Hohes Tempo, einfaches Eishockey

Eishockey: DEL 2

Gegen Ravensburg, Mannschaft der Stunde und DEL 2-Spitzenreiter, ist die Tölzer Defensive gefordert.

Bad Tölz– Dem Tor-Feuerwerk der Ravensburger waren die Tölzer Löwen bisher noch nicht ausgesetzt. Der EVR ist neben Dresden der einzige Verein, gegen den die Mannschaft von Markus Berwanger in dieser Saison noch nicht gespielt hat. Das wird sich diesen Sonntag ändern: Um 18.30 Uhr empfangen die Tölzer das Team von Jiri Ehrenberger, das bisher fast alle Spiele gewonnen hat.

Die Statistik spricht eine deutliche Sprache für die Towerstars: meiste Tore, wenigste Gegentore, hohe Effizienz in der Verwertung der Chancen. Die Ravensburger brauchen nur wenige Schüsse zum Erfolg. „Es fällt auch auf, dass sie sich gegen die anderen Top-Vereine durchgesetzt haben“, sagt Berwanger. „Die Mannschaft macht derzeit einfach vieles richtig.“

Wie wollen sich die Löwen gegen die Tormaschine zur Wehr setzen? „Wir werden zumindest nicht den Kopf in den Sand stecken“, stellt Berwanger vor dem Heimspiel klar. Stattdessen wollen sich die Tölzer mit einer guten Defensive dagegenstemmen: Hohes Tempo, hartes und einfaches Eishockey sind Berwangers Zutaten zum Erfolgsrezept. „Jede Mannschaft macht Fehler, Ravensburg zwar nur wenige, aber die müssen wir eben abwarten und ausnutzen. Das wird die Kunst sein.“

Denn Ravensburg kommt mit einer schlagkräftigen Mannschaft nach Tölz. Jonas Langmann ist im Tor ein sicherer Rückhalt, der Tölzer Backup Michael Boehm kam bisher einmal – beim 7:1 gegen Bayreuth – zum Einsatz. Für die Torgefahr der Oberschwaben sorgt in erster Linie der Garmischer Topscorer der Vorsaison, Andreas Driendl. Mathieu Pompei, Vincenz Mayer, David Zucker, Robbie Czarnik und der Tölzer Thomas Merl haben ebenfalls schon eine zweistellige Punkteausbeute. Die Löwen stemmen sich mit vier Sturm- und drei Abwehrblöcken dagegen. Luca Tosto, der am Freitag beruflich verhindert war, spielt am Sonntag anstelle von Kevin Slezak, der für die Tölzer DNL-Mannschaft aufläuft.