Streit im Tölzer Eishockey: Ende der Palastrevolution

Von: Nick Scheder

Teilen

Wende im Streit: Christian Schallenkammer (hi. li.) und Hubert Hörmann (re.), bisher vor allem durch gegenseitige Abneigung aufgefallen, stellen sich den Fragen von Redaktionsleiterin Veronika Ahn-Tauchnitz (vo. li.) und Sportredakteur Nick Scheder. © Arndt Pröhl

Überraschende Wende im Streit: Christian Schallenkammer merkt, dass er ausgenutzt wurde und beendet den extern angezettelten Hörmann-Putsch.

Bad Tölz – Ein Jahr lang haben sie kräftig gegeneinander ausgeteilt, bei einem Treffen hätte es bisher wohl Personenschutz gebraucht. Jetzt kamen Hubert Hörmann, Vorsitzender des EC Bad Tölz, und Christian Schallenkammer, Fan der Tölzer Löwen und sein größter Kritiker, zu einem gemeinsamen Gespräch zusammen. Bisher hat der 44-Jährige alles dafür getan, Hörmann als ECT-Präsidenten zu stürzen, hat kürzlich mitgeholfen, eine Petition „für die Zukunft des EC Bad Tölz“ – also mit einem anderen Vorstand – ins Leben zu rufen.

Jetzt sprachen die beiden miteinander. Wie konnte das passieren? Entweder, Schallenkammer wurde vom ECT „gekauft“, um Ruhe in die turbulenten Zeiten zu bringen. Oder es steckt mehr dahinter. „Ich bin nicht käuflich“, sagt der Tölzer. „Im Gegenteil, ich wurde ausgenutzt. Ich komme nicht als Opfer, ich habe Scheiße gebaut.“

Ende der Palastrevolution

Schallenkammer wurde seinen Angaben zufolge mit Informationen aus dem engsten Kreis der TEG versorgt – vom ehemaligen Geschäftsführer Christian Donbeck und anschließend noch von jemand anderem. Und zwar nicht nur bis zum Ende der Anstellung des ehemaligen Geschäftsführers, sondern darüber hinaus. Die Informationen nutzte er dazu, Hörmann immer wieder einen Strick zu drehen. „Absolut vertrauliche Informationen, die Weitergabe hätte in einem Fall sogar gravierende Folgen für den Eisclub haben können“, sagt Hörmann.

Donbeck weist alle Anschuldigungen von sich. „Ich bin seit einem Jahr raus aus dem Tölzer Eishockey, es interessiert mich nicht, wer da Vorsitzender oder Geschäftsführer wird“, sagt er. Allerdings macht er sich anschließend dafür stark, die Veröffentlichung zu verhindern, redet von Gesprächen mit Journalisten und einem Anwalt. Dem Tölzer Kurier liegen jedoch stichhaltig die Informationen über den Nachrichtenaustausch vor.

Zuerst Freude, dann Zweifel

Schallenkammer freute sich zunächst über die Versorgung mit brisantem Material aus dem TEG-Kreis. Der Informationsfluss versiegte nicht einmal, als Donbeck dem Zirkel nicht mehr angehörte. Wurde also von einer Person fortgesetzt, die dem Beirat der Tölzer Eissport-Gesellschaft bis vor Kurzem noch angehörte. „Das ist ein nie dagewesener Vertrauensbruch“, sagt Hörmann. „Und es handelt sich explizit nicht um Simon Rentel.“ Der 61-jährige Tölzer Bauunternehmen wunderte sich mehrfach darüber, dass Schallenkammer so gut informiert war und mit seinem Wissen in Foren glänzte. „Es war oft 100 Prozent Insiderwissen, woher weiß er das?“

Schallenkammer hatte in den vergangenen Wochen allerdings mehr und mehr Zweifel an den Intentionen seiner Informanten. „Irgendwann habe ich angefangen, die eine oder andere Information auf ihren Wahrheitsgehalt zu überprüfen“, sagt der Tölzer. „Und dabei habe ich festgestellt, dass die Infos zwar meist nicht ganz falsch, aber unvollständig waren und Hörmann genau dadurch in schlechtem Licht erscheinen ließen.“ Dabei ging es beispielsweise um die Bildung eines Vorstands, der Hörmann ablösen könnte.

Es ist Hass entstanden

Der ECT-Boss hält enttäuschte Gefühle für den Grund dafür, dass gegen ihn Front gemacht wurde. „An dem Tag, an dem es für Donbeck und die Tölzer Löwen auseinander ging, ist Hass entstanden“, glaubt Hörmann. Und in Schallenkammer fand man einen willfährigen Fan, der es verstand, die Infos zu nutzen. „Ich fühle mich beschissen, komme mir verarscht vor, seit ich gesehen habe, dass ich nur ausgenutzt wurde“, sagt der 44-Jährige.

Petition hat ein Zugpferd verloren

Für ihn ist nun erst einmal Schluss mit der – von außen gesteuerten – Palastrevolution gegen Hörmann. „Wir sind in manchen Dingen sicher immer noch anderer Ansicht“, sagt der Tölzer. „Aber ich verstehe nun manche Aktionen besser, weil ich die Hintergründe kenne, und weiß, dass manche Informationen mich einfach in eine gewisse Richtung ziehen sollten.“ Die Petition, die er mit begründet hat, werde er nicht mehr unterstützen. Damit verliert die Unterschriftensammlung eines der größten Zugpferde. Eine möglicherweise folgende außerordentliche Mitgliederversammlung, bei der Hörmann und sein Vize Sepp Hintermaier sofort Platz für ein Nachfolgerteam machen würden, ist damit wenig wahrscheinlich. Hörmann will keine rechtlichen Schritte gegen die Weitergabe von Interna einleiten. „Ich habe ziemlich den Spaß verloren“, gibt der ECT-Vorsitzende zu. „Aber ich möchte zum Wohle des Tölzer Eishockeys mit Freude und Engagement weitermachen. Dazu brauchen wir Ruhe und müssen alle an einem Strang ziehen.“ Worte, die sein bisher größter Kritiker ungeniert wiederholt.