Tölzer Löwen: Jeder Fehler bestraft

Von: Nick Scheder

Jugend forscht: Die Tölzer Löwen mit (v. re.) dem 18-jährigen DNL-Torhüter Joshua Baron und Maximilian Leitner waren gegen die Lausitzer Füchse überfordert, verloren das Spiel mit 1:10 und die Serie mit 1:4. © EWALD Scheitterer

Letztes Aufgebot der Tölzer Löwen geht 1:10 gegen Weißwasser unter und muss in zweite Runde

Bad Tölz – Wenn du als Torhüter eine Scheibe nach der anderen aus dem Netz holst, stellt der Trainer normalerweise irgendwann den Ersatzmann ins Tor. Joshua Baron musste über die volle Distanz gehen. Josef Hölzl stand zwar auf dem Spielbericht, konnte aber verletzt nicht eingreifen. Und so holte der 18-Jährige, normalerweise Keeper der Tölzer DNL-Mannschaft, die Scheibe zehn Mal aus dem Tor. Bekam Zuspruch von seinen Teamkollegen, die aber am Freitagabend genauso geknickt und hilflos die fürchterliche Klatsche im Play-down-Spiel gegen die Lausitzer Füchse hinnehmen mussten. Nach dem 1:10 steht fest: Die Tölzer Löwen spielen ab kommenden Freitag in einer weiteren Best-of-Seven-Runde direkt gegen den Abstieg. Der Gegner steht noch nicht fest. Es geht gegen den Verlierer der anderen Play-down-Serie, in der Selb gegen Bayreuth mit 3:2 führt.

Jeder Fehler bestraft

Es lag nicht nur an dem glücklosen Baron, dass das Toreschießen für die Gäste so einfach ging. Der 18-Jährige bemühte sich redlich, griff zwar das eine oder andere Mal daneben, ließ sich manche Scheibe durch die Schoner schieben. Doch er wurde auch oft von seinen Vorderleuten sträflich im Stich gelassen, die den Sachsen die Scheibe manchmal kampflos überließen, ihnen den Puck auflegten, oder sie beim Konter zu wenig störten. Nicht ganz die defensive Stabilität, die sich Trainer Kevin Gaudet gewünscht hatte.

„Es war eine schwierige Aufgabe für uns“, sagt der Tölzer Coach. Nicht nur ein DNL-Torhüter zwischen den Pfosten des DEL 2-Tores deutet auf personellen Notstand hin. Das Fehlen von Tyler McNeely und Cam Spiro – zwei, die vorangehen, Ideen haben, wenn es nicht läuft, war deutlich zu spüren. „Wir hatten sieben Mann nicht dabei, haben in den Play-downs zwei Torhüter verloren, unsere Lage war verdammt schwer.“

Furioser Beginn, schlimmes Ende

Allerdings wussten die Tölzer anfangs sehr wohl, was auf dem Spiel steht. Es war ein furioser Beginn, die besten zehn Minuten der Play-downs. Gaudet: „Wir hatten mehr Puckbesitz, mehr Schüsse aufs Tor.“ Die Hausherren die bessere Mannschaft, doch Weißwasser mit der Führung. Baron stellte sich einem Konter nicht entschlossen genug entgegen, konnte Bennet Rosmys Pass auf Richard Müller nicht verhindern, und der Lausitzer erzielte mühelos das erste seiner vier Tore an diesem Abend. Wenig später das 2:0, als Tölz die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone brachte. „Weißwasser kriegt zwei Schüsse, macht zwei Tore“, sagt Gaudet.

Die Löwen ließen sich zunächst wenig aus der Ruhe bringen, machten weiter Druck. Doch als die Gäste erneut durch sehr einfache Tore im zweiten Drittel davonzogen, gingen die Köpfe nach unten. Markus Eberhardts Anschlusstreffer zum 1:4 gab den Tölzern ein wenig Selbstvertrauen. Zumal ein schöner Treffer, als Pascal Aquin auf links klug zurücklegte auf den anrauschenden Verteidiger. Doch nur 90 Sekunden später stellte DEL 2-Topscorer Peter Quenneville den alten Vorsprung wieder her, das Spiel war gelaufen. Der letzte Abschnitt ein Absitzen der Zeit mit drei weiteren Gegentreffern.

Play-downs sind kein Spaß

„Es war schwer für uns zurückzukommen, jeder Fehler wurde bestraft, mit den zehn Gegentoren bin ich überhaupt nicht glücklich, wir haben spätestens bei 1:5 aufgehört zu spielen“, moniert Gaudet und findet seine Erkenntnis bestätigt: „Play-downs sind kein Spaß.“ Doch da müssen seine Löwen weiter durch.

Tölzer Löwen - Lausitzer Füchse 1:10 (0:2, 1:5, 0:3)

Tore: 0:1 (8:18) Müller (Rosmy), 0:2 (14:03) Müller (Rosmy), 0:3 (21:01) Müller, 0:4 (26:09) Ritter (Rosmy/Valentin, 5-4), 1:4 (27:10) Eberhardt (Aquin/Horschel), 1:5 (29:40) Quenneville (Garlent), 1:6 (35:16) Müller (Roßmy), 1:7 (36:00) Quenneville (Mäkitalo/Reiner), 1:8 (44:47) Mäkitalo (Reiner/Carson), 1:9 (53:32) Breitkreuz (Detig/Ritter), 1:10 (57:03) Garlent (Mäkitalo/Hungerecker, 5-4), – Strafminuten: Tölz 8, Weißwasser 8, – Schiedsrichter: Michael Klein/Markus Schütz, – Zuschauer: 1101.