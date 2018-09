Guter Start mit Anlaufschwierigkeiten

eishockey: Del 2

Die Tölzer Löwen starten mit einem Sieg in die neue Saison in der DEL 2. Dank eines starken Mitteldrittels und guten Neuzugängen bezwangen sie die Bayreuth Tigers am Freitagabend mit 5:2.

Bad Tölz– Die Saison soll besser werden als die vorherige. Das haben sich die Tölzer Löwen vorgenommen. Der Start ist schon einmal besser gelungen: Im Gegensatz zum Vorjahr, als der Aufsteiger sieben Spiele in Folge den Kürzeren zog, begann die neue Saison mit einem Sieg gegen Nachrücker EHC Bayreuth, gegen die Tölz sich in der zweiten Playdown-Runde 2017/18 durchsetzte. In einem starken Mitteldrittel drehten die Gastgeber das Spiel am Freitagabend vor gut 2000 Zuschauern und legten den Grundstein zum 5:2, dem ersten Saisonerfolg unter dem neuen Trainer Markus Berwanger.

Beide Teams traten ersatzgeschwächt an. Bei Tölz fehlten die Offensiv-Leistungsträger Philipp Schlager und Lubor Dibelka sowie DNL-Spieler Kevin Slezak. Die Franken mussten auf drei Verteidiger verzichten – unter anderem auf Routinier Jozef Potac. Vielleicht eine Erklärung für die zahlreichen Chancen, die sich den Löwen schon im ersten Drittel ergaben. Doch nur Yannick Drews, der ein gefälliges Spiel machte, nutzte seine zum 1:1-Ausgleich. Das schöne Zuspiel des stabilen Neuzugangs Kevin Wehrs drosch er humorlos in den Winkel. Weitere Hochkaräter blieben ungenutzt. Die Löwen vergaben sogar zwei Penaltys. Kyle Beach scheiterte kläglich, bei Drews reagierte der gut aufgelegte Brett Jaeger stark.

Vor allem der Tölzer Abwehr war zunächst anzusehen, dass sie noch zusammenfinden muss. Deswegen hatten auch die Gäste zuweilen sehr leichtes Spiel. Arnoldas Bosas legte für Bayreuth vor, nachdem die Löwen die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone brachten. Zu leicht kamen die Tigers vor Ben Meisners Tor, der zunächst noch keine uneingeschränkte Sicherheit ausstrahlte, ein paar Scheiben prallen ließ. Mark Heatley und Simon Mayr bekamen gute Möglichkeiten. Und schließlich rutschte Ville Järveläinens Schuss durch die Versammlung vor Meisners Kasten – Heatley fälschte zum 2:1 ab.

Doch nach der Pause kamen die Löwen deutlicher wacher zurück, gaben nach Stephen MacAulays Ausgleich richtig Gas. Wehrs erhöhte im Powerplay, das die Löwen meist recht druckvoll spielten, per Schlagschuss auf 3:2. Tölz war nun überlegen, die vier Kontingentspieler ließen gutes spielerisches Potenzial aufblitzen. Auch Andreas Pauli harmonierte gut in der Beach- und MacAulay-Reihe. Meisner ließ nichts mehr anbrennen und zeigte ebenfalls gute Paraden. Und die Löwen erzielten mit einem Unterzahltor die Vorentscheidung: Der neue Kapitän Hannes Sedlmayr schickte den gut aufgelegten Manuel Edfelder, der schon vorher das 2:2 auf dem Schläger hatte und jetzt nur noch ins kurze Eck zum 4:2 einzuschieben brauchte.

Im Schlussabschnitt reichte es aus, einen Gang zurückzuschalten, auch wenn Bayreuth bis zuletzt nicht aufgab. Doch den Schlusspunkt setzte Stephen MacAulay, der ins leere Tor traf.

Tölzer Löwen – Bayreuth Tigers 5:2 (1:2, 3:0, 1:0)

Tore: 0:1 (1.23) Bosas(Järveläinen/Rajala), 1:1 (8.15) Drews (Wehrs/Strobl), 1:2 (13.57) Heatley (Rajala/Mayr), 2:2 (21.29) MacAulay (Beach/Schwarz), 3:2 (26.41) Wehrs (Drews/Edfelder, 5-4), 4:2 (35.10) Edfelder (Sedlmayr, 4-5), 5:2 (59.34) MacAulay (Beach/Schwarz, ENG), –Strafminuten: Tölz 14, Bayreuth 16, –Schiedsrichter: Kannengießer/Hascher, – Zuschauer: 2011.