Bollwerk trifft Torfabrik

Kraft tanken für das Spitzenspiel: Julian Kornelli vertritt in Selb Jordan Baker als Center der ersten Reihe. Foto: Rabuser

Eishockey: Oberliga Süd

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen mit der besten Abwehr der Oberliga treten am Sonntag (18 Uhr) bei den offensivstarken Selber Wölfen zum Spitzenspiel an.

Bad Tölz– Für die Tölzer Löwen sind bis zu den Play-offs noch die Plätze eins oder zwei möglich. Am Sonntagabend geht es darum, die neu gewonnene Tabellenführung zu verteidigen – im direkten Duell (18 Uhr) bei den Selber Wölfen. „Wir sind gut drauf, und die Mannschaft hat es sich verdient, dass sie um den Platz an der Sonne spielt“, sagt Trainer Axel Kammerer. Auf den Gegner der ersten Play-off-Runde werfe er dagegen keinen Blick. Es läuft für Tölz auf Weiden, Sonthofen oder Landshut raus. „Aber wir sind voll auf die Partie in Selb fokussiert und wollen alles für einen Sieg tun. Ich freue mich auf die Begegnung mit den Wölfen.“

Von Furcht vor der Torfabrik der Liga (199 Treffer) also keine Spur. Warum auch, die Tölzer haben die beste Abwehr der Liga und das Heimspiel Anfang Februar mit 5:1 für sich entschieden. „Das Ergebnis“, sagt Kammerer, „ist aber ein wenig zu hoch ausgefallen. Da haben wir die Strafzeiten effektiv ausgenutzt.“ Doch es gebe eben keinen Grund, sich zu verstecken: Es ist das Spitzenspiel der Oberliga, die Löwen strotzen vor Selbstbewusstsein, sind aber auf dem Teppich geblieben. „Wir wissen schon, dass wir eine Top-Leistung brauchen, um in Selb zu gewinnen.“

Schließlich kommen knapp 200 Tore nicht von ungefähr. Kammerer: „Der Sturm ist die Stärke der Wölfe.“ Vor allem die erste Reihe mit Kyle Piwowarczyk, Jared Mudryk und Herbert Geisberger sei brandgefährlich. „Wir dürfen uns keine Fehler erlauben, keine unnötigen Scheibenverluste, wenig Schuss-Möglichkeiten für die Selber“, fordert Kammerer.

Er reist – wie bei den meisten Auswärtsspielen zuletzt – mit nur drei Blöcken nach Selb, kann deshalb Michael Kristic und Josef Reiter beim Tölzer DNL-Team mitspielen lassen (siehe unten). Jordan Bakers Ausfall (Entzündung im Sprunggelenk) fällt da schon weniger leicht. Julian Kornelli soll den Center des ersten Tölzer Sturms – wie schon am Freitag – ersetzen. „Wir mussten – und konnten – schon öfter Ausfälle kompensieren“, sagt Kammerer. Thomas Schenkel zieht er in die Abwehr neben Josef Frank zurück, im dritten Sturm wechseln sich Daniel Merl, Maxi Hörmann und Dominik Walleitner neben Franz Mangold ab.

Die drei Blöcke kommen Kammerer gar nicht ungelegene. „In Selb dürfen wir auf keinen Fall munter nach vorne spielen, müssen eher abwarten und reagieren.“ Das bedeutet allerdings nicht, dass es die Löwen an Engagement mangeln lassen können. „Wir brauchen Play-off-Eishockey.“ Der Hexenkessel in Oberfranken, bekannt für gute Stimmung, trage seinen Teil dazu bei. Dort steht ein Tölzer Sieg allerdings noch aus: Das einzige Spiel der Löwen heuer in der Netzsch-Arena zu Saisonbeginn ging 3:5 verloren.

Vom Topspiel in Selb berichtet der Tölzer Kurier am Sonntag mit einem Live-Ticker

auf www.toelzer-kurier.de