Tölzer Löwen die Bestimmer auf dem Eis

Von: Nick Scheder

Dicht halten und Druck auf den Gegner aufbauen: Der Tölzer Verteidiger Dillon Eichstadt (li.) und seine Löwen wollen die Trendwende bei den Memmingen Indians verhindern. Salvarani erneut im Tölzer Kasten © Patrick Staar

Tölz will Memmingen unter Druck setzen – Trendwende bei Indians nach Trainerwechsel?

Bad Tölz – Vermutlich wäre es ein Fehler, sich in Sicherheit zu wiegen. Nur weil es beim Gegner so überhaupt nicht läuft: Mit hohen Ansprüchen und einem auf dem Papier starken Kader gestartet, bleiben die Memmingen Indians bisher weit hinter den Erwartungen zurück und liegen in der Oberliga-Tabelle hinter den Tölzer Löwen. Der sportliche Tiefflug gipfelte vorerst in der Demission von Headcoach Björn Lidström Anfang der Woche. Vorerst übernimmt Co-Trainer Daniel Huhn. Doch der Tölzer Trainer Ryan Foster ist sich sicher: „Das ist eine Top-Mannschaft, die viel mehr kann. Die werden nicht da unten bleiben, die werden kommen – aber hoffentlich nicht gerade gegen uns.“ Die Löwen müssen diesen Sonntag (18 Uhr) in Memmingen ran.

Das Hinspiel zum Saisonauftakt entschieden die Tölzer mit 5:2 für sich. Seitdem ging es kaum aufwärts für die Indians: Die zweitwenigsten Tore der Oberliga, die zweitschlechteste Schusseffizienz unter den 13 Mannschaften, wenig berauschende Special-Teams, die Kontingentstürmer um den Letten Gints Meija „funktionieren nicht“, sagt Foster. „Bisher“, schränkt der Löwen-Trainer ein und rechnet mit einer baldigen Trendwende.

Scheibe tief, hartes Forechecking, Druck machen

Deswegen sei es für seine Spieler wichtig, dass sie den Gegner gar nicht erst zur Entfaltung kommen lassen. Fosters Rezept: „Scheibe tief, hartes Forechecking, die Verteidiger unter Druck setzen, ich möchte, dass wir die Bestimmer auf dem Eis sind.“

Leistungsträger fallen aus, junge können sich beweisen

Das soll mit knapp vier Sturmreihen gelingen. Tölz muss ohne die Stürmer Nick Huard, Max Brandl (Knieverletzung, Diagnose steht noch aus) und Felix Ribarik in der Abwehr auskommen. Dafür probiert es Dennis Dietmann wieder, der Förderlizenzspieler hat allerdings noch Trainingsrückstand. „Memmingen hat nicht mehr so viele junge Spieler, wir können die Mannschaft mit hohem Tempo beschäftigen“, sagt Foster. Daraus sollen sich dann im Optimalfall eigene Chancen kreieren lassen.

Konzentrierte Abwehrleistung

Trotzdem rechnet Foster mit einem schwierigen Auftritt, weil Memmingen immer noch seinen lautstarken Anhang hinter sich hat, der langsam ebenfalls eine Trendwende sehen möchte. Zwischen den Pfosten stemmt sich erneut Enrico Salvarani den Angriffsbemühungen der Memminger entgegen. In der Defensive setzt Foster wieder auf eine konzentrierte Abwehrleistung mit Unterstützung der Sturmfraktion. Und er hofft, dass die Löwen, zuletzt ebenfalls auf dem absteigenden Ast, ebenfalls wieder zu einem positiven Trend zurückschwenken.