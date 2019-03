Liveticker: Tölzer Löwen siegen gegen EHC Freiburg

von Nick Scheder schließen

Es geht ums Ganze: Wenn die Tölzer Löwen heute Abend (Spielbeginn: 19.30 Uhr) ihr Heimspiel gegen den EHC Freiburg nicht gewinnen, steht fest, dass sie in die nächste Play-Down-Runde gegen den Abstieg müssen. Wie sich die „Buam“ schlagen, können Sie ab 19.15 Uhr im Liveticker verfolgen.

Tölzer Löwen - EHC Freiburg 4:3 (2:1, 2:1, 0:1). - Tore: 1:0 (0:43) MacAulay (Wehrs, Gron), 1:1 (9:26) Kunz (Balej, Moser 5-4), 2:1 (16:54) Borer (Hickmott, Sedlmayr 5-4), 2:2 (20:06) Moser, 3:2 (33:58) Borer (Hickmott, Dibelka 4-5), 4:2 (36:39) MacAulay (Dibelka, Pauli 5-4), 4:3 (50:32) Neuert (Rießle).- Strafminuten: Tölz 10, Freiburg 10.- Schiedsrichter: Marcus Brill, Michael Klein.- Zuschauer: 2011.- Schüsse: Tölz 43 (15, 18, 10), Freiburg 30 (8, 14, 8).

Danke Euch allen fürs Mitlesen. Bis zum nächsten Mal. Servus!

Fazit: Ein verdienter Sieg der Löwen, die über weite Strecken der Partie die überlegene Mannschaft waren. Durch atemberaubende Abwehr haben die Löwen die Freiburger aber immer wieder ins Spiel gebracht, so dass es am Ende noch mal richtig eng wurde.

60:00 Und endlich: Schlusssirene! Die Tölzer Löwen gewinnen gegen den EHC Freiburg hauchdünn mit 4:3!

59:45: Pauli schlenzt den Puck mit der Rückhand aus dem Verteidigungsdrittel.

59:35: Der Puck geht neben das Tor.

59:30: Meisner will sich auf den Puck werfen. Dies misslingt, der Puck rutscht unter seinem Körper hindurch.

59:15: Konter über Hickmott - er schlenzt am leeren Tor vorbei!

59:10: Großes Durcheinander vor dem Löwen Tor.

59:00: Stehende Ovationen der gut 2000 Zuschauer. Die Löwen führen weiter ganz knapp mit 4:3.

58:30: Hertel geht aus seinem Tor.

58:30: Auszeit Freiburg. Auf der Tribüne wird es richtig laut, die Fans in der Südkurve singen ohne Unterbrechung.

58:14: Die Stimme des Stadionsprechers überschlägt sich beim Versuch, die Tölzer Fans zur Anfeuerung zu animieren.

57:46: Abwehrschlacht.

57:18: Von der anfänglichen Tölzer Souveränität ist nicht mehr viel übrig geblieben.

57:00: In der Südkurve wird es laut: Die Fans singen „kämpfen bis zum Ende“.

57:00: Freiburg schießt aus allen Lagen, Herm scheitert an Meisner.

56:32: Eine gute Konterchance der Löwen endet im Abseits. Eien ganz heikle Phase.

56:00: Freiburg rennt an.

55:33: Eine Szene, bei der das Herz stehen bleibt: Meisner wirft sich auf den Puck, greift daneben, aber den Nachschuss fängt er spektakulär.

55:00: Jetzt macht Freiburg ganz schön Druck.

54:00: Die Tölzer Abwehr lässt sich wieder überrumpeln, aber dieses Mal schießt Moser daneben.

51:00: Was für eine Chance für die Löwen! Lubor Dibelka trifft den Pfosten!

50:32: Tor für Freiburg! Die Tölzer Abwehr wieder im Tiefschlaf. Alle Tölzer rennen nach vorne, Kevin Wehrs steht plötzlich zwei Freiburgern gegenüber, wirft sich in den Querpass, kann aber das Tor von Christian Neuert nicht mehr verhindern. Wo war da eigentlich Niklas Heinzinger? Und wo ein Stürmer, der seine Position einnimmt? Die Löwen führen damit nur noch mit 4:3.

50:00: Borer schlenzt Hertel an die Schulter, Durcheinander vor dem Freiburger Tor.

49:07: Freiburg wieder komplett.

48:58: Bully vor dem Freiburger Tor.

48:45: Jetzt läuft das Powerplay. Chancen für Dibelka und Wehrs.

48:13: Ein Fehlpass unterbricht das Powerplay.

47:47: MacAulay verliert den Puck, holt ihn sich wieder zurück.

47:30: Bully im Freiburger Drittel.

47:07: Zwei Strafminuten gegen Linsenmaier (Beinstellen). Die logische Konsequenz des Katz- und Maus-Spiels.

47:00: Die Löwen beschäftigen die Freiburger in ihrem Drittel.

46:07: Wahnsinns-Kombination: Dibelka spielt einen Traumpass zu Sedlmayr, der einen nicht minder schönen Querpass zu Hickmott. Der macht alles richtig, zieht direkt ab. Doch Hertel rettet im Spagat mit einer unglaublichen Parade.

44:00: Der Start ins letzte Drittel ist nicht so spektakulär wie der Start ins zweite Drittel. Aber es muss ja nicht immer alle paar Sekunden Torchancen geben.

41:30: Guter Schlagschuss Balej, Meisner hat den Puck.

40.32: Freiburg wieder komplett.

40:08: Die Löwen sind wieder komplett.

21:13 Uhr: Das letzte Drittel beginnt.

21:11 Uhr: Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis. Mal schauen, ob Tyler Gron wieder mitspielen darf. Scott Beattie hat ihn nach seinem blödsinnigen Stockschlag auf der Bank schmoren lassen. Seinen Platz hat Manuel Edfelder eingenommen.

Tölzer Löwen - EHC Freiburg 4:2 (2:1, 2:1, -:-). - Tore: 1:0 (0:43) Pauli (MacAulay, Tosto), 1:1 (9:26) Kunz (Balej, Moser 5-4), 2:1 (16:54) Borer (Schwarz, Hickmott 5-4), 2:2 (20:06) Moser, 3:2 (33:59) Borer (Dibelka, Hickmott 4-5), 4:2 (36:39) MacAulay (Dibelka, Schlager 5-4).- Strafminuten: Tölz 10, Freiburg 8.- Schiedsrichter: Marcus Brill, Michael Klein.- Zuschauer: .- Schüsse: Tölz 33 (15, 18, -), Freiburg 22 (8, 14, -).

Fazit: Die Löwen sind weiterhin die überlegene Mannschaft, wenn auch nicht ganz so haushoch wie im ersten Drittel. Dafür schießen sie jetzt Tor. Bemerkenswert ist vor allem die Laufstärke der Löwen, mit der die Freiburger große Probleme haben.

20:57: Zweite Drittelpause. Die Löwen führen gegen den EHC Freiburg mit 4:2.

39:15: Ein Schlagschuss von Reiter wird ganz gefährlich abgefälscht und geht knapp neben das Freiburger Tor.

38:50: Schlenzer Pauli, Hertel mit Problemen.

38:32: Zwei Strafminuten gegen Hertel wegen Beinstellen an Schlager. Moser sitzt die Strafe ab.

38:08: Zwei Strafminuten gegen Dibelka (Haken).

38:08: Großartiges Solo von Reiter. Er umkurvt mehrere Freiburger und schlenzt den Puck dann an die Maske von Hertel - Pech.

35:39: Toooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Lubor Dibelka mit einem wunderschönen Querpass zu Stephen MacAulay. Sein erster Schuss wird von einem Freiburger Verteidiger abgefangen, der Nachschuss ist drin. Neuer Spielstand 4:2.

35:15: Hickmott springt der Puck über den Schläger. Die Löwen müssen das Powerplay neu aufbauen.

34:55: Zwei Strafminuten gegen Moser (Stockschlag).

33:59: Tooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Nach einem Traumpass von Lubvor Dibelka muss Casey Borer den Puck nur noch ins fast leere Freiburger Tor schlenzen - und macht er. Neuer Spielstand 3:2.

33:30: Ganz starkes Unterzahlspiel der Löwen. die Freiburger kommen kaum an den Puck.

32:34: Die Löwen spielen sich in Unterzahl den Puck da. Die Situation endet mit einem fragwürdigen Abseitspfiff.

31:59: Moser hat eine gute Nachschuss-Chance, Kraus schlägt ihm den Schläger aus der Hand - zwei Strafminuten. Danach ein Gerangel.

31:24: Pauli kann einen Pass von Kraus nicht stoppen - Icing.

30:10: Drews und Strobl hauen in guter Position über den springenden Puck.

29:53: Noch ein Bully.

29:50: Dicke Luft vor dem Löwen-Tor, ein Bully nach dem anderen.

29:15: Drei-gegen-zwei-Situation endet mit einem schwachen Abschluss von Sedlmayr.

28:45: Der Puck hüpft gefährlich vor dem Tölzer Tor herum. Meisner ist aufmerksam und schlägt den hOuck weg.

28:15: Guter Nachschuss-Chance für Hickmott.

27:30: Wittfoth dreht sich wie ein Eiskunstläufer um die eigene Achse und schiebt den Puck knapp neben das Tölzer Tor.

27:17: Guter Schlenzer von Wehrs.

27:10: Bully vor dem Freiburger Tor.

26:40: Schlager schießt aus guter Position auf den Bauch von Hertel.

26:00: Der Puck prallt vom Schlittschuh eines Verteidigers beinahe ins Freiburger Tor.

24:43: Wittfoth umkreist das Tölzer Tor, ganz gefährlicher Bauerntrick.

24:10: Ich wage mal die Prognose: Nach 60 Minuten steht es heute nicht mehr 2:2.

23:43: Die Reihe um Philipp Schlager belagert das Freiburger Tor.

22:55: Gleich der nächste Hochkaräter für Schlager. Der Puck bleibt unter Hertel liegen.

22:45: Bully vor dem Tölzer Tor. Vielleicht läuft es jetzt wieder etwas geordneter.

22:30: Sorry, die beiden Mannschaften haben in einem schnelleren Takt Großchancen als ich schreiben kann.

20:30: Gleich im Gegenzug ein Hundertprozenter für MacAulay, aber er bekommt den Puck aus kurzer Distanz nicht über die Torlinie.

20:16: Und gleich noch ein Freiburger Pfostenschuss durch Moser.

20:06: Ui, die Freiburger nehmen es ernst mit dem Unterhaltungswert - 2:2 für Freiburg. Was für ein Bock der Löwen-Abwehr. Schwarz will einen Querpass zu spielen, doch das missglückt gründlich. Moser sagt dankeschön, fährt einfach zwischen beiden hindurch und vollstreckt zum 2:2. Das war aber sehr einfach.

20:22: Auf geht‘s ins zweite Drittel. Wäre schon, wenn es so unterhaltsam wird wie das erste.

20:18 Uhr: Die Mannschaften kommen zurück aufs Eis.

20:12 Uhr: Noch neun Minuten Drittelpause, die Eismaschine hat die Eisfläche verlassen.

20.11 Uhr: Die Schussstatistik bestätigt unseren Eindruck: Die Löwen haben bislang fast doppelt so oft aufs Tor geschossen (15 Mal) wie Freiburg (8 Mal). Und das, obwohl die Löwen dreimal in Unterzahl spielen mussten.

Tölzer Löwen - EHC Freiburg 2:1 (2:1, -:-, -:-). - Tore: 1:0 (0:43) Pauli (MacAulay, Tosto), 1:1 (9:26) Kunz (Balej, Moser 5-4), 2:1 (16:54) Borer (Schwarz, Hickmott 5-4).- Strafminuten: Tölz 6, Freiburg 4.- Schiedsrichter: Marcus Brill, Michael Klein.- Zuschauer: .- Schüsse: Tölz 15, Freiburg 8.

Fazit: Eine hochverdiente Führung für die Löwen, die heute extrem dominant spielen. Freiburg spielt nicht so souverän wie gewohnt in der Defensive und kommt nur in Überzahl zu Chancen. So fiel auch der zwischenzeitliche Ausgleich. Den einzigen Vorwurf den man den Löwen bislang machen kann: Sie sind bei der Chancenverwertung sehr fahrlässig.

20:04 Uhr: Schlusssirene: Die Tölzer Löwen führen gegen den EHC Freiburg nach dem ersten Drittel mit 2:1.

19:47: Pauli schiebt den Puck gefährlich vors Freiburger Tor, aber Dibelka steht im Torraum.

19:32: Bully vor dem Freiburger Tor.

19:00: Jetzt machen mal die Freiburger Druck, Herm fälscht den Puck neben das Tölzer Tor ab.

18:23: Schwarz spielt mit der Freiburger Abwehr Katz und Maus.

18:00: Schlager schießt knapp übers Freiburger Tor.

17:54: Toooooooooooooooooooooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen: Casey Borer trifft per Schlagschuss von der blauen Linie zum hochverdienten 2:1.

17:30: Weiter ein Spiel auf ein Tor.

17:10: Die Strafzeit gibt es ein paar Sekunden später gegen Stas wegen Haken.

17:00: Der Puck liegt einen Moment lang frei vor dem Freiburger Tor, Pauli versucht einen Nachschuss, wird aber rustikal weggeräumt - keine Strafzeit.

16:41: Pauli schießt, trifft den Puck nicht richtig. Er stochert nach - Handgemenge vor dem Freiburger Tor.

15:26: Die Löwen sind wieder komplett.

15:23: Schwarz mit einem tollen Konter. Er schießt, aber Hertel steht richtig.

14:50: Wehrs klärt mit einem Befreiungsschlag.

14:30: Balej mit einem strammen Schuss, knapp daneben.

13:30: Nachschusschance für Moser, die Löwen können klären.

13:26: Wittfoth geht in die Knie, zwei Strafminuten gegen Gron (Stockschlag). Die Löwen kassieren viel zu viele Strafminuten.

13:02: Das Spiel läuft weiterhin fast ausschließlich in Richtung Freiburger Tor.

12:31: Großchance für Dibelka, gehalten.

12:00: Schlenzer Wehrs, Hertel lässt die Scheibe nach vorne abprallen. Großes Ducheinander vor dem Freiburger Tor.

11:20: Reiter trifft Stas am Oberschenkel.

10:54: Gefährlicher Schuss von Strobl. Hertel hat den Puck.

10:30: Strobl springt der Puck vom Schläger, Neuaufbau.

9:26: Tor für Freiburg! Freiburg ist 13 Sekunden in Überzahl, Kunz fährt vors Tölzer Tor. Seinen ersten Schuss hat Meisner, der Nachschuss ist drin. Damit steht es 1:1. Schmeichelhaft für Freiburg nach dem bisherigen Spielverlauf..

9:14: Zwei Strafminuten gegen Drews. Gegenstände fliegen auf die Eisfläche. Die Schiedsrichter heben sie auf. Pfeifkonzert.

9:00 Reiter schließt ein Solo über die ganze Eisfläche mit einem Rückhandschuss ab - gehalten.

8:00: Hickmott probiert es mit einem Handgelenks-Schuss, kein Problem für Hertel.

7:20: Tölz übersteht die Unterzahl unbeschadet und ohne die ganz großen Probleme.

6:30: Gutes Powerplay von Freiburg. Moser prüft Meisner aus kurzer Distanz - gehalten.

5:20: Zwei Strafminuten gegen Gschmeißner (Beinstellen).

4:30: Traumpass von Hickmott zu Sedlmayr. Der müsste nur noch den Schläger hinhalten, aber er haut über den Puck. Eigentlich eine hundertprozentige Torchance.

3:30: Ein Schlanzer von Wehrs wird gefährlich abgefälscht, Hertel kann gerade noch retten.

2:43: Zwei Strafminuten gegen Seeger - Haken.

2:43: Die Südkurve ist richtig laut:

2:00: Es wirkt nicht so, als ob die Löwen trotz des klaren Rückstands die Serie schon abgehakt hätten - ein sehr schwungvoller Start.

0:43: Tooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooor für die Tölzer Löwen! Im Gewühl vor dem Tor stochert erst Stephen MacAulay nach, dann Andreas Pauli - und schon ist der Puck zum 1:0 drin.

0:37: Hertel hält einen Schuss von Wehrs - Bully.

0:29 Minuten: Erster Schuss-Versuch von Schwarz wird abgeblockt - Bully.

19:30 Uhr: Los geht‘s.

19:29: Die Starting Six beider Teams werden aufgerufen.

19:28: Die Mannschaften stehen an der Bande, gleich kommen sie aufs Eis.

19:26: Die Löwen spielen heute in folgender Aufstellung:

Tor: Meisner (Mechel, Hölzl)

1. Verteidigung: Horschel, Schwarz

2. Verteidigung: Reiter, Borer

3. Verteidigung: Wehrs, Kraus

4. Verteidigung: Heinzinger

1. Sturm: Schlager, Drews, Strobl

2. Sturm: Sedlmayr, Hickmott, Dibelka

3. Sturm: Pauliu, MacAualy, Gron

4. Sturm: Tosto, Edfelder, Gschmeißner

19:22: Bei den Löwen fehlen die Langzeitverletzten Kyle Beach und Maxi Hörmann. Für beide ist die Saison beendet.

19:18: Die bisherigen Ergebnisse aus Sicht der Löwen: 0:2, 2:3 n.V., 2:1 n.V, 3:4. Lauter ganz umkämpfte, enge Spiele bisher. Mal schauen, wie‘s heute wird.

19:15 Uhr: Die Ausgangslage vor dem fünften Play-Spiel zwbischen den beiden Teams ist klar: Verlieren die Löwen heute, hat Freiburg die Serie mit 4:1 Siegen für sich entschieden. In der nächsten Runde würden die Löwen gegen den Deggendorfer SC den Absteiger in die Oberliga ausspielen. Gewinnen die Löwen, geht die Runde am Freitag in Freiburg weiter.

19.14 Uhr: Für den Tölzer Kurier berichtet wie gewohnt Patrick Staar aus der Wee-Arena.

19.12 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und dem EHC Freiburg





Tölzer Löwen - EHC Freiburg -:- (-:-, -:-, -:-). - Tore: .- Strafminuten: .- Schiedsrichter: Marcus Brill, Michael Klein.- Zuschauer: .- Schüsse: .





Die Vorschau auf das Spiel

Bad Tölz– In Playoffs oder Playdowns ist vieles anders. Der Topscorer der Vorrunde liefert plötzlich nur noch tröpfchenweise. Dafür spielen sich bisherige Mauerblümchen in den Vordergrund, steuern entscheidende Tore bei oder leisten vorbildliche Abwehrarbeit. Im Fall der Tölzer Löwen kommt in den Playdowns allerdings eine erstaunliche Schwankung der Leistung hinzu, sodass unter dem Strich ein 1:3-Rückstand in der Serie gegen Freiburg steht.

Nun haben die Breisgauer heute Abend (19.30 Uhr) die Chance, den direkten Klassenerhalt in trockene Tücher zu bringen. Die Löwen dagegen müssen nicht nur am Dienstagabend gewinnen, sondern brauchen insgesamt drei Siege in Folge, wollen sie die zweite Playdown-Runde vermeiden – als Gegner steht nach dem 0:4 gegen Bayreuth bereits Deggendorf fest.

Eine Menge Druck für die Mannschaft von Scott Beattie. „Ich hoffe, und ich glaube, dass wir dem standhalten“, sagt der Löwen-Trainer. Jetzt gehe es – wie so oft im Eishockey und im Leben – ums Ganze. „Do or die“, sagt der Italo-Kanadier. Seine Mannschaft hat sich mit drei nicht unvermeidbaren Niederlagen selbst in die Situation gebracht. Beattie hat keine Erklärung für die seltsamen Leistungsschwankungen, zum Beispiel, als die Löwen im Schlussdrittel am Sonntag – den Serienausgleich vor Augen – eine 3:1-Führung aus der Hand gaben und 3:4 verloren. „Beide Mannschaften kämpfen um das gleiche Ziel, es gibt Phasen, da sind wir stärker, und Phasen, da ist Freiburg stärker.“

Erschwerend kam hinzu, dass die Tölzer keine Gelegenheit hatten, ihre stärkste Waffe einzusetzen. „Ich konnte mich kaum erinnern, wann wir das letzte Mal ein Powerplay hatten“, sagt Beattie. Die Löwen blieben in den letzten sechs Dritteln gegen Freiburg ohne ein einziges Überzahlspiel. „Wenn wir noch gewinnen wollen, sollten wir Freiburg unbedingt in Unterzahl bringen.“ Doch wie, weiß er nicht.

Vermutlich nicht, indem er Änderungen an seiner Formation vornimmt. „Ich bin der Meinung, dass die Reihen, die gespielt haben, eine gute Leistung gebracht haben.“ Das gilt uneingeschränkt für die Verteidiger Kevin Wehrs und Casey Borer, die seit Wochen im Aufschwung sind. Oder auch für Lubor Dibelka, der unter dem neuen Coach regelrecht aufblühte. Eingeschränkt auch für Kapitän Philipp Schlager, zumindest beim ersten Spiel in Freiburg einer der besten. Das gilt aber nicht für so manche Leistungsträger. Unter anderem holte Goldhelm Stephen MacAulay bisher nur einen Punkt in der Serie.

Beattie ist generell nicht zufrieden mit dem Abschluss des Teams, das es in vier Spielen auf sieben Tore brachte. „Wir müssen mehr treffen.“

