainer Markus Berwanger mag im vergangenen Winter zum vorschnellen Entschluss der Vertragsunterzeichnung bei den Towerstars beigetragen haben. Auch eine Abstandszahlung habe es nicht gegeben, versichert Donbeck. Die TEG sei in die Gespräche über die Auflösung nicht involviert gewesen. Das sei allein Sache des Spielers und seines Beraters (Martin Ancicka, d. Red) gewesen. Von daher ist vom Konto der Löwen kein Geldfluss in Richtung Ravensburg zu erwarten. Mehr noch: Donbeck stellt die ganze Publikation der Towerstars auf den Prüfstand. Es sei vor der Saison klar vereinbart worden, dass man sich bei Transfers terminlich abstimme. Die intern getroffenen Vereinbarungen lauteten mutmaßlich dahingehend, dass man sich auf eine Bekanntgabe in der kommenden Woche verständigt habe.

In der Vorsaison: 24 Tore, 27 Beihilfen und Ärger mit Berwanger

Wie auch immer: Lubor Dibelka schlüpft ab August wieder in das gelb-schwarze Leiberl mit der Rückennummer 22, in dem er in der Vorsaison 24 Tore und 27 Beihilfen markierte. Generell Donbeck bestätigt den Verbleib Dibelkas. Nur gebe es erst dann die Vollzugsmeldung, wenn „die Tinte trocken ist“. Nachdem Dibelka zuletzt im Urlaub weilte, werde man sich in den „kommenden Tagen“ mit dem 36-Jährigen zusammen setzen und letzte Details klären. „Ich brauche die Verträge im Original mit allen Unterschriften“, wirbt Donbeck um Verständnis. or

In der Vorsaison wechselte Lubor Dibelka vom SC Riessersee nach Tölz