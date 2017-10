Gegen Karevaara und Co. ist kein Kraut gewachsen

eishockey aktuell: DEL 2

von Wolfgang Stauner

Die Tölzer Löwen kassieren zu viele Strafzeiten und verlieren trotz zweier Endraß-Tore mit 2:5 in Kaufbeuern.

Kaufbeuren – Gekämpft haben die Löwen wieder einmal; das steht außer Frage. Doch Joona Karevaara machte den Unterschied: Bis zur 35. Spielminute hatte der Finne in Diensten des ESV Kaufbeuren einen 3:0-Vorsprung herausgeschossen. Sein Sturmpartner in der ersten Reihe erledigte den Rest zum Kaufbeurer 5:2-Schützenfest.

Allerdings wurden die Hausherren durch die zahlreichen Tölzer Strafzeiten – acht an der Zahl – förmlich eingeladen; drei Tore resultierten aus der personellen Überzahl auf dem Eis. Trainer Rick Boehm bemängelte die Anlaufschwierigkeiten seiner Buam: „Vor allem im ersten Drittel haben wir dem Gegner zu viel Raum gelassen. Wir waren zu passiv, denn diese zwei Tore wären vermeidbar gewesen.“

Dass die Löwen bis Mitte des Schlussdrittel halbwegs in Schlagdistanz blieben, war Michael Endraß zu verdanken, der sowohl das 1:3 als auch das 2:4 bewerkstelligte. Die Anschlusstreffer leiteten auch die aktivsten Phasen der Löwen ein, und die mit den besten Chancen. „Wenn wir von der ersten Minute an so kraft- und druckvoll gespielt hätten, wäre wesentlich mehr drin gewesen“, glaubt Boehm. Doch spätestens nach Saraults Empty-Net-Goal – Michael Boehm hatte für einen sechsten Spieler den Kasten verlassen – war klar, dass die Löwen im Allgäu leer ausgehen.

ESV Kaufbeuren – Tölzer Löwen 5:2 (2:0, 1:0, 2:2)

Tore: 1:0 (10:29) Karevaara (Monteith), 2:0 (19:59) Karevaara (Sarault, Lewis 5-4), 3:0 (34:58) Karevaara (Blomqvist 5-3), 3:1 (43:14) Endraß (Sedlmayr, Ontl 5-4), 4:1 (46:38) Sarault (Blomqvist 5-4), 4:2 (50:03) Endraß (Ontl, Strobl), 5:2 (56:55) Sarault (Karevaara, Haase ENG).

Strafminuten: Kaufbeuren 12 + 10 Schäffler (unsportl. Verhalten) + 25 Schmiedle (Schlittschuhtritt), Bad Tölz 16 + 10 Lakos (Check v. hinten). – Schiedsrichter: Haupt/Kannegießer. – Zuschauer: 2582.