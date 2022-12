Tölzer Löwen: Galavorstellung der Paradereihe

Von: Nick Scheder

Beeindruckende Reihe (v. re.) Nick Huard, Ludwig Nirschl, Dillon Eichstadt und Erik Gollenbeck erzielten zusammen mit Tyler Ward (nicht auf dem Bild) acht der neun Treffer in Landsberg. © Patrick Staar/Archiv

Erster Löwen-Sturm besorgt acht der neun Treffer beim 9:3 in Landsberg

Landsberg/Bad Tölz – Es war nicht ganz eine Wiederholung des 12:4-Kantersiegs im Hinspiel. Aber fast: Die Tölzer Löwen fertigten den HC Landsberg in deren Stadion am Sonntagabend mit 9:3 ab. Dabei lieferte die Tölzer Paradereihe eine Galavorstellung: Ludwig Nirschl (vier Treffer), Nick Huard und Tyler Ward mit den Verteidigern Erik Gollenbeck sowie Dillon Eichstadt sorgten für acht der neun Treffer. Den letzten legte Talent Justi Späth clever für Talent Dominik Gißibl auf.

Galavorstellung der Paradereihe

„Wenn sie gut drauf ist, ist unsere erste Reihe schwer zu stoppen“, sagt Trainer Ryan Foster. „Und diesmal war sie gut drauf.“ Der Tölzer Paradesturm war sehr schnell unterwegs, „die wissen, wohin sie gehen müssen“, sagt Foster. Sie spielten starke Angriffe mit klugen Pässen in den Lauf oder durch die Box. Und vor allem Nirschl vollstreckte eiskalt, Hattrick im ersten Drittel. Nach gut 18 Minuten lagen die Löwen mit 5:1 vorne. Allerdings passte dem Tölzer Coach abgesehen vom Ergebnis nicht alles. „Wir mussten zweimal fünf Minuten Unterzahl spielen, da wird es normalerweise schwierig zu gewinnen.“ Hinzu kamen unnötige Strafen wie Florian Engels Bandencheck zehn Minuten vor Schluss bei 8:2-Führung. Zur Fünf-Minuten-Strafe gesellte sich dafür auch noch eine Spieldauer gegen den Tölzer. Oder Dillon Eichstadts Retourfoul gegen Frantisek Wagner. „Wir haben uns zu sehr provozieren lassen“, meint Foster. „Manchmal muss man einstecken und weitermachen.“

Später schlug es nur noch hinter Magg ein

Immerhin gelang den Gästen eines der schön herausgespielten Tore gleich zu Beginn in Unterzahl – erst zum zweiten Mal in dieser Saison. „Zum Glück, sonst wären wir vielleicht richtig schlecht gestartet.“ Doch so machten die Gäste recht schnell klar, wohin die Reise geht, auch wenn Walker Sommer mit einem Wahnsinnstempo den Ausgleich erzielte, als er trotz hoher Geschwindigkeit noch Torwart Josef Hölzl umkurvte. Doch anschließend schlug es erst einmal nur noch hinter dem Landsberger Torhüter Andreas Magg ein, der nach der ersten Pause gegen Michael Güßbacher gewechselt wurde.

Viel Raum, eiskalt ausgenutzt

Trotzdem ging es weiter auf das Tor der Riverkings. Die Löwen bekamen viel Raum, den Nirschl und Co. eiskalt zu nutzen wussten. Landsbergs Trainer Sven Curmann nahm die Schuld dafür auf sich. „Ich habe unter der Woche zu hart trainieren lassen, das war eine schlechte Vorbereitung auf dieses Wochenende.“ Schon am Freitag in Peiting gingen die Riverkings mit 2:7 unter. Auch die Löwen sorgten für klare Verhältnisse. Foster: „Wir wollten um jeden Preis die drei Punkte, diese Aufgabe haben wir erledigt, das ist das Wichtigste. Und am Ende haben wir verdient gewonnen.“

HC Landsberg - Tölzer Löwen 3:9 (1:5, 1:2, 1:2)

Tore: 0:1 (4:15) Nirschl (Sturm/Ward, 4-5), 1:1 (9:40) Sommer (Lavallee/Malzer), 1:2 (10:18) Huard (Ward/Nirschl), 1:3 (15:04) Gollenbeck (Nirschl/Ward, 5-4), 1:4 (17:37) Nirschl (Ward/Huard), 1:5 (18:19) Nirschl (Huard/Ward), 1:6 (22:20) Huard (Nirschl/Eichstadt), 1:7 (32:54) Ward (Huard/Nirschl), 2:7 (34:57) Strodel (Lavallee/Güßbacher), 2:8 (48:06) Nirschl (Ward/Gollenbeck), 3:8 (50:06) Lavallee (Reuter/Carciola, 5-3), 3:9 (59:59) Gißibl (Späth/Ott), – Strafminuten: Landsberg 10, Tölz 20 + 20 (Engel, Check gg. Bande), – Schiedsrichter: Schütz/Schusser, – Zuschauer: 675.