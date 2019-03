Verrückte Serie positiv beendet: Tölzer Löwen schaffen den Klassenerhalt

Eishockey DEL 2

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen bringen eine verrückte Playdown-Serie gegen Freiburg zu einem positiven Abschluss, haben Grund zu feiern und verabschieden sich mit dem Klassenerhalt in die Sommerpause.

Bad Tölz– Der Kampf gegen den Abstieg sollte heuer nicht so spannend werden wie in der Vorsaison. Doch zumindest diese Playdown-Serie gegen Freiburg hatte es in sich. Eine Serie, in der die Löwen bei drei Spielen in die Verlängerung mussten, am Sonntag sogar das längste Spiel der DEL 2-Geschichte ablieferten, einen 1:3-Rückstand aufholten, und sich im entscheidenden Duell gestern Abend im Tölzer Eisstadion mit 4:2 durchsetzten. Sie ließen sich von den mehr als 4000 Zuschauern in der Arena feiern. Hauptsponsor Wee warf zur Feier des Abends Dauerkarten für die kommende Saison für 99 Euro unter das Volk.

Auch dieses siebte Spiel in der Playdown-Serie war eng und höchst umkämpft. Die Löwen wirkten etwas frischer nach der kräftezehrenden 107-Minuten-Schlacht in Freiburg am Freitag. Allerdings gingen auch sie gezeichnet ins Rennen: Kapitän Philipp Schlager musste mit einer Fußverletzung passen, Andreas Pauli mit einer Gehirnerschütterung. Zwei Leistungsträger fehlten den Löwen im entscheidenden Playdown-Duell. Trotzdem warfen sie sich hoch motiviert ins Geschehen, behielten in den Zweikämpfen die Oberhand, übten viel Druck auf die Freiburger aus und legten vor: Kevin Wehrs’ Blueliner in Überzahl parierte EHC-Keeper Jimmy Hertel noch. Doch die Scheibe blieb in der Gefahrenzone, Stephen MacAulay brachte sie im nächsten Angriff über die Linie.

Klassenerhalt in einer verrückten Serie geschafft

Doch wieder einmal konnten die Löwen eine Führung nicht halten. Rettete zunächst Löwen-Goalie Ben Meisner mit einigen guten Paraden den Vorsprung noch über die Pause, glich Freiburg anschließend aus: Brad McGowan fälschte einen Schuss zum Ausgleich ab, in doppeltem Powerplay drehte Alexander Brückmann das Spiel auf 2:1.

Und die Löwen wussten zunächst nicht, wie sie das Abwehrbollwerk, das Freiburg im Anschluss errichtete, knacken sollten. Sie setzten sich im Angriffsdrittel fest, doch weder Jordan Hickmott noch Tyler Gron, Florian Strobl aus dem Gewühl oder Kevin Wehrs von der blauen Linie kamen an Hertel vorbei. Erst mit der Schlusssirene – laut Videobeweis sehr kurz davor – fand Wehrs’ Blueliner von Strobl abgefälscht zum 2:2 ins Ziel. Extrem wichtig für die Löwen-Moral.

Und diesmal schafften sie es, das Spiel erneut zu drehen. Ganz ohne Verlängerung. Aber dafür mit Interims-Kapitän Florian Strobl, dem Mann für die wichtigen Tore. In der Hauptrunde nur einmal erfolgreich, traf er in den Playdowns zum vierten Mal und brachte die Löwen mit 3:2 in Front. Das war nicht die Vorentscheidung, nun setzte Freiburg nur noch auf Offensive und sorgte für Dauerstress bei Meisner. Der hielt seinen Kasten mit starken Paraden sauber. Als sein Gegenüber Jimmy Hertel – ebenfalls in guter Verfassung – sein Tor zugunsten eines sechsten Feldspielers verließ, räumte Goldhelm MacAulay alle Zweifel am Klassenerhalt mit dem Treffer zum 4:2 aus dem Weg. Auch die letzte Szene des Spiels entschieden die Tölzer für sich: eine handfeste Auseinandersetzung zwischen Casey Borer und Jannik Herm. Die Zehn-Minuten-Strafe dürften Borer deutlich mehr egal sein als seinem Widersacher: Seine Tölzer haben nämlich Sommerpause, Freiburg muss gegen Deggendorf weiter gegen den Abstieg kämpfen.

Tölzer Löwen - EHC Freiburg 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Tore: 1:0 (7:45) MacAulay (Hickmott/Sedlmayr), 1:1 (23:42) McGowan (Wittfoth/Balej), 1:2 (28:20) Brückmann (Mikyska/Balej, 5-3), 2:2 (39:59) Strobl (Wehrs/Gschmeißner), 3:2 (48:26) Strobl (Drews), 4:2 (59:16) MacAulay (Sedlmayr/Schwarz, ENG), – Strafminuten: Tölz 10 + 10 (Borer, Faustkampf, Freiburg 10 + 10 (Herm, Faustkampf), –Schiedsrichter: Lukas Kohlmüller, Benjamin Hoppe, –Zuschauer: 4011.