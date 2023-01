Tölzer Löwen: In alte Muster verfallen

Von: Nick Scheder

Glück gehabt – dieses Mal: Nur knapp streifte Sergei Topols Schuss über das Tor von Josef Hölzl. Doch der Memminger Routinier schenkte den Tölzer Löwen ohnehin schon zwei Treffer bei der 2:5-Niederlage ein. © Patrick Staar

Tölzer Löwen verlieren Schlüsselspiel gegen Memmingen mit 2:5 und tauschen Plätze mit den Indians.

Bad Tölz – Das war’s dann wohl: Die Vorentscheidung über die direkte Play-off-Teilnahme für die Tölzer Löwen ist voraussichtlich gefallen. Mit der sechsten Niederlage in Folge verloren sie auch das Schlüsselspiel gegen Verfolger Memmingen mit 2:5 und tauschen mit den Allgäuern Plätze in der Oberliga-Tabelle. Der Abstand auf den EC Peiting, der Rang sechs belegt, beträgt 14 Spieltage vor Ende der Vorrunde 8 Punkte. Machbar, aber nicht so wie am Freitagabend.

In alte Muster verfallen

Die Tölzer gaben gegen die Indians eine 2:0-Führung nach gutem Start aus der Hand. 0:3 Tore im zweiten Drittel, dann ließen sie eine fünfminütige Überzahlsituation ohne eigenen Treffer im dritten verstreichen – und kassierten zwei weitere Gegentore nach altbekanntem und lange bekämpftem Muster. Scheibenverlust, Konter, Puck im Netz. „Wir haben das vor dem Spiel besprochen, wollten es vermeiden“, sagt Löwen-Trainer Ryan Foster. „Und genauso ist es leider wieder passiert.“

Aufholjagd wäre zu vermeiden gewesen

Versucht haben sie es, keinen Vorwurf für mangelndes Engagement. Doch die Aufholjagd im Schlussabschnitt war unnötig, weil sie hätte durch konsequentes Verteidigen oder Vermeiden von Fehlern verhindert werden können. Und sie war fruchtlos, weil die Schüsse oft zu unplatziert auf Marco Eisenhuts Kasten kamen, zu harmlos, oder im Abschluss geblockt wurden.

Gutes erstes Drittel

Dabei erwischten die Löwen einen guten Start, waren hellwach. Machten Druck, störten früh, und in der ersten Powerplaysituation zog Erik Gollenbeck einfach mal ab – 1:0. Memmingen drückte, Tölz konterte – und traf erneut. Sören Sturm schickte Tyler Ward und Ludwig Nirschl auf die Reise, die beiden tauschten die Scheibe munter hin und her, spielten Memmingen schwindlig, Ward schloss ab. Nirschl, bei seinem Comeback noch nicht ganz der Alte, brachte trotzdem Tempo rein, spielte immer wieder kurze kluge Pässe oder zog selbst zum Tor.

Spiel kippt im zweiten Abschnitt

Ganz anders im zweiten Drittel, als die Hausherren wieder in alte Muster verfielen und die Indians kommen ließen. Bei angezeigter Strafe durfte Andrew Johnston ungestört vor Hölzl seine Kreise ziehen, im Nachschuss verkürzte Sergei Topol auf 1:2. Und wenig später in Tölzer Unterzahl passte Matej Pekr die Scheibe knapp vor Josef Hölzls Schläger zum anrauschenden Peter Donat, der nur noch einzuschieben brauchte. 2:2, und es kam noch schlimmer.

Schmerzen und der Nackenschlag

Zwar meldeten sich die Löwen im Spiel zurück, Nirschl, Niklas Hörmann und Tyler Ward vergaben gute Möglichkeiten. Doch die Löwen verloren die Übersicht in einem Spiel, das hektischer wurde. Dillon Eichstadt verlor die Scheibe im Angriff bei vier gegen vier, die Löwen brachten sie anschließend nicht aus der Gefahrenzone, und gerade als Nirschl von der Strafbank zurückkam, erhöhte Maxi Menner auf 3:2 für Memmingen. Die Tölzer blieben nach der Drittelpause mehr als fünf Minuten in Überzahl. Doch es fehlten Ertrag und Effizienz. Und wohl auch Verteidiger Sören Sturm, der bei einem Crash gegen die Bande mit schmerzender Schulter vom Eis musste.

Schmerzen auch auf dem Eis: Memmingen zog während der Tölzer Druckphase auf 4:2 davon, als Sergei Topol gleich nach Bullygewinn traf. „Das war der Nackenschlag“, sagt Foster. Einen weiteren Konter vollendete Pascal Dopatka zum 5:2-Endstand. „Jetzt ist die Enttäuschung schon da“, sagt der Löwen-Trainer. „Aber wir haben den Sieg nicht so sehr gewollt wie Memmingen.“

Tölz Löwen - Memmingen 2:5 (2:0, 0:3, 0:2)

Tore: 1:0 (1:45) Gollenbeck (Huard/Ward, 5-4), 2:0 (6:34) Ward (Nirschl/Sturm, 4-4), 2:1 (25:35) Topol (Johnston/Pfalzer), 2:2 (27:26) Peter (Pekr/Hafenrichter, 5-4), 2:3 (39:46) Menner (Johnston/Svedlund, 4-5), 2:4 (49:00) Topol (Menner/Marsall), 2:5 (57:16) Dopatka (Pfalzer/Meisinger), – Strafminuten: Tölz 14, Memmingen 16, – Schiedsrichter: Ruben Kapzan/Dominic Erdle, – Zuschauer: 1090.