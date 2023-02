Tölzer Löwen: Klare Reaktion, aber ärgerliche Gegentore

Von: Nick Scheder

Teilen

Alle acht Tore in Passau erzielte die Tölzer Paradereihe um Ludwig Nirschl (re.) und Tyler Ward (hi.). © pr/Archiv

Tölzer Löwen gewinnen Kampf um Pre-Play-offs und Spiel in Passau mit 8:5 – Erste Reihe schießt alle Tore

Passau/Bad Tölz – Sie scheinen den Ernst der Lage begriffen zu haben: Mit einer über 40 Minuten tadellosen Leistungen schossen die Tölzer Löwen am Dienstagabend die Passau Black Hawks aus deren Halle. Beim 8:5-Sieg traten sie allerdings trotz des großen Drucks nicht mit der Brechstange an. Sondern sie spielten zunächst ruhig und strukturiert, verteidigten clever, ließen kaum Chancen der überraschend harmlosen Passauer zu und nutzten ihre Chancen effizient. „Wir waren hungrig, haben Schüsse blockiert, Zweikämpfe gewonnen“, freut sich Trainer Ryan Foster, der sein Team vor dem Spiel mit einer Schimpftirade wachgerüttelt hatte. Mit den fünf Gegentoren im Schlussdrittel war er allerdings nicht zufrieden.

Klare Reaktion, aber ärgerliche Gegentore

Nervös wegen der brenzligen Lage wirkten zunächst nur die Hausherren. Für beide Teams zählte nur ein Sieg, um Platz zehn und damit die Teilnahme an den Pre-Play-offs zu verteidigen. Doch bei den Niederbayern, die eine sehr junge Mannschaft auffuhren, machte sich der Ausfall von Brett Schäfer (Wechsel nach Bayreuth in die DEL 2) und dem Kanadier Carter Popoff (Gesichtsverletzung) doch bemerkbar. Sie brachten kaum einen gefährlichen Angriff auf das Tor von Enrico Salvarani. Sie versuchten es maximal mit Schüssen von der blauen Linie, doch da war der Tölzer Keeper souverän zur Stelle. Nicht einmal bei Tölzer Scheibenverlusten vor dem eigenen Kasten – wie Ende des Mitteldrittels – wurde es gefährlich.

Sicher und dominant

Doch da war das Spiel längst entschieden. Die Löwen warteten geduldig auf ihre Chancen, Topscorer Tyler Ward und Geburtstagskind Dillon Eichstadt stellten nach knapper Viertelstunde auf 2:0. Eine Führung, die die Tölzer schon öfter für sich verbucht hatten, die aber oft keinen Bestand hatte. Diesmal war es anders. Zu sicher agierten die Löwen, zu dominant waren sie auch im zweiten Spielabschnitt. Sie ließen sich von einer Spieldauerstrafe gegen Max Brandl nach einer Meinungsverschiedenheit mit Vincent Jiranek nicht aus der Ruhe bringen. Nick Huard, erneut Eichstadt per Bauerntrick und zum zweiten Mal Ward erhöhten ohne viel Widerstand auf 5:0. Der entnervte EHF-Keeper Raphael Fössinger machte nach Passauer Auszeit Platz für Luca Mayer. Dem schenkte wieder Huard im Schlussabschnitt das 6:0 ein.

Am Schluss defensiv nachlässiger

Das Ergebnis verwalteten die Tölzer im Schongang und defensiv nachlässiger. Mit Salvaranis Shutout war es zwar schnell vorbei. Doch auf die Tölzer Paradereihe war weiterhin Verlass: Ludwig Nirschl, Huard und Ward erzielten alle acht Tore. Der Löwen Topscorer düpierte die Gastgeber nach einem weiteren Passauer Treffer noch mit einem Solo zum Zungeschnalzen, das er mit der Rückhand über Mayers Fanghand abschloss. Zwei Cizek-Treffer zum 5:8 ärgerten den Trainer, änderten aber nichts mehr an den drei Punkten. „Wir haben fünf Tore gefressen, das ist nicht in Ordnung, wir waren zu überheblich“, moniert Foster. Doch am Ende zählen die drei Punkte. „Wir hatten eine schwierige Zeit mit vielen Niederlagen, der Sieg war enorm wichtig.“ NICK SCHEDER

EHF Passau - Tölzer Löwen 5:8 (0:2, 0:3, 5:3)

Tore: 0:1 (11:34) Ward (Huard/Nirschl), 0:2 (14:37) Eichstadt (Huard/Hörmann), 0:3 (24:04) Huard (Ward), 0:4 (30:10) Nirschl (Huard/Eichstadt), 0:5 (30:28) Ward (Huard/Eichstadt), 0:6 (40:55) Huard (Nirschl/Hörmann), 1:6 (41:44) Rott (Baßler/Mantsch), 2:6 (42:13) Rott (Baßler), 2:7 (42:45) Huard (Ward/Nirschl), 3:7 (51:13) Cizek (Janzen/Dybowski), 3:8 (55:24) Ward, (Huard/Nirschl), 4:8 (58:38) Cizek (Ovaska/Dybowski, 5-4), 5:8 (58:55) Cizek (Janzen/Mantsch), – Strafminuten: Passau 9 + 20 (Jiranek, Faustkampf), Tölz 13 + 20 (Brandl, Crosscheck), – Schiedsrichter: Andreas Flad/Vladislav Gossmann, – Zuschauer: 476.