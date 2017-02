Demonstration der Stärke

Eishockey: Oberliga Süd

von Oliver Rabuser schließen

Starke Leistung der Tölzer Löwen. Der 7:2-Erfolg beim EV Landshut war eine offensive Machtdemonstration und zugleich ein Indiz für den internen Zusammenhalt.

Landshut/Bad Tölz– War das der EV Landshut, der in den Vorwochen Selb und Regensburg besiegt hatte? Kaum vorstellbar, wenngleich die Niederbayern auf einen hoch motivierten, bestens eingestellten und nach einem Sieg dürstenden Gegner aus Tölz trafen. Die Löwen lieferten am Gutenbergweg eines ihrer stärksten Saisonspiele ab.

Tölz geriet zwar in Rückstand, weil sich Markus Janka und Christian Kolacny bei der Verantwortlichkeit um das Spielgerät uneins waren. Doch die Reaktion nötigte Respekt ab. Ein Musterbeispiel für schnelle Gegenzüge führte bald zum Ausgleich. Von Josef Frank bedient, leitete Jordan Baker die Scheibe unverzüglich in den Lauf von Michael Endraß, der es beim Abschluss nicht an Präzision missen ließ. Gleiches galt für Baker, der – von Thomas Schenkel im richtigen Moment erspäht – per krachendem Schlagschuss in die lange Torecke vollstreckte.

Tölz mit dem gefälligeren Spiel, den gewitzteren Angreifern. Und mit nicht alltäglichen Torschützen. Landshut half in der betreffenden Szene mächtig mit, den Puck nicht aus der Gefahrenzone zu befördern. Franz Mangold stand goldrichtig und war im Nachschuss erfolgreich. Der Greilinger feierte seinen sechsten Saisontreffer ausgelassen mit seinen Mitspielern. Ein starkes Indiz für eine intakte Mannschaft.

Sorgenfalten überzogen die Mimik des Cheftrainers jedoch zu Beginn des Mitteldrittels. Florian Strobl musste mit einer Spieldauerstrafe vom Eis. Eine grenzwertige Entscheidung von Oberaufseher Ralph Bidoul. Kein Blut, keine erkennbare Verletzung. „Ein Witz“, entfuhr es Kammerer. Schade für Strobl, der gegen Selb aussetzen muss.

Den Löwen als Gesamtes konnte die Sanktion nichts anhaben. Landshut vermochte den fünfminütigen Belagerungszustand nicht in Zählbares umzumünzen. Im Gegenteil: Kaum waren die Löwen komplett, stellte erneut Endraß mit einem verdeckten Drehschuss auf 4:1. „Sehr zielstrebig“, lobte der Trainer. Auch das Powerplay der Tölzer funktionierte. Sie bekamen wenig Gelegenheit dazu, machten aber das Beste daraus. Stefan Reiter traf so zum 5:1, Hannes Sedlmayr in der Schlusssekunde zum 6:2. Julian Kornellis Penaltytreffer 20 Spielminuten später rundete ein aus Kammerers Sicht „Top-Auswärtsspiel“ ab.

EV Landshut – Tölzer Löwen 2:7 (1:3, 1:3, 0:1)

Tore: 1:0 (3.37) Tvrdon (Doyle/Zitterbart), 1:1 (6.08) Endraß (Baker/Frank), 1:2 (10.49) Baker (Schenkel/Endraß), 1:3 (14.11) Mangold (Kornelli/Walleitner), 1:4 (27.20) Endraß (Baker/Sedlmayr), 1:5 (34.19) S. Reiter (Kathan/Kornelli, 5-4), 2:5 (37.10) Tvrdon (Zitterbart), 2:6 (40.00) Sedlmayr (Vehmanen/Kathan, 5-4), 2:7 (59.42) Kornelli (Penalty), –Strafminuten: Landshut 6, Tölz 7 + 20 (Strobl, Check v. hinten), –Schiedsrichter: Ralph Bidoul (ERC Sonthofen), –Zuschauer: 1118.