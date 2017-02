Beeindruckender Endspurt

© or

Starker Auftritt in Selb: Klaus Kathan (re.) und Hannes Huß (li.) setzen sich gegen Michael Dorr durch und schlagen die Wölfe im Spitzenspiel mit 5:3. FOto: Oliver Rabuser

© or

Eishockey: Oberliga Süd

von Oliver Rabuser schließen

Hut ab, Tölzer Löwen! Die Isarwinkler trotzen beim Oberliga-Gipfel in Selb allen Widrigkeiten und gehen nach dem 5:3-Erfolg in der Netzsch-Arena als Tabellenführer mit fünf Punkten Vorsprung in das Finale der Meisterrunde.

Selb/Bad Tölz– Der VER Selb war gestern kein übermächtiger Kontrahent. „Aber es war ein würdiges Spitzenspiel“, sagt Löwen-Trainer Axel Kammerer nach dem 5:3-Sieg der Löwen dank eines überragenden Endspurts.

Die Gastgeber nutzten geschickt die wenigen Tölzer Fehler und gingen 2:0 in Führung. Michael Dorr traf ins lange Ecke, Marvis Deske nach Bullygewinn unter die Querlatte. Kurzzeitig schwante einem Böses. Doch schnell beruhigte Stefan Reiter die Gemüter. Er markierte, stark freigespielt von Josef Frank, seinen 21. Saisontreffer. „Ein ganz wichtiges Tor“, hatte Kammerer ein Sonderlob für den Tölzer Torjäger, der noch zweimal treffen sollte.

Die Isarwinkler bekamen die Partie besser in den Griff, hatten bis zur Pause zwei Ausgleichschancen durch Hannes Huß und Julian Kornelli. Der nächste Treffer fiel dennoch auf der anderen Seite, weil es die Tölzer beim ersten Wechsel im zweiten Drittel abermals an Konsequenz vermissen ließen. Alles nicht so schlimm: Kornelli glich für die Löwen postwendend aus.

Er rückte ein weiteres Mal in den Fokus. Nach einem Check des früheren Tölzers Niki Meier passten weder Mimik noch Beweglichkeit des Schulterapparats. Der 20-Jährige versuchte es noch zweimal, dann riefen die Tölzer den Arzt des VER. Nach erster Diagnose gab es vorläufig Entwarnung: nichts kaputt.

Kornelli kehrte zurück aufs Eis, sorgte dafür, dass sich die erste Sturmreihe nicht komplett auflöste. Denn kurz zuvor musste Michael Endraß vom Eis. Am Freitag Matchwinner, gestern Matchstrafe. Nach einem Zweikampf mit Lanny Gare blieb der Selber Routinier benommen am Boden liegen. Die Gäste für zwei Minuten sogar nur mit drei Spielern auf dem Eis. Spielleiter Bastian Haupt fiel auf eine Faschingseinlage eines Selbers herein, schickte auch Klaus Kathan vom Eis. Kammerer winkte ab. Trotzdem: Die Tölzer blieben ebenbürtig, wollten den vielleicht vorentscheidenden Rückstand auf keinen Fall zulassen. Es roch nach knapper Niederlage, doch dann drehten die Buam das Spiel auf unfassbare Weise. Reiter glich aus, Sedlmayr legte nach, und abermals Reiter, der seine Saisontore 22 und 23 markierte, sorgten für einen sagenhaften Endspurt.

Selber Wölfe – Tölzer Löwen 3:5 (2:1, 1:1, 0:3)

Tore:1:0 (3:10) Dorr (Mudryk, Meier), 2:0 (4.14) Deske (Neumann), 2:1 (5:21) S. Reiter (Frank), 3:1 (20:37) Geisberger (Piewowarczyk), 3:2 (22:11) Kornelli (Schenkel, Sedlmayr), 3:3 (57:04) Reiter (Sedlmayr, Kathan, 5-4), 3:4 (58:00) Sedlmayr, 3:5 (59:26) Reiter (Kathan, ENG), – Strafminuten: Selb 12 + 10 (Dorr, unsp. Verh.), Tölz 6 + 25 (Endraß, Check gegen Kopf), – Schiedsrichter:Bastian Haupt (ERC Kempten), – Zuschauer:2114.