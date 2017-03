Die Umstellungen zahlen sich aus

Ein harter Kampf, der an die Substanz geht: Klaus Kathan (li.) fällt über die Schoner von EVL-Goalie Max Englbrecht, Stefan Reiter (re.) ringt mit Dominik Hammer um die Scheibe, und die Löwen gewinnen mit 3:0.

eishockey: Oberliga Süd

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen gewinnen im ersten Play-off-Spiel gegen Landshut mit 3:0. Hannes Huß als Stürmer lässt den Knoten in einem mitreißenden Spiel mit seinem Tor zum 1:0 platzen.

Bad Tölz – Was für ein Play-off-Auftakt! In einem mitreißenden ausgeglichenen Spiel auf hohem Niveau setzten sich die Tölzer Löwen am Freitagabend dank besserer Chancenverwertung mit 3:0 durch. Die Partie blieb bis ins Schlussdrittel torlos – aber keineswegs ohne Unterhaltunswert. Und im Schlussdrittel servierten die Gastgeber den 1824 Zuschauern auch noch zwei schöne Kisten und einen Treffer ins leere Tor.

Die Landshuter waren diesmal jedoch näher an einem Sieg, als in allen sechs Spielen zuvor, weil sie erstmals ihr wahres Potenzial ausschöpften. „Beide Mannschaften waren sehr stark, aber das Spiel ist so gelaufen wie erhofft“, sagt Löwen-Trainer Axel Kammerer. „Wir haben mit Geduld und Disziplin gespielt.“

Dass es ein ganz anderes Spiel werden würde, als die vorhergehenden, zeichnete sich von der ersten Minute ab. Landshut wirkte aufgeräumt, beschäftigte die Löwen ständig, führte die Zweikämpfe wesentlich intensiver als in den bisherigen Spielen, und machte mächtig Druck. Zudem demonstrierten die Gäste ein starkes Unterzahlspiel: Vier Gelegenheiten im Powerplay ließen die Löwen bis zum Schlussdrittel ohne Torerfolg verstreichen. Dabei hatten Florian Strobl, Christian Kolacny oder Stefan Reiter beste Chancen. Zuweilen hätte man sich einen Löwen für den Nachschuss bei Josef Franks Bluelinern gewünscht.

Eng war auch dieses Spiel wieder. Vor allem im zweiten Drittel hätten sich die Löwen über einen Rückstand nicht beschweren dürfen. Valentin Kopp lief Hannes Huß davon, zielte nur knapp vorbei. Und vor allem Max Hofbauer tankte sich mehrmals durch die Tölzer Abwehr, zielte aber ebenfalls zu ungenau. Genau wie Leon Abstreiter und Jan Bendik, die völlig frei zum Schuss kamen und Markus Jankas Tor nur knapp verfehlten. Nur diesem Umstand war es zu verdanken, dass der Löwen-Goalie einen weiteren Shut-out sammelte und es im Schlussabschnitt immer noch 0:0 stand.

Das intensive, mit hohem Tempo geführte Spiel ging an die Substanz. Hannes Sedlmayr, der mit der ersten Sturmreihe oft und lange auf dem Eis stand, pumpte beim Wechsel ordentlich. Wem würde im Schlussabschnitt die Kraft ausgehen?

Den Löwen nicht. Und Kammerers Entscheidung, Hannes Huß im Sturm spielen zu lassen, ging auf. „Es war ein gewisses Risiko wegen der veränderten Verteidiger-Paare“, sagt der Löwen-Coach, der Thomas Schenkel neben den starken Josef Frank stellte, und Marinus Reiter neben Iiro Vehmanen. „Es hat sich ausgezahlt.“ Denn Huß fackelte vor dem Landshuter Tor, das Max Englbrecht bis dahin souverän hütete, nicht lange, und drosch die Scheibe aus der Drehung zum 1:0 ins Netz.

Der Knoten bei den Löwen war geplatzt: Sie spielten im Anschluss entfesselt auf. Überrannten Landshut förmlich. Einen Hochgeschwindigkeitsangriff – Jordan Baker und Michael Endraß passten die Scheibe in vollem Lauf hin und her – hämmerte Baker zum 2:0 ins Tor. Die Entscheidung, auch wenn Endraß kurz vor Schluss noch das leere Tor traf – und die 1:0-Führung für die Tölzer Löwen in der Serie.

Weiter geht’s am Sonntag (18 Uhr) am Gutenbergweg beim EV Landshut. Dann haben die Landshuter wahrscheinlich die Mehrheit des Publikums auf ihrer Seite. Kammerer: „Dort zu gewinnen, wird noch schwieriger.“

Tölzer Löwen – EV Landshut 3:0 (0:0, 0:0, 3:0)

Tore: 1:0 (42.22) Huß (Mangold/Kornelli), 2:0 (47.59) Baker (Endraß/Kolacny), 3:0 (58.59) Endraß (Baker/Vehmanen, ENG)–Strafminuten: Tölz 2, Landshut 12, –Schiedsrichter: Erich Singaitis (ESC Hügelsheim), –Zuschauer: 1824.

