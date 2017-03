Viertelfinale dank Sieger-Mentalität

Eishockey: Oberliga Süd

von Oliver Rabuser schließen

Drama und Play-off pur: Die Tölzer Löwen drehen zweimal einen doppelten Rückstand, retten sich in der Schlussminute zum Gleichstand, ehe Flo Strobl in der Verlängerung den Einzug ins Viertelfinale klar macht.

Bad Tölz– Der Plan: Das Achtelfinale sollte für die Tölzer Löwen gestern Abend beendet sein. Vieles deutete nach der 2:0-Serienführung darauf hin. Nur wollte der EVL davon nichts wissen, allerdings durchkreuzten auch die Tölzer ihr Vorhaben durch ein müdes erstes Drittel und kritikwürdige Defensivaktionen. Aber was dann folgte, war ein unglaubliches, atemberaubendes Play-off-Match, nach dem Tölz ins Viertelfinale einzog.

Max Hofbauer traf zweimal für die Gäste. Einmal mit Glück und abgefälscht durch die Schoner von Markus Janka. Danach ob des laschen Zutuns der vierten Tölzer Reihe. „Wir haben Geschenke verteilt, waren taktisch nicht so stark wie zuletzt“, monierte Axel Kammerer. So richtig setzten die Bemühungen der Buam erst im zweiten Drittel ein. Hannes Sedlmayr verkürzte bei doppelter Überzahl, ehe Marinus Reiter einen zunächst geblockten Angriff von Michael Endraß per Blueliner zum Ausgleich in die Maschen schickte.

Als abermals zwei Landshuter sanktioniert wurden, schien die Partie zu kippen. Tölz feuerte aus allen Lagen auf den just eingetauschten Patrick Berger. Doch der ließ keinen weiteren Treffer zu. Stattdessen prallte der letzte Schussversuch ausgerechnet Peter Baumgartner bei dessen Weg von der Strafbank in den Lauf – 2:3. Als die Löwen auch noch bei eigener Unterzahl, dem Steckenpferd ihres für gewöhnlich soliden Defensivspiels, patzten, vollstreckte Max Forster zum 4:2. Da schwante dem Großteil der 1509 Zuschauer Böses.

Wäre da nicht Jackson Kuhns Ausschluss gewesen. Der EVL-Verteidiger sorgte für eine blutige Nase bei Stefan Reiter und musste zum Duschen. Umgehend brachte Julian Kornelli die Löwen wieder heran, sofort war es wieder ein Nervenkrimi. Erst recht, als Endraß’ abgefälschter Schuss am Pfosten landete. Ein weiteres Mal kullerte der Puck nahe der Landshuter Torlinie. In der Schlussminute spitzten sich die Ereignisse zu. Kammerer nahm die Auszeit, Tölz gewann das Bully, und Christian Kolacny zimmerte die Scheibe – abgelenkt von Flo Strobl – zum 4:4 ins Tor. „Meine Mannschaft hat eine ungeheuerliche Sieger-Mentalität und sich deswegen zurückgebissen“, schwärmte Kammerer.

Es dauerte nicht lange, bis die Zuschauer nach der großen Pause vollends ausflippten. Nach Reiter-Zuspiel knallte Strobl die Scheibe zum 5:4 in das Landshuter Tor und verwandelte das Stadion in ein Tollhaus.

Tölzer Löwen – Landshut n.V. 5:4 (0:2, 2:2, 2:0, 1:0)

Tore: 0:1 (0.49) Hofbauer, 0:2 (15.16) Hofbauer, 1:2 (23.24) Sedlmayr (Frank, 5-3), 2:2 (25.30) M. Reiter (Baker/Endraß), 2:3 (30.42) Baumgartner (4-5), 2:4 (33.30) Forster (5-4), 3:4 (42.34) Kornelli (Strobl/Huß, 5-4), 4:4 (59.37) Strobl (Kolacny/Frank, 6-5), 5:4 (63.37) Strobl (Kathan/S. Reiter), –Strafminuten: Tölz 10, Landshut 23 + 20 (Kuhn, Hoher Stock), –Schiedsrichter: Martin Holzer (Lechbruck), –Zuschauer: 1509.