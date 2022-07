Tölzer Löwen: Geduld bei der Kaderplanung

Von: Nick Scheder

Handelseinig: Mit Sebastian Jocham (li.) haben Geschäftsführer Ralph Bader und die Tölzer Löwen schon mal einen Athletik-Trainer verpflichtet. Weitere Spieler sollen bald folgen. © Tölzer Löwen

Offene Stellen im Tölzer Kader bereiten Löwen-Chef kein Kopfzerbrechen. Neuer Athletik-Coach: Sebastian Jocham.

Bad Tölz – Gut drei Wochen liegt die letzte Verpflichtung der Tölzer Löwen zurück. Seitdem gab es keine Veränderung mehr im noch überschaubaren Kader. Im Sommer geht es ruhiger zu im Eishockey. Doch vor allem die Defensive des DEL 2-Absteigers braucht dringend noch Zuwachs: Neben den Talenten Niklas Hörmann, Alxander Fichtner und Anton Engel steht bisher nur Erik Gollenbeck als Abwehrspieler mit Erfahrung unter Vertrag. Dazu kommen zwei Torhüter und immerhin neun Stürmer – vier davon eher Kategorie Nachwuchs.

Geduld bei der Kaderplanung

Für Ralph Bader steht fest, dass noch Spieler folgen – zwei Kontingentstellen sind auch noch offen. Aber dem neuen Löwen-Chef bereiten die Löcher im Kader keinesfalls Kopfzerbrechen: „Wir haben noch zehn Wochen Zeit bis zum ersten Punktspiel, hatten eine schwierige Situation mit dem Abstieg, und weil auf dem Transfermarkt vieles mit vielem zusammenhängt, müssen wir noch etwas Geduld haben.“

Gegner sollen mit Respekt in die Tölzer Festung kommen

Ziel ist es schon, die Mannschaft bis auf ein oder zwei Positionen bis zum Trainingsstart Mitte August komplett zu haben. „Wir sind ja auch dran, ich bin mit einigen Spielern im Gespräch.“ Generell reift die Erkenntnis: „Deutsche Spieler – speziell Verteidiger – sind rar.“ Immer wieder ergeben sich aber Möglichkeiten von guten Spielern, die überraschend auf den Markt kommen. „Da müssen wir kühlen Kopf bewahren“, sagt Bader und freut sich auf Verhandlungen, die möglicherweise ein für die Tölzer erfolgreicheren Abschluss nehmen als zuletzt mit einem Spieler aus der DEL 2, der nun bei einem Ligakonkurrenten unterkommt. „Es gibt Oberligisten, die deutlich mehr finanzielles Polster haben als wir“, sagt Bader. „Es wäre vermessen zu glauben, dass wir in dieser Saison gleich vorne mitspielen.“ Er sieht die anstehende Spielzeit als „Überbrückungsjahr“, um vielleicht für die Saison danach aufzurüsten. Klar sei aber auch: „Wir haben eine gute Mischung im Team, die jungen kämpfen bis zum Umfallen und sind sicher schneller als manch’ andere. Das eigene Stadion soll wieder eine Festung werden, der Gegner muss mit Respekt nach Tölz kommen“, fordert der TEG-Geschäftsführer.

Verteidiger für die offenen Kontingentstellen?

Auch wenn sich an der Mannschaftszusammensetzung lange nichts gerührt hat, zu tun gibt es im Hintergrund viel: So hat Bader mit vielen regionalen Sponsoren verlängert, wirft auf der Suche nach Helm- und Trikotsponsoren „nicht die Flinte ins Korn, auch wenn es sehr schwierig ist“. Immerhin ist die Eisfläche komplett mit Werbung verkauft, bis kommende Woche das Eis fertig ist. Die Lizensierung wird bald bekannt gegeben, und dann kann auch der Dauerkartenverkauf so richtig angekurbelt werden. Zudem haben die Löwen mit dem Kochler Sebastian Jocham einen neuen Athletik-Trainer verpflichtet, der bereits weitreichende Erfahrung mit Sportlern hat. „Ich werde mein Bestes geben, damit die Spieler auf dem Eis optimal performen“, verspricht Jocham.

Möglicherweise gibt es auch bald für die Löwen-Offensive Vollzug. Dann wären vielleicht sogar beide Kontingent-Stellen für ausländische Verteidiger frei. Mit einem deutschen Abwehrroutinier ist Bader auch in Verhandlung. „Es dauert alles ein bisschen“, sagt der 57-Jährige. „Aber ich mache mir keine Sorgen, unser Kader wird voll – und er wird gut.“