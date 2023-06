Topi Piipponen: Kreativkraft für den Löwen-Sturm

Von: Nick Scheder

Schnelligkeit und Kreativität ausspielen: Der Finne Topi Piipponen komplettiert den Löwen-Sturm und möchte nach Möglichkeit mehr Tore schießen als in der Vorsaison bei Regensburg in der DEL 2. © Melanie Feldmeier/arSito/kn

Topi Piipponen (26) vervollständigt den Tölzer Sturm. Der Finne kommt von Regensburg zu den Tölzer Löwen.

Bad Tölz – Als Fabian Schlager auf dem Weg in den Urlaub auf die Azoren war, wurde sein Flug immer weiter nach hinten verschoben. Der Geschäftsführer der Tölzer Eissport-Gesellschaft ließ die Wartezeit nicht ungenutzt verstreichen und telefonierte Kandidaten für die vakante Position in der Tölzer Offensive ab. Ans Herz gelegte hatte ihm Löwen-Trainer Ryan Foster einen Finnen, Flügelstürmer Topi Piipponen von den Eisbären Regensburg. Mit dem hatte Schlager ein gutes Gespräch, stieg in seinen Flieger, und am nächsten Tag unterschrieb der Finne bei den Tölzern.

Kreativkraft für den Löwen-Sturm

Der 26-Jährige schließt die letzte Lücke im Tölzer Angriff. Und Schlager ist überzeugt vom Neuzugang – auch wenn er beim Zweitligisten ausgemustert wurde. „Denen hat er wohl zu wenig Tore geschossen für einen Ausländer, aber der Regensburger Trainer hätte ihn gerne behalten. Jetzt freuen wir uns.“ Denn Piipponen könne sehr wohl Tore schießen, habe eben in Regensburg eine andere Rolle gehabt, als er sie in Tölz haben soll. „Wir wollen die Verantwortung auf mehrere Schultern verteilen. Es ist ja gut, wenn wir die Gegner im Unklaren darüber lassen, wer bei uns die Tore schießt.“ Piipponen sei ein exzellenter Schlittschuhläufer, könne sich gut durchsetzen. In Finnland habe er die bestmögliche Ausbildung bekommen. Schlager: „Er passt super in die Mannschaft und wird den Löwenfans viel Freude bereiten.“

Mit Top-Stars in der finnischen Nationalmannschaft

Der Finne verbrachte seine gesamte Nachwuchszeit bei Kalevan Pallo („KalPa“) in Finnland und begann dort auch seine Eishockey-Profilaufbahn in der ersten „Liiga“. Bis zur U 20 trug er jedes Jahr das Nationaltrikot und vertrat sein Land an der Seite von Top-Stars wie Patrik Laine, Sebastian Aho und Mikko Rantanen.

Nicht genug Tore für Regensburg

In der Saison 2021/22 wagte er den Sprung ins Ausland und wechselte zu den Odense Bulldogs nach Dänemark, wo er direkt einschlug und in 38 Spielen 38 Punkte (21 Tore/17 Vorlagen) zum Teamerfolg beisteuerte. In der DEL 2 gelangen dem Flügelstürmer vergangenes Jahr 9 Treffer und 17 Vorlagen in Regensburg. Zu wenig für einen DEL 2-Ausländer, befanden die Verantwortlichen. Aber es hänge eben auch mit Spielweise und Aufgabenstellung zusammen, meint Schlager.

Kreativer Teamplayer

Piipponen selbst beschreibt sich als kreativen – aber eben auch defensiv denkenden –Stürmer: „Neben den Aktionen nach vorne und hoffentlich vielen Toren ist es mir wichtig, das eigene Tor sauber zu halten“, sagt der Finne. „Ich versuche, so viele Schüsse wie möglich zu blocken und mich auch in der Verteidigung so gut es geht einzubringen.“ Ansonsten liebe ich es, im Angriffsdrittel mit meiner Schnelligkeit kreativ zu spielen.“ Er sei ein Teamplayer, meint der Löwen-Boss. „Der Teamerfolg steht an erster Stelle, wenn jeder sein Bestes gibt, ist alles möglich“, sagt Piiponen. „Ich freue mich darauf, nach Tölz zu kommen, die Stadt und meine neuen Teamkollegen und die Fans kennenzulernen.“ Er wird das Trikot mit der Nummer 11 tragen – früher einmal von Hannes Sedlmayr belegt.

Der Löwen-Kader: Tor: Enrico Salvarani, Joshua Baron, – Verteidigung: Steven Deeg, Florian Krumpe, Zac Herrmann, Niklas Hörmann, Alexander Fichtner, – Sturm: Marc Schmidpeter, Reto Schüpping, Topi Piipponen, Maximilian Spöttel, Oliver Noack, Philipp Schlager, Christoph Fischhaber, Yannic Bauer, Justi Späth-Mariscal, Florian Kästele, Anton Engel, Nico Fissekis, Trainer: Ryan Foster.