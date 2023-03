Frühzeitiges Saisonende für die Tölzer Löwen

Von: Nick Scheder

Kein Durchkommen: Dillon Eichstadt (Mitte) und die Tölzer Löwen scheitern fast immer an Torhüter Marco Eisenhut und den Memmingen Indians und verlieren das Spiel mit 1:4 sowie die Pre-Play-off-Serie mit 0:2. © Ewald Scheitterer

Unnötige Gegentore zum falschen Zeitpunkt: Die Tölzer Löwen verlieren auch das zweite Pre-Play-off gegen Memmingen und scheiden aus.

Bad Tölz – Ein letztes Aufbäumen, ein kurzer Moment der Spannung, als die Tölzer Löwen noch einmal auf 1:2 herankamen. Doch mehr war nicht drin. Mit 1:4 ging das zweite Pre-Play-off-Spiel gegen die Memmingen Indians am Freitagabend verloren. Die Saison ist mit dem 0:2 in der Serie frühzeitig beendet. Die Löwen kassierten wieder einmal zu viele Tore nach schlimmen Fehlern, obwohl sie sich defensiv oft richtig verhielten. Und sie versäumten eine ernsthafte Aufholjagd wegen bekannter Abschlussschwäche trotz langandauernder Überzahl-Gelegenheit im Schlussdrittel.

Frühzeitiges Ende einer doch enttäuschenden Saison

Der Spielverlauf – irgendwie symptomatisch für diese doch enttäuschende Saison: Die Löwen nicht hoffnungslos unterlegen, aber doch immer irgendwie gehemmt, zu harmlos im Abschluss, zu kompliziert im Powerplay, dann wieder zu überhastet, wenn ein Tölzer einen Schuss versuchte, auch wenn er einen Gegenspieler direkt vor sich hatte. Der Wille war zu spüren, nicht aber der unbedingte Siegeswille. „Das erste Drittel war ganz in Ordnung“, meint Löwen-Trainer Ryan Foster, der die beste Saisonleistung eingefordert und immerhin eine passable bekommen hatte.

Gegentreffer nach „katastrophalen Fehlern“

Aber dann immer wieder diese Nackenschläge: Jeweils kurz vor Drittelende, jeweils nach Scheibenverlust, jeweils nach „katastrophalen Fehlern“, wie Foster sagt. Und Memmingen machte richtig, was den Löwen nicht gelang: Sie waren eiskalt im Abschluss. Jaroslav Hafenrichter marschierte nach Dillon Eichstadts Scheibenverlust im eigenen Angriff fünf Sekunden vor der ersten Pause durch und schloss souverän zum 1:0 ab. Donat Peter fing Ende des zweiten Drittels – in Tölzer Überzahl – einen Puck ab, zog vor den Tölzer Kasten und drosch die Scheibe in die Maschen. In 40 Minuten aus Sicht der Löwen nicht viel falsch gemacht, meist sogar richtig clever verteidigt, und dennoch 0:2 hinten.

Niederlage trotz des besten Spielers der Liga

Versucht haben sie es. Ryan Foster hatte wieder seinen – nun auch prämierten – ersten Sturm zur Verfügung. Topscorer Tyler Ward war vor dem Spiel als bester Stürmer und Spieler der Oberliga ausgezeichnet worden. Der Tölzer Trainer machte den Block mit Erik Gollenbeck als Verteidiger neben Eichstadt sogar noch ein wenig offensiver. Doch die Löwen-Paradereihe blieb zunächst genauso erfolglos wie die teilweise durchaus engagierten Spieler in den Reihen dahinter.

Torhüter Felsen in der Brandung

Löwen-Torhüter Philip Lehr gab sich keine Blöße, war Fels in der Brandung bei einigen Memminger Druckphasen, als es vor seinem Kasten brannte. Auf der anderen Seite scheiterte Ludwig Nirschl frei im Slot am erneut gut aufgelegten ECDC-Keeper Marco Eisenhut. Auch Oliver Ott und Anton Engel blieben aus gleicher Position harmlos im Abschluss. Engel machte aus Niklas Hörmanns cleverem Scheibengewinn nichts.

Hoffnung nach dem Anschlusstreffer bei Memminger Strafzeitenflut

Trotzdem kam noch einmal Hoffnung auf, als die Tölzer im Schlussabschnitt von vielen Memminger Strafen profitierten und minutenlang in Überzahl aufliefen. Eine 5:3-Situation nutzte schließlich Ward zum 1:2, als es mal schnell ging und er Philipp Schlagers Scheibe von halb rechts ansatzlos ins Tor drosch – schon mehrfach gesehen in dieser Saison, aber nicht oft genug. Doch als Schlager nach sechs Strafen in Folge für Memmingen auf die Bank musste, nutzte Donat Peter die Gelegenheit und stellte auf 3:1. Kurz nachdem Foster den Torwart zog, erhöhte Pascal Dopatka auf 4:1 und beendete die Saison für die Tölzer Löwen. „Memmingen hat es verdient weiterzukommen“, sagt Foster. „Sie waren aggressiv und haben es immer wieder geschafft, uns zu entwischen.“

Tölzer Löw. - Memmingen 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Tore: 0:1 (19:55) Hafenrichter (Marsall), 0:2 (38:38) Peter (Hafenrichter, 4-5), 1:2 (45:15) Ward (Schlager/Huard, 5-3), 1:3 (57:49) Peter (Pekr/Topol, 5-4), 1:4 (58:24) Dopatka (Schirrmacher/Menner, ENG), – Strafminuten: Tölz 14, Memmingen 18, – Schiedsrichter: Daniel Kannengießer/Stefan Schusser, – Zuschauer: 1250.