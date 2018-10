Löwen empfangen Dresden, die vom Favoritenkreis in den  Tabellenkeller gestürzt sind

von Oliver Rabuser schließen

Zum Abschluss des ersten Hauptrundenviertels empfangen die Tölzer Löwen an diesem Freitag die Eislöwen aus Dresden. Der abgestürzte Titelfavorit reist mit neuem Trainer und viel Elan in den Isarwinkel.

Bad Tölz– Das Heimspiel gegen Dresden markiert den Abschluss des ersten Hauptrundenviertels für das Tölzer Eishockeyteam. Eindeutig lässt sich der Spielplan ohnehin nicht mehr definieren, weil bisweilen Gegner in kurzer Abfolge zweimal bespielt werden; wie bei den Löwen zuletzt gegen Frankfurt. Gleichwohl geriet die Hinrunde kein weiteres Mal aus dem Takt, so dass Dresden der letzte noch unbekannte Gegner in dieser Spielzeit ist.

Der bisherige Saisonverlauf der Eislöwen wirft einige Fragen auf. Lediglich drei Siege aus zwölf Partien fesseln die Sachsen im Tabellenkeller. Sieben Zähler beträgt der Rückstand auf die Tölzer, auswärts ging der Klub bis dato gänzlich leer aus. „Wegen mir kann das ruhig so bleiben“, feixt Löwen-Trainer Markus Berwanger, wohlwissend um die zu schulternde Last. Denn Dresden wurde im Vorfeld der Saison dem Favoritenkreis zugeordnet. Das liegt auch an Spielern wie Abwehrmann Jordan Haywood (bislang Kapitän in Heilbronn) und Flügelflitzer Chris Billich aus Freiburg, die einen ohnehin überdurchschnittlichen Kader qualitativ weiter aufwerten. Und natürlich am Königstransfer aus Crimmitschau: Jordan Knack-stedt war vorige Saison der Top-Scorer in der DEL 2.

Während Berwanger im Hinblick auf den schwachen Saisonstart der Eislöwen einen Zusammenhang mit der Integration von namhaften Einzelspielern in ein neues Mannschaftsgefüge anstellt, hat er über Knackstedt eine dezidierte Meinung: „Der ist offensiv eine Waffe.“ Allerdings zeigte das Dresdner Arsenal bislang wenig Durchschlagskraft, weswegen die Verantwortlichen während der Woche das Magazin wechselten. Der glück- und erfolglose Trainer Jochen Molling wurde an der Bande durch den Kanadier Bradley Gratton ersetzt, der zuletzt beim französichen Klub Epinal Garnyo unter Vertrag stand.

Säubert der neue Besen an der Elbe die Baustellen ohne Verzug? „So ein Effekt ist immer möglich“, gibt Berwanger zu bedenken. Doch werde sich sein Team deshalb „nicht kleiner“ machen. Die Löwen könnten jedem Konkurrenten trotzen. „Es muss halt alles passen“, betont der 55-Jährige. Zuletzt gegen Ravensburg sei das nur eineinhalb Drittel lang der Fall gewesen. Danach habe die Mannschaft ein „Tiefschlaf-Nickerchen“ gehalten. „Das können wir uns nicht leisten.“ Ebenso wenig einen Ausfall von Ben Meisner. Der Goalie ist mit ganz wenigen Ausnahmen ein verlässlicher Rückhalt. Nach dem 1:5 musste Meisner vergangenen Sonntag angeschlagen vom Eis geführt werden. Nach zwei Tagen Trainingspause kam am Mittwoch die Entwarnung. Der 27-Jährige wird gegen Dresden wieder im Tölzer Kasten stehen – ohne Nachwirkungen. „Er hat sich ein bissl verrissen, alles halb so wild“, atmet Berwanger auf. Somit gehen die Löwen mit Ausnahme von Valentin Gschmeißner vollzählig in ein durchaus bedeutsames Wochenende (Sonntag in Bayreuth). Im vierten Block bekommt Luca Tosto den Vorzug vor Kevin Slezak.