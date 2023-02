Tölzer Löwen: Keine Chance gegen Rosenheimer Betonabwehr

Von: Nick Scheder

Teilen

Die schmale Lücke gefunden: Löwen-Keeper Philip Lehr musste die Scheibe des Rosenheimers Aaron Reinig passieren lassen. Das 0:2 war ein exaktes Spiegelbild des ersten Gegentreffers, die Tölzer verloren mit 0:3. © Patrick STaar

Tölzer Löwen finden erst nach drei Gegentoren besser ins Spiel, aber kein Mittel zum TOreschießen und verlieren 0:3 gegen die Starbulls Rosenheim.

Bad Tölz – Die Überraschung bleibt aus, dem Tölzer Spiel fehlt Tempo, Glück und Souveränität – hinten wie vorne. Drei Gegentreffer nach ähnlichem Muster, keine offensiven Lösungsvorstellungen gegen eine bombensichere Rosenheimer Abwehr, und die Niederlage gegen den Tabellenzweiten war besiegelt. Und die Partie am Freitagabend, der vor 2095 Zuschauern im Tölzer Eisstadion und wenig Feuer auf dem Eis auch der Derby-Charakter fehlte, ging sang-, klang- und für die Löwen torlos mit 0:3 verloren. „Wir sind erst nach drei Gegentoren besser ins Spiel gekommen, hatten dann ganz gute Chancen, aber um die Niederlage vielleicht noch abzuwenden, hätten wir mindestens mal eine nutzen müssen“, meint Löwen-Trainer Ryan Foster.

Keine Chance gegen Rosenheimer Betonabwehr

Die Löwen verließen sich im Tor auf Philip Lehr, der vielleicht mit Ausnahme des dritten Gegentreffers nichts für den Rückstand konnte und einen guten Job machte. Auf Tyler Ward dagegen mussten die Tölzer verzichten. Der Topscorer war am Freitagabend noch nicht fit genug für eine Rückkehr. Seinen Platz im ersten Sturm nahm Anton Engel ein, ohne die Lücke ganz schließen zu können. Foster: „Ward fehlte uns ganz gewaltig.“ Kapitän Philipp Schlager kehrte nach einer Verletzung zurück. „Ein ganz wichtiger Spieler für uns, bringt immer 100 Prozent“, sagt der Löwen-Coach. „Für das erste Spiel nach wochenlanger Verletzungspause war es ganz gut.“ Doch etwas Zählbares brachte der Rückkehrer nicht.

Immer ein, zwei Schritte hinterher

Die Löwen konzentrierten sich zunächst auf die Abwehrarbeit, was leidlich gelang. „Wir waren ein, zwei Schritte zu langsam, Rosenheim war stärker und hätte höher führen können“, meint Foster. Zwei Gegentore in Unterzahl mit exakt dem gleichen Ablauf brachten die Gastgeber ins Hintertreffen: Maximilian Vollmayer zog an der Blauen gleich zwei Verteidiger auf sich, dadurch hatte Aaron Reinig links freie Schussbahn, bekam die Scheibe von Vollmayer und zog zum 1:0 bzw. im zweiten Drittel auf 2:0 ab. Vielleicht hätte Lehr die schmale Lücke zwischen Schoner und Pfosten noch schließen können. Später setzte sich Lukas Laub durch, passte auf Norman Hauner, der erneut von der linken Seite vollstreckte. Der Tölzer Keeper hatte – wie vermutlich das gesamte Stadion – mit Laubs Schuss gerechnet, ging deshalb mit den Schonern auf das Eis, Hauner hatte den freien Winkel vor sich.

Scheibe bleibt lange in den Reihen der Starbulls

Rosenheim machte seiner bekannt soliden Verteidigung dagegen alle Ehre, ließ die Tölzer kaum ins Offensivdrittel eindringen, hielt die Scheibe lange in den eigenen Reihen. Bei den Kontern fehlte den Gastgebern das Tempo, zuweilen auch Glück und Entschlossenheit. Im ersten Drittel musste Tomas Pöpperle gerade einmal vier Schüsse abwehren. Nicht einmal in 90-sekündiger doppelter Überzahl im Schlussdrittel gelang Tölz der Anschluss.

Chancen erst, als es zu spät war

„Wir haben gekämpft, hatten vor allem im Schlussdrittel Chancen“, sagt Foster. Aber die Spieler standen im Powerplay zu weit weg vom Tor, Max Brandl und Christoph Fischhaber waren zweimal nicht bereit zum Nachschuss. Foster: „Ein verdienter Sieg für Rosenheim.“ Der die Löwen bei gleichzeitigem Lindauer Erfolg auf Rang zehn zurückdrängt.

Tölzer Löwen - Rosenheim 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Tore: 0:1 (12:49) Reinig (Vollmayer/Oleksuk, 5-4), 0:2 (25:13) Reinig (Vollmayer/Reiter, 5-4), 0:3 (35:24) Hauner (Laub/McGowan), – Strafminuten: Tölz 10, Rosenheim 10, – Schiedsrichter: Andrej Simankov/Vladislav Gossmann, – Zuschauer: 2095.