Famoser Löwen-Goalie: Mechel erst ganz zum Schluss geschlagen

Eishockey: Tölzer Löwen

von Oliver Rabuser

Bitterer kann eine Niederlage kaum ausfallen. Trotz starkem Defensivspiel und einem herausragenden Torhüter, kassierten die Tölzer Löwen bei den Heilbronner Falken kurz vor Spielende den bitteren Tiefschlag zum 1:2.

Heilbronn – Gerecht war das nicht, was sich am Freitagabend in der Kolbenschmidt-Arena abspielte. Denn die Löwen traten stark verbessert auf, sie gönnten der Heilbronner Paradereihe weder Scorer- noch Höhepunkte, und sie hatten einen Punkt praktisch schon in der Tasche. Doch 69 Sekunden vor der Schlusssirene schlug das Schicksal gnadenlos zu. „Das war herb für unsere Mannschaft“, bedauerte Trainer Markus Berwanger den Tiefschlag, den er zügig zu verarbeiten versuchte. „Wir haben aufopferungsvoll gekämpft und hatten über 60 Minuten eine gute Performance.“

Es war das Spiel des Andreas Mechel. Im vergangenen Jahr als Stammgoalie eines Aufsteigers bisweilen überfordert, respektive im Stich gelassen, entpuppt sich der 27-Jährige in seiner zweiten Spielzeit in Bad Tölz als absolut verlässlicher Faktor. Bislang rief der Miesbacher in all seinen Einsätzen eine mehr als ordentliche Leistung ab. So auch in Heilbronn, wo Mechel allein im ersten Drittel 34 Schüsse parierte und im Mittelabschnitt 22 weitere Saves folgen ließ; darunter wahrhaftige Hochkaräter der Falken durch Roope Ranta oder Brad Ross. Doch Mechel war der Mann der tausend Arme und Beine, packte einen Blitzreflex nach dem anderen aus. Lediglich einen Knaller von Louis Brune musste der Schlussmann passieren lassen. Und selbst das war Pech. Denn die Scheibe trudelte von Mechels Fangarm über den Körper ins Tor.

Zuvor brachte Philipp Schlager, im Slot bestens bedient von Hannes Sedlmayr, die Kurstädter in Front. Was die zuletzt schwächelnde Offensive anging, präsentierten sich die Tölzer leicht verbessert. Sie hatten zwar nicht die Mehrzahl an Schüssen und Chancen, es waren aber einige aussichtsreiche Momente dabei. So hätte allein Stephen MacAulay im zweiten Drittel treffen können, auch Sedlmayr hatte eine gute Möglichkeit. Im Schlussabschnitt verpasste dann zunächst Casey Borer einen Gegenzug, dann setzte MacAulay ein Fastbreak perfekt zwischen die Schoner von HEC-Goalie Mirko Pantkowski – aber eben auch am Torpfosten vorbei.

Eines dieser Soli hätte sitzen müssen. Torschütze Schlager war es nämlich auch, der satte drei Mal auf die Strafbank wanderte. Die Tölzer hielten sich zwar stets schadlos, doch kurz nach der Unterzahl passierte das Unfassbare. Verteidiger Jan Pavlu zog aus der Halbdistanz ab, der Puck schlug akkurat neben dem linken Pfosten zum glücklichen 2:1-Sieg ein. Nicht einmal der famose Mechel konnte das Unheil in letzter Instanz verhindern. „Gerechter wäre ein Unentschieden gewesen“, betonte Berwanger. Ob er seinen Super-Goalie trotz der Niederlage gegen Bad Nauheim fangen lässt, wollte der Coach indes noch nicht verraten.

Heilbronner Falken – Tölzer Löwen 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)

Tore: 0:1 (5:16) Schlager (Sedlmayr, Dibelka), 1:1 (9:57) Brune (Möller), 2:1 (58:51) Pavlu (Lavallée). – Strafminuten: Heilbronn 4, Bad Tölz 12. – Schiedsrichter: Kevin Salewski/Volker Westhaus. – Zuschauer: 2159.