Wochenende mit Weißer Weste

Starkes Spiel in Sonthofen: Christian Kolacny

EIshockey: Oberliga Süd

von Nick Scheder schließen

Starke Defensive, hohes Tempo und gute Torabschlüsse: Die Tölzer Löwen gewinnen mit 3:0 beim ERC Sonthofen.

Sonthofen/Bad Tölz– Die Tölzer Löwen haben ihre Defensiv-Stärke eindrucksvoll untermauert: Dem 6:0 gegen Weiden ließen sie gestern Abend ein 3:0 beim ERC Sonthofen folgen. Kein Gegentreffer, zwei Shut-outs hintereinander für Markus Janka. „Eine Top-Leistung der ganzen Mannschaft“, freut sich Trainer Axel Kammerer nach dem Sieg.

Dabei ist der ERC ein ungeliebter Gegner für die Löwen: Zweimal mussten sie sich dort schon geschlagen geben, das Heimspiel Ende Januar verloren sie nach Penaltyschießen. Auch diesmal machte Sonthofen es den Tölzern nicht leicht. „Aber wir haben den Gegner gut in den Griff bekommen“, lobt Kammerer. Hohes Tempo, gute Organisation und schöne Torabschlüsse waren der Schlüssel zum Erfolg.

Dabei hatten die Löwen einige Spieler zu ersetzen. Die erste Verteidigung mit Josef Frank (krank) und Marinus Reiter (Rückenprobleme) fiel komplett aus. Christian Kolacny und Iiro Vehmanen mussten doppelt ran. Im Sturm fehlte Maxi Hörmann (krank). Aber die Tölzer kontrollierten das Spiel von Beginn an. Stefan Reiter schloss eine schöne Kombination mit Vehmanen und Florian Strobl zur Führung ab. Und Dominik Walleitner, bereits am Freitag gegen Weiden mit vier Scorerpunkten zum Spieler des Abends bestimmt, avanciert nun wirklich noch zum Torjäger: Der Löwen-Routinier erhöhte auf 2:0.

Sonthofen leistete sich im Mitteldrittel mehrere Strafzeiten. Und auch das nutzten die Löwen: In Überzahl zog Hannes Sedlmayr von der blauen Linie ab. Klaus Kathan, dem Kammerer ein überragendes Spiel bescheinigt, vergab den Nachschuss, Vehmanen nicht – 3:0. Dabei blieb es. Nicht etwa, weil die Löwen Chancen leichtfertig vergaben. Sondern weil die Sonthofener durchaus bewiesen, dass sie mit der schwachen Mannschaft der Vorrunde nicht mehr allzu viel zu tun haben. „Aber wir haben auch sehr stark verteidigt, kaum etwas zugelassen“, sagt Kammerer. „Es hat Spaß gemacht, das anzuschauen, großes Kompliment an die Mannschaft.“ Falls doch mal eine Scheibe durchkam, war Janka zur Stelle. Schließlich wollte sich der Löwen-Goalie den zweiten Shut-out in Folge nicht mehr nehmen lassen.

ERC Sonthofen – Tölzer Löwen 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Tore: 0:1 (6.03) S. Reiter (Strobl/Vehmanen), 0:2 (22.02) Walleitner (Mangold/Horschel), 0:3 (28.05) Vehmanen (Kathan/Sedlmayr, 5-4), –Strafminuten: Sonthofen 10, Tölz 8, –Schiedsrichter: Christian Oswald (ESV Kaufbeuren), –Zuschauer: 602.