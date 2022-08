Foster will mehr Schüsse aufs gegnerische Tor sehen

Von: Wolfgang Stauner

Tryout-Spieler in der Defense, Hölzl im Tor

Ein schweißtreibendes Wochenende haben die Tölzer Löwen vor sich: Zwei Testspiele gegen den EK Zeller Eisbären.

Bad Tölz – Nicht erst im regulären Spielbetrieb der Oberliga Süd geht es ab Ende September Schlag auf Schlag für die Tölzer Löwen. Bereits in der Pre-Season werden die Buam ordentlich gefordert. Besonders intensiv gestaltet sich dieses Wochenende: Am Freitag gastieren die EK Zeller Eisbären in der RSS-Arena (19.30 Uhr), bereits am Samstag (19 Uhr) geht’s zum Rückspiel in die „Ke Kelit Arena“ nach Zell am See.

Während die Löwen im Salzburger Land unbekanntes Terrain betreten, hat Trainer Ryan Foster eine überaus erfolgreiche Vergangenheit bei dem österreichischen Zweitligisten, der inzwischen in der Alps Hockey League seine sportliche Heimat hat. In den Nuller-Jahren war Foster beim damaligen Vorgänger-Klub EK Zell am See insgesamt fünf Spielzeiten beschäftigt. In 165 Spielen erzielte der Stürmer 353 Punkte. „Ich erinnere mich gerne an Zell. Es war meine erste Station als Profi in Europa.“

Zwei Testspielsiege für EKZ

Geschenkt wird den Eisbären in den beiden Testspielen natürlich nichts, und der EKZ war in seinen bisherigen zwei Testspiele auch nicht gerade spendabel: Gegen das Klagenfurter Future Team (5:2) und gegen den Oberligisten Deggendorfer SC (2:1) waren die Zeller zweimal erfolgreich. Kein Wunder, denn der letztjährige Viertelfinalist in den Playoffs hat gehörig aufgerüstet und inzwischen vier Nordeuropäer unter Vertrag: Zu den letztjährigen Neuzugängen aus Schweden kamen noch zwei Finnen. Einen von ihnen, Tomi Wilenius, kennt Foster sogar aus der Oberliga Nord, wo der Stürmer zwei Spielzeiten für Herne und die Hannover Scorpions absolvierte. „Ein Rechtshänder mit gutem Schuss und einem guten Auge für den Mitspieler“, weiß Foster aus seiner Trainerzeit bei den Saale Bulls. „Mit ihren vier Ausländern will Zell in der Alps Hockey League oben mitspielen. Das wird kein leichter Gegner für uns. Aber wir wollen uns gut präsentieren und 60 Minuten gutes Eishockey spielen.“ Am besten natürlich zweimal 60 Minuten.

Foster will besseres Backchecking sehen

Das war ansatzweise trotz der 2:6-Niederlage schon gegen Rosenheim zu sehen. Mit Einstellung und Einsatz war der Head Coach schon einmal „sehr zufrieden“. Weniger behagt haben dem 47-Jährigen einige schwache Verteidigungs-Drills wie das Backchecking und das Verhalten bei der zweiten Welle. „Wir haben meistens nur auf die Scheibe geschaut.“ Diese Drills einzuüben ist freilich ein langwieriger Prozess, vor allem mit jungen Spielern. Gegen Rosenheim standen neun U 20-Spieler auf dem Eis; in der Abwehr mit Dillon Eichstadt und Erik Gollenbeck lediglich zwei gestandene Verteidiger von sechs. Danyel Weizmann hatte Foster kurzfristig aus der Tölzer U 20 geholt.

Tryout-Spieler in der Defense, Hölzl im Tor

So ist es kein Wunder, dass für die Defense händeringend nach Verstärkung gesucht wird. Ein neues Gesicht wird es jedenfalls geben. Im gestrigen Training stand erstmals Felix Ribarik als zweiter Tryout-Spieler neben Tilman Schönfeld auf dem Tölzer Eis. Der 24-jährige Verteidiger entstammt dem Nachwuchs des EHC Nürnberg und hat die vergangenen drei Jahre beim Höchstadter EC (Oberliga Süd) und bei den Moskitos Essen (Oberliga Nord) zugebracht. „Sieben Verteidiger sind schon mal gut“, sagt Foster, der aber vermutlich auf die erkrankten Stürmer Oliver Ott und Ludwig Nirschel verzichten muss. „Das wird sich kurzfristig entscheiden.“

Längst entschieden ist indessen die Rotation im Tölzer Tor. Zumindest am Freitag wird Josef Hölzl für Enrico Savarani zwischen die Pfosten rücken. Ansonsten hofft der Trainer auf eine ansprechende Leistung der Mannschaft und auf viele Torschüsse. „Das“, so Foster, „war gegen Rosenheim eindeutig viel zu wenig.“