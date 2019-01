Hoffnung gegen Kassel Huskies: Die Defensive hat sich stabilisiert

Eishockey DEL 2

von Oliver Rabuser schließen

Bad Tölz – Kaum eine Verschnaufpause gönnt der während der Feiertage engmaschige Spielplan der DEL 2: Acht Begegnungen gilt es innerhalb von 17 Tagen zu absolvieren. Mit fünf Partien ist das Gros inzwischen geschafft. Vier Punkte – allesamt im Shutout, allesamt auf heimischem Eis – haben die Löwen eingesammelt. Zu wenig, um die Drohung einer erneuten Teilnahme an der Abstiegsrunde abzuwenden. Doch bei den kommenden beiden Heimspielen in dieser Woche, am heutigen Mittwoch (19.30 Uhr) gegen Kassel und am Freitag (19.39 Uhr) gegen Kaufbeuren, können die Löwen noch Boden auf Platz zehn gutmachen.

Beim ersten Heimspiel des Jahres gastieren die Kassel Huskies auf der Flinthöhe. Die Nordhessen stellen eines jener Teams, gegen die die Diskrepanz zwischen Heim- und Auswärtsspielen der Tölzer bislang am offenkundigsten war. Markus Berwanger hat derweil Gefallen an vollen Rängen gefunden. „Es wäre schön, wenn wieder so viele Leute wie zuletzt kommen würden“, hofft der Löwen-Trainer für eine abermals überdurchschnittliche Kulisse. Denn auch Teams aus dem unteren Tabellendrittel haben ihren Werbewert. „Unsere Heimspiele sind immer spannend“, blickt Berwanger auf die beiden letzten Darbietungen in der Arena gegen Crimmitschau und Bad Nauheim zurück. Sie wurden jeweils erst nach Penaltyschießen entschieden.

Der Bedarf, das Punktekonto entscheidend zu füllen, hat sich über Neujahr freilich nicht verkleinert. Die Tölzer brauchen dringend Zählbares, um wenigstens am zehnten Rang und damit dem vorzeitigen Klassenerhalt dranzubleiben. Den belegen aktuell die Dresdner Eislöwen bei einer ausgetragenen Partie mehr. Die Gelegenheit wäre also günstig.

In Kassel gingen die Löwen leer aus.

Inzwischen scheint klar, dass Kassel die Vorschusslorbeeren zu Saisonbeginn während der Hauptrunde nicht mehr bestätigen kann. Zwar sind die Huskies den Isarwinklern auf acht Punkte enteilt. Das Konzert der Großen spielt heuer gleichwohl andernorts. Bestes Indiz hierfür ist das Ranking der Goldhelm-Kandidaten. Richie Mueller und Tyler Gron (jeweils 30 Scorerpunkte) sind nur unter ferner liefen gelistet, liegen zudem hinter der kompletten zweiten Tölzer Sturmreihe mit Kyle Beach (42), Stephen MacAulay (36) und Andreas Pauli (31).

Um die Huskies ein zweites Mal zu schlagen, benötigen die Buam einmal mehr eine starke Performance; also jene Power, die vor den eigenen Fans die Norm ist. Nicht von ungefähr bekleiden die Löwen in der Heimtabelle einen guten achten Rang mit Tuchfühlung auf die Top-Vier. In Kassel gab’s derweil nichts zu ernten. Im ersten Aufeinandertreffen kassierten die Tölzer zu viele Strafzeiten: „Da war Kassel noch gut in Schwung“, erinnert sich Berwanger. Und vor knapp zwei Wochen lieferten seine Mannen bei der 1:5-Niederlage einen mangelhaften Vortrag mit „vielen individuelle Fehler“ ab, hält der Coach fest.

Gegen Bad Nauheim siegten die Löwen im Penalty-Schießen

Doch damit war zuletzt Schluss. Berwanger sieht die defensive Stabilität in den „letzten vier Spielen“ deutlich verbessert. Trotz der nur fünf Verteidiger, nachdem Andi Schwarz weiterhin ausfällt. Mit Marinus Reiter könnte ein gelernter Defensivmann das eigentliche Sextett vervollständigen. Doch den Youngster braucht Berwanger im vierten Block. Die Entlastung der übrigen Sturmreihen ist höher zu gewichten, als die Mehrbelastung im hinteren Bereich. „Die Buam haben es gegen Nauheim gut gemacht“, lobt der 55-Jährige seine flexible Eingreiftruppe um Manuel Edfelder und Maxi Hörmann.