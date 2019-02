Liveticker: Tölzer Löwen weiter geschwächt gegen Weißwasser

von Nick Scheder schließen

Der neue Stürmer Jordan Hickmott kann den Tölzer Löwen am Sonntagabend beim Spiel gegen die Lausitzer Füchse (18.30 Uhr) noch nicht helfen. Deshalb müssen die ersatzgeschwächten „Buam“ wie gewohnt ihr Heil im Kampf suchen. Der Tölzer Kurier bietet auch heute einen Liveticker an.

18:07: Die Löwen spielen heute in folgender Aufstellung:

Tor: Meisner (Mechel)

1. Verteidigung: Wehrs, Kraus

2. Verteidigung: Borer, Reiter

3. Verteidigung: Heinzinger, Horschel

1. Sturm: Dibelka, MacAulay, Pauli

2. Sturm: Gschmeißner, Drews, Gron

3. Sturm: Edfelder, Tosto, Strobl

4. Sturm: Hörmann

18:04: Auf der Ausfallliste stehen heute: Kyle Beach, Andreas Schwarz, Philipp Schlager (alle verletzt) sowie Johannes Sedlmayr (krank) und Kevin Slezak (Einsatz in der DNL).

18:03: Wie Ihr schon in der Spielvorschau nachlesen konntet, sieht es bei den Löwen personell ziemlich düster aus.

18:02 Uhr: Herzlich willkommen zum Liveticker des Tölzer Kurier vom DEL2-Spiel zwischen den Tölzer Löwen und den Lausitzer Füchsen. Aus der Wee-Arena berichtet Patrick Staar.

Vorschau auf das Spiel

Bad Tölz - Die Tölzer Löwen sind heuer personell nicht mit Glück gesegnet. Zu der Verletztenmisere gesellt sich aktuell noch eine Erkrankungswelle, sodass sie zum Heimspiel gegen die Lausitzer Füchse (Sonntag, 18.30 Uhr, wee-Arena) erneut mit großen Lücken im Kader antreten. Kapitän Philipp Schlager ist noch nicht einsatzbereit, Hannes Sedlmayr noch krank, genau wie Kevin Slezak und voraussichtlich Torhüter Ben Meisner. „Das macht es nicht einfacher“, sagt Löwen-Trainer Scott Beattie.

Immerhin bleibt es bei sechs Verteidigern, auch wenn Valentin Gschmeißner erneut vorne neben Yannick Drews und Tyler Gron aushelfen muss. „Wir kämpfen trotzdem um einen Sieg“, verspricht Beattie. „Wir werden unser Bestes geben.“

Das wird nötig sein, um gegen die Mannschaft aus dem sächsischen Weißwasser zu bestehen, die sich recht konstant und unaufgeregt in den Top-Drei der DEL 2 hält. Die Importspieler Jeff Hayes, Steve Saviano und Anders Eriksson führen die interne Scorerliste der Füchse an. Chris Owens ist punktbester Verteidiger. Die Füchse kommen mit wenigen Schüssen aus, weil sie nicht viele Versuche zum Erfolg brauchen, lassen in Unterzahl kaum etwas anbrennen. Ein übermäßig starkes Powerplay haben die Lausitzer dagegen nicht. „Wir müssen clever sein und einfach spielen“, fordert Beattie.