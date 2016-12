Hexenkessel kommt erst spät zum Kochen

Eishockey: Oberliga Süd

Die Tölzer Löwen gewinnen auch den dritten Saisonvergleich mit dem EC Peiting: Mit 5:2 setzen sie sich vor einer Rekordkulisse durch.

Bad Tölz– Zum Hexenkessel wurde das Tölzer Eisstadion erst im Schlussdrittel. Die 2343 Zuschauer bei der zur „Aktion 3000“ ausgerufenen Partie der Tölzer Löwen gegen den EC Peiting gerieten nach einer Rauferei so richtig in Stimmung: Jordan Baker rang Peitings Fabian Weyrich aufs Eis nieder, kassierte allerdings eine Disziplinarstrafe. Das wiederum brachte Löwen-Trainer Axel Kammerer derart in Rage, dass er nach der falschen Wortwahl gegenüber Schiedsrichter Alfred Hascher die Spielerbank verlassen musste. Die Löwen wehrten sich deshalb zunächst in doppelter Unterzahl erfolgreich und behielten in der dritten Begegnung mit dem EC Peiting die Oberhand: Mit 5:2 gewannen die Tölzer ein Spiel, das sie nicht immer unter Kontrolle hatten. „Wir haben ungewöhnlich viele Fehler gemacht“, räumt Kammerer ein.

Doch sie hatten Markus Janka im Tor, der Tölz in Schwächephasen im Spiel hielt. Und die Löwen machten die eigenen Treffer zum richtigen Zeitpunkt. Nach passablem Beginn gingen sie zweimal etwas überraschend in Führung. Zunächst profitierten sie von einem bösen Schnitzer in der Peitinger Defensive. Hannes Sedlmayr staubte schlitzohrig Dominik Krabbats Scheibe ab, der vor dem eigenen Tor querpasste, und versenkte eiskalt neben Florian Hechenrieder.

Anschließend reduzierten die Löwen allerdings den Druck, der an diesem Tag ohnehin nicht übermäßig groß war. Die Löwen wurden „etwas leichtsinning“, meint Kammerer. Das Fehlen des erkrankten Abwehr-Tanks Josef Frank machte sich bei etlichen Nachlässigkeiten bemerkbar. „Wir waren nicht sehr stabil hinten“, gibt Kammerer zu. Peiting kam besser ins Spiel, legte einige gute Angriffe hin. Vor allem Florian Stauder, Ty Morris und der durchaus auffällige Peitinger Neuzugang Milan Kostourek sorgten für Gefahr vor Jankas Kasten. Der zeigte starke Paraden, glänzte vor allem bei Anton Saals Solo mit einem unglaublichen Reflex, stoppte eine Scheibe lässig vor Sean Morgan, als der gerade von der Strafbank zurückkehrte. Doch bei Stauders 1:1 aus kurzer Distanz nach Martin Andräs Querpass war Janka machtlos.

Aber die Löwen legten erneut vor, obwohl Peiting nach dem ersten Wechsel die besseren Spielanteile hatte. Doch bei Tölzer Powerplay bekam Hechenrieder Stefan Reiters eher harmlosen Schuss nicht unter Kontrolle, und die Scheibe prallte vom ECP-Torhüter ins Tor. Christian Kolacny erhöhte in Tölzer Überzahl auf 3:1. „Entscheidend war, dass wir unsere Chancen genutzt haben“, meint der Löwen-Trainer.

Hektisch wurde es im Schlussabschnitt. Baker blieb klarer Punktsieger beim Ringkampf gegen Weyrich, Kammerer musste von außen zuschauen, und die Löwen hielten sich bei doppelter Unterzahl schadlos. Nach Kostoureks Anschlusstreffer fanden sich die Peitinger vermehrt auf der Strafbank wieder. Tölz nutzte seine Überzahlsituationen. Michael Endraß erhöhte per Bauerntrick auf 4:2, ehe Marinus Reiter von der Blauen zum 5:2 schlenzte.

„Es war nicht unsere beste Leistung“, räumt Kammerer ein, der beim erneuten Aufeinandertreffen am Mittwoch gesperrt ist. „Aber wir haben uns den Sieg erkämpft.“

Tölzer Löwen – EC Peiting 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Tore: 1:0 (7.52) Sedlmayr (Schenkel), 1:1 (14.12) Stauder (Andrä/Kostourek), 2:1 (31.08) S. Reiter (Strobl/Kathan, 5-4), 3:1 (39.31) Kolacny (Kathan/S. Reiter, 5-4), 3:2 (47.48) Kostourek (Morgan/Feuerecker, 4-4), 4:2 (56.26) Endraß (Sedlmayr/Janka), 5:2 (57.52) M. Reiter (Walleitner/Sedlmayr), –Strafminuten: Tölz 16 + 10 (Baker, Check gg. Kopf) + 20 (Axel Kammerer, unsportliches Verhalten), Peiting 18, –Schiedsrichter: Alfred Hascher (TEV Miesbach), –Zuschauer: 2343.