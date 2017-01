Probleme mit dem Toreschießen

Eishockey: Oberliga Süd

Offensichtlich war der personelle Aderlass bei der 2:3-Niederlage in Sonthofen. Die Tölzer Löwen bleiben im letzten Auswärtsspiel der Vorrunde trotz vehementer Schlussoffensive erstmals seit beinahe zwei Monaten ohne Punkte.

Irgendwie ist es eine ambivalente Beziehung, die beide Teams heuer pflegen. Den Löwen gelangen in beiden Heimspielen ihre höchsten Saisonsiege, auf der anderen Seite ist der ERC der einzige Kontrahent aus dem regionales Süd-Sextett, der den Buam zwei Niederlagen zufügte. Immerhin traf vor dem ersten Bully die erste positive Meldung ein: Florian Strobl wird den Löwen wohl nur für einen überschaubaren Zeitraum fehlen. Beim Kapitän wurde ein Außenbandanriss sowie eine Knöchelprellung im Sprunggelenk diagnostiziert. Die zweite Glücksmeldung: Tom Horschel verbuchte seinen ersten Treffer im Seniorenbereich. Der Verteidiger traf mit einem Blueliner zum 1:1-Ausgleich, und am verschmitzten Lachen sah man dem 19-Jährigen die Erleichterung an. Im 31. Spiel der erste Torerfolg.

Eine ähnliche Hormonausschüttung war in den feindlichen Linien auszumachen. Präzise: Bei Marco Sternheimer. Der DNL-Spieler des Augsburger EV trat mittels Förderlizenz bei den Bulls an und als Autor der beiden ersten ERC-Treffer nachhaltig in Erscheinung. Den Gästen aus dem Isarwinkel war der personelle Aderlass bei nahezu jedem Wechsel anzumerken. Jordan Baker konnte ob seines Trainingsrückstandes wenige Akzente setzen, und auch bei den beiden anderen Offensivblöcken war Trainer Axel Kammerer immer wieder zu aufmunternden, aber auch zurechtrückenden Direktiven genötigt.

Beppo Frank hatte im zweiten Abschnitt mit einem Schuss, der knapp rechts vorbeistrich, die beste Tölzer Chance. Ganz unverdient war die Führung der Allgäuer indes nicht. Zumal Chris Stanley zum Nutznießer Tölzer Abwehrschlampereien wurde – die Scheibe hätte längst aus dem Drittel gemusst – und flugs das 3:1 markierte. „Wir waren in den Aktionen nicht so konsequent“, monierte Kammerer. Sonthofen hatte in im Mitteldrittel deutlich mehr vom Spiel, von daher war ein weiteres Gegentor allenfalls ein kleines Übel. Zumal Baker in einem lichten Moment auf 2:3 verkürzen konnte.

ERC-Coach Heiko Vogler nahm zwölf Minuten vor Ende eine Auszeit, weil das Spiel zu kippen drohte. Tat es aber letztlich doch nicht, obwohl die Tölzer in den letzten Minuten Überzahl plus sechsten Feldspieler in die Waagschale warfen. „Der Ausgleich wäre möglich gewesen, aber wir haben momentan Probleme beim Toreschießen“, resümierte der Coach.

ERC Sonthofen – Tölzer Löwen 3:2 (2:1, 1:0, 0:1)

Tore: 1:0 (5:05) Sternheimer (Kink), 1:1 (9:43) Horschel (Mangold), 2:1 (14:05) Sternheimer (Voit, Kames), 3:1 (33:16) Stanley (Voit, Guth), 3:2 (44:22) Baker (Kathan, Kolacny). – Strafminuten: Sonthofen 6, Bad Tölz 8. – Schiedsrichter: Florian Feistl. – Zuschauer: 625.