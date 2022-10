Furiose Aufholjagd der Tölzer Löwen

Von: Nick Scheder

Unermüdlich gerackert – und die Verlängerung gerettet: Ludwig Nirschl sichert den Löwen mit dem 4:4 einen Zähler, Nick Huard sorgte für den Zusatzpunkt gegen Lindau. © pr

Tölz schlägt Lindau nach schwachem Beginn und 0:4-Rückstand mit 5:4 n.V.

Bad Tölz – Verrücktes Spiel. Tölzer Löwen mit zwei Gesichtern. Erst überfordert und überrascht von starken Lindauern, mit löchriger Abwehr und Defiziten beim Engagement. Dann wie aus dem Käfig befreit: Bissig, kämpferisch, Löwen eben. Tölz holte am Dienstagabend im letzten Drittel gegen den EV Lindau einen 0:4-Rückstand auf, rette sich in die Verlängerung und gewann mit 5:4. „Ein tolles Spiel, wir haben Charakter gezeigt, ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagt Trainer Ryan Foster.

Furiose Aufholjagd

Doch zunächst zeigten die Löwen ihm das, was er gar nicht sehen wollte: Sie schienen nach dem 5:2-Auftakterfolg gegen Memmingen ein wenig abgehoben zu haben. Unsicherheiten, mangelnde Passgenauigkeit, nicht jeder mit vollem Einsatz. Doch es habe auch am Gegner gelegen, der stärker anreiste als erwartet. „0:3 nach 20 Minuten – Hut ab vor Lindau, die haben stark angefangen“, sagt Foster. Die Gastgeber wirkten überrascht vom Tempo des EV Lindau und hatten den Islanders erst einmal nichts entgegenzusetzen. Vinzenz Mayer, Florian Dosch, Last-Minute-Neuzugang Skylar Pacheco, der an den ersten beiden Toren beteiligt war, stellten die Tölzer immer wieder vor große Probleme. Das erste Drittel ging recht chancenlos – und weil die Löwen sich auch nicht an die Disziplin-Vorgaben des Trainers hielten mit zwei Unterzahl-Toren – 0:3 verloren.

Lethargie erst im zweiten Drittel abgelegt

Und nach vorne ging nicht viel. Tyler Ward blieb oft hängen, es fehlten die Ideen im Aufbau oder Kaltblütigkeit im Abschluss: Hannes Sedlmayr konnte frei im Slot nichts mit der Scheibe anfangen, Ludwig Nirschl vertändelte eine Scheibe in guter Position. „Aber im zweiten Drittel haben wir einen Weg zurück gefunden“, lobt Foster. Endlich legten die Tölzer ihre Lethargie ab, setzten sich länger in der Offensivzone fest und machten Druck auf den von Matthias Nemec gut behüteten Kasten. Doch hinter sich greifen musste erneut Enrico Salvarani, als Martin Mairitsch einen Konter erfolgreich abschloss.

Nick Huard dreht das Spiel auf Sieg

0:4-Rückstand, der Kas war gebissen. Von wegen: Im Schlussdrittel begann die Tölzer eine furiose Aufholjagd. „Wir hatten nichts mehr zu verlieren, haben bis zum Schluss gekämpft“, freut sich Foster. Sinnbildlich der unermüdlich rackernde Ludwig Nirschl, der sowohl den 1:4-Anschluss als auch den hart erarbeiteten 4:4-Ausgleich 58 Sekunden vor Schluss erzielte. Auch Nick Huard, erst vor einer Woche zu den Löwen dazugestoßen, scheint bereits angekommen zu sein: Der Kanadier traf eiskalt zum 2:4 und schloss sein Solo in der Verlängerung zum 5:4-Siegtreffer ab. NICK SCHEDER

Tölzer Löwen - EV Lindau n.V. 5:4 (0:3, 0:1, 4:0/1:0)

Tore: 0:1 (6:24) Kolb (Mayer/Pacheco, 5-4), 0:2 (10:53) Hofmann (Mayer/Pachenko), 0:3 (14:27) Kolb (Dosch/Hofmann, 5-4), 0:4 (39:07) Mairitsch (Lüsch), 1:4 (42:28) Nirschl (Gollenbeck/Ward), 2:4 (46:45) Huard (Eichstadt/Brandl, 4-3), 3:4 (57:14) Späth (Ward/Nirschl), 4:4 (59:02) Nirschl (Huard/Ward), 5:4 (61:52) Huard (Eichstadt/Ward), – Strafminuten: Tölz 8, Lindau 8, – Schiedsrichter: Schusser/Zeljko, – Zuschauer: 635.