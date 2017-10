Erster Sieg in der DEL 2

Eishockey: Del 2

von Nick Scheder

Der Sieg lag in der Luft: Nach starker Leistung am Freitag bei Tabellenführer Bietigheim zeigten die Tölzer Löwen am Sonntagabend gegen die Bayreuth Tigers erneut einen guten Auftritt und holten sich mit 6:4 die ersten drei Punkte in der DEL 2.

Bad Tölz–Es war ein weiter Weg, bis der erste Saisonsieg in der DEL 2 für die Tölzer Löwen unter Dach und Fach war. Viermal waren sie nahe dran, sieben mal gingen sie leer aus. Gestern Abend war es nun soweit. Mit einer engagierten Leistung holten sie einen 6:4-Sieg gegen die Bayreuth Tigers und damit die ersten drei Zähler in der DEL 2. Allerdings nicht ohne viermal einen recht komfortablen Zwei-Tore-Vorsprung schrumpfen zu lassen. „Ich freue mich sehr, dass ich nicht wieder eine Niederlage trotz guter Leistung rechtfertigen muss“, sagt Trainer Rick Boehm sichtlich erleichtert.

Der Aufsteiger machte bald klar, dass er lange genug auf den ersten Saisonsieg gewartet hatte. „Im ersten Drittel haben uns die Löwen regelrecht überrannt“, sagt Tigers-Trainer Sergej Waßmiller. Sie legten auf 2:0 vor. Erst fälschte Manuel Edfelder Andreas Schwarz’ Schuss von der Blauen zum 1:0 ab. Dann traf Marcel Rodman auf 2:0.

Es wurde eine recht ausgeglichene Partie, in der keine Mannschaft die andere entscheidend in den Griff bekam. Bayreuth machte im zweiten Drittel das Spiel, kam in doppelter Überzahl durch Andreas Geigenmüller auf 1:2 heran. Aber Tölz erzielte zum richtigen Zeitpunkt die Tore. Klaus Kathan schoss von der Blauen das 3:1.

Eine Umstellung nahm Boehm im Tölzer Tor vor: Sein Sohn Michael bestritt turnusgemäß sein erstes DEL 2-Spiel über die volle Spielzeit. Er machte seine Sache bis auf ein paar Unsicherheiten ordentlich. An den Gegentoren blieb er schuldlos. Sebastian Busch brachte die Gäste auf 2:3 heran.

Positiv beeindruckt haben den Trainer die Talente Constantin Ontl und Michael Grabmaier. „Dass sie derartig gut mitmischen, hätte man nicht erwartet.“ Ontls beste Szene: Ein Angriff auf der rechten Seite, ein cleverer Pass auf Edfelder, der am Tor vorbeischoss. Grabmaier bereitete Hannes Sedlmayrs 4:2 vor.

Die Fehlerquote bei den Löwen war deutlich reduziert, das Powerplay effizienter als zuletzt – Strafzeiten nahmen vor allem die Gäste, hauptsächlich im Schlussdrittel, als Jozef Potac und Tom Horschel den Spielstand auf 5:3 gestellt hatten. Waßmiller: „Ständig in Unterzahl war es nicht mehr möglich, das Spiel zu drehen.“ Bartosch hatte auf 4:5 verkürzt und Rodman den alten Vorsprung wiederhergestellt.

Trotzdem blieb es spannend, weil die Löwen den Sack nicht richtig zumachten. Nicht in doppelter Überzahl. Auch nicht bei einer 2:1-Situation kurz vor Schluss, als Schlager die Scheibe auf Schwarz schickte, der am – oft nicht gerade souveränen – Torwart Tomas Vosvrda hängen blieb. Das hatten zuvor schon Joonas Vihko und mehrfach Rodman getestet. Von Bayreuth kam in der Schlussphase wenig. Zu wenig, um zu verhindern, dass die Löwen-Fans seit langem mal wieder „Kling Glöckchen“ anstimmen konnten.

Tölzer Löwen – Bayreuth Tigers 6:4 (2 :0, 3:3, 1:1)

Tore:1:0 (11.55) Edfelder (Schwarz/Ontl), 2:0 (16.29) Rodman (Vihko/Schwarz, 5-4), 2:1 (20.24) Geigenmüller (Potac/Kolozvary, 5-3), 3:1 (24.32) Kathan (Grabmaier/Sedlmayr), 3:2 (28.13) Busch (Gläser/Bartosch), 4:2 (34.04) Sedlmayr (Grabmaier/Lakos), 4:3 (36.50) Potac (Neher/Kolozvary), 5:3 (38.44) Horschel (Rodman/Endraß), 5:4 (43.09) Bartosch (Geigenmüller/Gläser, 5-4), 6:4 (46.29) Rodman (Schwarz/Schlager), – Strafminuten:Tölz 8 + 10 (Lakos, unsportl. Verh.), Bayreuth 10 + 10 (Gläser/unsportl. Verh.), – Schiedsrichter:Nicole Hertrich/Eugen Schmidt, – Zuschauer: 1497.