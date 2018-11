Liveticker: Tölzer Löwen gegen Heilbronner Falken

Live aus dem Stadion

Der nächste Gegner auf Augenhöhe: Im Heimspiel gegen Heilbronn soll den Tölzer Löwen wieder Geduld und gutes Powerplay zum Sieg verhelfen. Ob es gelingt, können Sie ab 18.15 Uhr im Liveticker des Tölzer Kurier lesen.

Bad Tölz – Wie die Löwen haben die Falken ihre Kontingentstellen im Angriff gut besetzt. Roope Ranta (Finnland), der Deutsch-Kanadier Kevin Lavallée, Greg Gibson (Kanada) und der US-Mittelstürmer Derek Damon liegen in den Top-Fünf der internen Scorerliste. Sie haben den Löwen-Anteil an den mehr als 60 Toren der Heilbronner. „Die Stärke der Falken liegt klar in der Offensive“, sagt der Tölzer Trainer Markus Berwanger vor dem Duell am Sonntag (18.30 Uhr, Tölzer Eisstadion). „Sie haben eine gute Mannschaft mit gefährlichen Spielern.“

Im Schnitt 37-mal feuert das Team von Alexander Mellitzer pro Spiel auf das Tor des Gegners. „Da müssen wir bereit sein, Geduld haben, wenn wir defensiv gut stehen, bekommen wir unsere Chancen“, glaubt Berwanger. „Es wird ein enges, umkämpftes Spiel.“ Wie der erste Vergleich Ende September in Heilbronn, als sich die Löwen mit 2:3 nach Verlängerung geschlagen geben mussten. Diesmal soll das Ergebnis für Tölz positiver ausfallen.

Doch dafür müssen sich die Löwen gut erholt nach der Länderspiel-Pause präsentieren, die Chancen besser nutzten als in Nauheim (siehe oben), hart, aber fair auftreten. Mit 22 Prozent Powerplay-Quote liegen die Falken noch vor den Löwen. „Wir müssen von der Strafbank wegbleiben“, fordert Berwanger. Die Abwehr der Falken ist nicht die sicherste, wie zahlreiche Gegentore andeuten. Torhüter Mirko Pantkowski hat allerdings eine gute Fangquote von mehr als 90 Prozent aufzuweisen. 39 Schüsse kommen durchschnittlich pro Spiel auf das Tor der Falken.

Ein ähnliches Schuss-Stakkato wollen auch die Löwen abfeuern, die im Heimspiel voraussichtlich mit vier kompletten Sturmreihen auf den Heilbronner Kasten anrennen. Luca Tosto, der am Freitag beruflich verhindert war, füllt den vierten Sturm auf. Valentin Gschmeißner kann die Defensive noch nicht unterstützen. Der Verteidiger steigt erst kommende Woche voll ins Training ein.

Die Bedeutung der Partie, um in Reichweite der Pre-Playoff-Plätze zu bleiben, liegt auf der Hand. „Ich muss von wichtigen Spielen gar nicht mehr sprechen, weil ich nicht wüsste, welche Spiele nicht wichtig sind“, meint Berwanger.

