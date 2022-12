Tölzer Löwen: Ersatz für den Ersatz

Eishockey Oberliga

Bad Tölz – Er wurde von Spiel zu Spiel besser. Brachte die Gegner mehr und mehr zur Verzweiflung. Und dann war Schluss: Im Spiel gegen Füssen Mitte November machte Enrico Salvarani einen unglücklichen Schritt bei einer Abwehraktion. Die Folge: Riss des Syndesmosebandes im Sprunggelenk. Die gleich anberaumte Operation verlief wenigstens gut, trotzdem muss der Keeper der Tölzer Löwen noch lange pausieren. Aus diesem Grund machte sich der Eishockey-Oberligist auf die Suche nach einem Ersatz. Und wurde nun mit Philip Lehr fündig.

Ersatz für den Ersatz

Der 29-Jährige stammt aus der Talentschmiede der Mannheimer Jungadler und durchlief in seiner Jugend sämtliche Jugend-Nationalmannschaften. Zuletzt half er bei Liga-Konkurrent EV Lindau aus, war in den Jahren zuvor bei den Oberliga-Vereinen Herford, Weiden, Hannover, Erfurt, Duisburg und Weiden – meist als Ersatz-Torhüter. Lehr hat auch DEL-Erfahrung aus Nürnberg und Mannheim, spielte zudem in der zweiten Liga für Frankfurt und Heilbronn. Der Berliner war außerdem im Kader der Berliner Eisbären beziehungsweise Mannheim, als sie 2013 und 2015 Deutscher Meister in der DEL wurden.

Noch zwei Wochen Training bis er richtig fit ist

„Bad Tölz ist ein top Standort in der Oberliga. Ich will bereit sein, wenn ich gebraucht werde und auch meine Chance nutzen“, begründet Lehr seinen Wechsel zu den Tölzer Löwen. Die haben zwar mit Josef Hölzl und Joshua Baron zwei weitere Torhüter unter Vertrag, die ihre Sache phasenweise recht gut machten. Doch in der einen oder anderen Situation ist ihnen fehlende Erfahrung doch anzumerken. Die Gegentore – davon haben die Tölzer jede Menge – fallen zuweilen schon sehr leicht. „Baron ist einfach noch sehr jung und unerfahren, und Hölzls Leistung ist schwankend“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster. „Wir brauchen eine zusätzliche Absicherung, sollte einem Torhüter etwas passieren, deshalb bin ich froh, mit Lehr eine weitere Alternative zur Verfügung zu haben,“ sagt Foster.

Allerdings braucht der 29-Jährige wohl noch zwei Wochen, bis er wieder richtig fit ist. „Er hat heuer nur hobbymäßig trainiert, hält im Training zwar gut, aber nach einer Weile lässt die Kondition nach“, sagt Foster.

Suche nach Ersatz-Keeper war schwierig

Die Suche nach einem Ersatz-Torhüter war alles andere als einfach für die Tölzer Löwen, zumal die Position mit einem deutschen Keeper zu besetzen war. Deshalb ist Ralph Bader, Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft froh, mit Lehr eine zufriedenstellende Lösung gefunden zu haben: „Wir haben ab Weihnachten acht Spiele im Zwei-Tages-Rhythmus, da müssen alle Spieler bereit sein, und für unsere Torhüter ist dies eine enorme Belastung, deshalb wollte ich einfach vorsorgen“, sagt der 58-Jährige.