Löwen siegen bei Krimi in Landshut

eishockey: Oberliga Süd

Noch ein Sieg fehlt zum Viertelfinale: Die Tölzer Löwen entscheiden auch das zweite Play-off mit dem EV Landshut für sich und können die Serie beim Heimspiel am Dienstag gewinnen.

Landshut/Bad Tölz – Dieses Play-off-Achtelfinale birgt einiges an Spannung. Wie schon am Freitag schenkten sich beide Altmeister nichts. Der 2:1-Sieg war wieder eine knappe Sache. Doch am Ende jubelte – wie sieben Mal zuvor in dieser Saison – der Titelträger aus dem Süden.

Diesmal musste Landshut agieren, konnte nach der Auftaktniederlage nicht noch einmal das Augenmerk nur auf die Defensive legen. Das war ganz nach dem Geschmack der Löwen, die hinten sehr konzentriert arbeiteten und auf Gegenstöße lauerten. Die kamen dann auch. Zweimal nach Wechselfehlern des EVL. Zunächst scheiterte Stefan Reiter im Powerplay noch an Max Englbrecht. Als die Gastgeber dann aber Franz Mangold und Julian Kornelli nicht hinterherkamen, stellte letzterer auf 1:0. Komfortabler wurde der Vorsprung nach einem Powerplaytreffer von Klaus Kathan. Flo Strobl rang am Torraum so lange um die Scheibe, bis der Abpraller auf der Kelle des 40-jährigen Routiniers landete. „Gut gekontert, schnell umgeschaltet“, bilanziert Axel Kammerer hoch zufrieden.

Den Landshutern wurde im Mitteldrittel bewusst, dass es für sie das letzte Heimspiel dieser Spielzeit sein könnte. Sie erhöhten die Schlagzahl, nicht ohne wiederholt zu dokumentieren, dass Torgefahr nicht ihr vorderstes Faustpfand ist. Zum Anschluss reichte es wegen einer Tölzer Unaufmerksamkeit. Michael Endraß saß gerade die erste Strafzeit der Gäste ab, die vier verbliebenden Mitstreiter bemerkten Valentin Kopps Lauerangriff am langen Pfosten nicht. Die brisante Restspielzeit wäre leicht zu verhindern gewesen. Vor dem 1:2 verpasste Hannes Sedlmayr nach Baker-Vorlage die beste einer Reihe guter Gelegenheiten, auf 3:0 zu erhöhen, weil er die Lücke im Landshuter Torraum nicht fand. „Wir hatten etliche Torchancen, aber den Todesstoß verpasst“, räumte der Löwen-Coach ein. So ergab sich für die Buam viel Arbeit und für die 1999 Zuschauer ein Krimi. Kammerer: „Ein wahres Play-off-Spiel.“

Landshut drückte. Und wie. Wieder saß Endraß draußen, als die Scheiben in kurzen Intervallen in Richtung Markus Janka abgefeuert wurden. Der wurde unter anderem von Max Forster an der Maske getroffen, lieferte aber gerade in einer knisternden Schlussphase gewohnt starke Paraden. Was die Aussichten für Dienstag betrifft, ist Kammerer optimistisch: „Das Team präsentiert sich in hervorragender Verfassung“.

EV Landshut – Tölzer Löwen 1:2 (0:2, 1:0, 0:0)

Tore: 0:1 (4.44) Kornelli, 0:2 (14.30) Kathan (Strobl/Schenkel, 5-4), 1:2 (33.10) Kopp (P. Abstreiter/Forster, 5-4), –Strafminuten: Landshut 6 + 10 (P. Abstreiter, Check gegen Kopf), Tölz 6, –Schiedsrichter: Bastian Haupt (ERC Kempten), –Zuschauer:1999.