Löwen geben 2:0-Führung aus der Hand

Von: Oliver Rabuser

Paraden und Patzer: Löwen-Torwart Jimmy Hertel (re.) stand in Freiburg oft im Brennpunkt. © or

Die Tölzer Löwen verlieren ihr drittletztes Vorrunden-Match beim EHC Freiburg mit 2:5.

Freiburg/Bad Tölz – Noch ist das Heimrecht für die Playdowns in der DEL2 für die Tölzer Löwen nicht verloren. Aber in Sachen „Platz 11“ wird es vor den beiden letzten Vorrunden-Matches richtig eng: Bei der 2:5-Niederlage in Freiburg am Donnerstagabend schwammen dem Team von Kevin Gaudet die Felle trotz einer 2:0-Führung davon.

Die Wölfe begannen mit beiden Füßen auf dem Gaspedal, sprich: extrem offensiv. Oliver Ott leistete sich gleich nach 20 Sekunden das erste Vergehen, was in Summe durchaus ein Fingerzeig für den Spielverlauf hätte sein können. Aber die Breisgauer ließen ihre Möglichkeiten aus, vornehmlich verpassten Nick Pageau und Christoph Kiefersauer. „Wir hatten eigentlich keine Chance“, urteilte Coach Gaudet. Obgleich die Tölzer sichtlich Probleme im Spielaufbau hatten, gelang ihnen ein flotter Doppelschlag. Für den Fehler des EHC-Goalies beim Führungstreffer müssen sich die Löwen in ihrer prekären Situation keinesfalls entschuldigen: Thomas Merl schoss von der linken Seite und Luis Benzing machte am kurzen Pfosten eine unglückliche Figur.

„Ab da haben wir das Kommando übernommen“, betonte Gaudet. Tölz verarbeitete das, was es angeboten bekam. Etwa den Freiraum für Cam Spiro als Initiator und Tyler McNeely als dankbaren Vollstrecker des tollen Vertikalpasses zum 0:2. Fortan waren die Spielanteile paritätisch verteilt. Die Partie blieb eng. Erst recht, nachdem EHC-Neuzugang Timotej Sille die Lücke unter Jimmy Hertels Fanghand fand und auf 2:1 verkürzte, auf der anderen Seite aber Ott und Spiro ihre Eins-gegen-eins-Duelle mit Benzing nicht nutzen. „Da müssen wir einfach ein Tor schießen“, bedauerte ihre Trainer. Spiro und Nico Kolb verpassten weitere Hochkaräter, sodass die Isarwinkler plötzlich ein Chancenplus notierten, der Vorsprung jedoch nicht größer wurde. Und bald darauf hinfällig war: Freiburg kombinierte ums Tor herum, Beppi Eberhardt verlor Phillip Feiszt aus den Augen – 2:2. Hätte nicht Hertel gegen Tyson McLellan bravourös pariert, wäre es noch schlimmer gekommen.

Immer mehr rückte der Tölzer Schlussmann jetzt in den Fokus. „Ab dem Ausgleich war Freiburg die klar bessere Mannschaft“, räumte Gaudet ein. Aber Hertel hielt richtig stark. Bis zur 49. Minute: Da rauschte seine Fanghand bei Hagen Kaislers Blueliner trotz völlig freier Sicht ins Nirwana. Ein ganz bitteres Gegentor für die Löwen und ein echter Wirkungstreffer. Kurz darauf brillierte der Torwart zwar mit einer Monster-Parade gegen Marc Wittfoth. Doch mehrten sich auch bei Hertels Vorderleuten in der Endphase die Schludrigkeiten. Freiburgs Forechecking schmeckte bittersüß, und letztlich erwischte es Ian Brady beim kapitalen Fehlpass, den Chris Billich im Nachschuss zur 2:4-Vorentscheidung nutzte.

EHC Freiburg - Tölzer Löwen 5:2 (0:2, 2:0, 3:0)

Tore: 0:1 (10:06) Merl (Horschel, Kolb), 0:2 (10:53) McNeely (Spiro, Leitner), 1:2 (24:456) Sille (Linsenmaier), 2:2 (32:53) Feist (McLellan, Brückmann), 3:2 (48:18) Kaisler (Bräuner, Danner), 4:2 (54:47) Billich (Sille, Lisenmaier), 5:2 (58:18) Danner (Wittfoth, Ferenc- ENG). – Strafminuten: Freiburg 4, Bad Tölz 4. – Schiedsrichter: Bauer/Klein. – Zuschauer: 1679.