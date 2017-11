Kampf erst zum Schluss angenommen

Eishockey: DEL 2

von Nick Scheder schließen

Wie im Hinspiel: Die Tölzer Löwen dominieren gegen Crimmitschau lange, vergeben ihre Chancen und verlieren mit 2:3.

Bad Tölz–Das Hinspiel lässt grüßen: Auch vor eigenem Publikum waren die Tölzer Löwen gegen den ETC Crimmitschau lange überlegen, vergaben erstklassige Chancen – und leisteten sich dann böse Abwehr-Schnitzer. Genau wie zum Saisonauftakt mussten sie sich den Sachsen, die ihre Möglichkeiten eiskalt nutzten, am Freitagabend mit 2:3 geschlagen geben. „Crimmitschau hat es sehr clever gemacht“, sagt Löwen-Trainer Rick Boehm. Sein Team schien sich in Rückstand liegend dem sich abzeichnenden Schicksal zu ergeben, erhöhte erst in den letzten beiden Spielminuten ernsthaft den Druck, als Torhüter Andreas Mechel seinen Kasten räumte. Zu spät.

Zu Beginn war es allerdings auch nicht nötig, es lief fast von alleine. „Tölz hat uns am Anfang regelrecht überrollt“, meint Gäste-Trainer Kim Collins. Weil Manuel Edfelder noch nicht wieder fit war, schoben Florian Strobl und Michael Endraß Doppelschichten in der ersten und dritten Sturmreihe. Und sie sorgten für viel Betrieb vor dem Crimmitschauer Tor. „Wir haben gut begonnen, aber unsere Chancen nicht genutzt“, moniert Boehm.

Von den Eispiraten war zunächst nicht allzu viel zu sehen. Zweimal Ossi Saarinen und einmal Jordan Knackstedt zwangen Mechel zum Eingreifen. Doch die Löwen hatten die Partie die meiste Zeit im Griff. Max Hörmann scheiterte mehrfach knapp. Hannes Sedlmayr schlug frei vor ETC-Keeper Olivier Roy über die Scheibe, Endraß schoss vorbei.

Doch es schien nur eine Frage der Zeit bis zur Tölzer Führung. Und sie fiel. Durch den Löwen-Senior. Klaus Kathan schlenzte die Scheibe kurz nach der blauen Linie einfach mal aufs Tor – vorbei an Roy zum 1:0. Der Auftakt zu einer Serie schöner Angriffe der Löwen. Michael Grabmaier, als hätte er jahrelang zweite Liga gespielt, legte klug zurück auf Schlager, der verzog. Kathan zielte knapp vorbei, Rodman vergab am langen Pfosten, Kolacny traf per Schlagschuss das Außennetz.

Viele Hochkaräter, keine Entscheidung, das rächte sich. Ein Fehler, und Crimmitschau war zurück im Spiel. ETC-Goldhelm Knackstedt fing eine Scheibe ab und glich mit seinem Alleingang eiskalt aus. Die Tölzer Abwehr-Schnitzer häuften sich. Und es lag nicht nur an Michael Kristic, der sein erstes DEL 2-Spiel bestritt und den gesperrten André Lakos vertrat. Der Österreicher fehlte nicht nur beim Aufräumen vor dem eigenen Kasten. Sondern auch bei der Spieleröffnung, die oft hektisch verlief. Die zweite Tölzer Strafzeit im Spiel, ein wenig konsequentes Penalty-Killing der Buam, und die Gäste hatten das Spiel gedreht: Ex-Löwe Christoph Kabitzky brachte Tölz in Unterzahl mit 1:2 in Rückstand.

Die Löwen ließen Nachdruck vermissen, Neuzugang Chris St. Jacques war nicht mehr ganz so auffällig wie im Derby, sorgte aber schon für Bewegung. Doch die Löwen agierten im Angriff meist zu kompliziert. Das Spiel verlagerte sich zunehmend ins Tölzer Drittel. Und Crimmitschau machte es deutlich einfacher, cleverer. Ein Konter, und Patrick Pohl schloss zur 3:1-Führung ab. Erst jetzt nahmen die Löwen den Kampf an, erhöhten den Druck, vor allem als sie mit einem Mann mehr den Kasten der Sachsen bestürmten. Sie probierten ebenfalls einfaches Eishockey – und es klappte: Marcel Rodman legte ab auf Andreas Schwarz, der schlenzte die Scheibe in die Maschen – 2:3. In der heißen Schlussphase verteidigte Crimmitschau mit Mann und Maus. Strobl, dreimal Kathan, Schlager und Christian Kolacny feuerten gute Schüsse auf Roy ab. Warum nicht das ganze Spiel so? „Das kann ich mir nicht erklären“, sagt Boehm. „Wir sollten 60 Minuten Druck machen – und nicht nur zwei.“ Es blieb beim 2:3.

Tölzer Löwen – ETC Crimmitschau 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Tore: 1:0 (21:04) Kathan (Frank/Sedlmayr), 1:1 (36.47) Knackstedt (Ciernik/Pyka), 1:2 (41.02) Kabitzky (Knackstedt/Czarnik, 5-4), 1:3 (56.29) Pohl (Schlenker/Saarinen), 2:3 (57.53) Schwarz (Rodman/Kathan), –Strafminuten: Tölz 4, Crimmitschau 4, – Schiedsrichter: Aumüller/Westrich, – Zuschauer:1730.