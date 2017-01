Landshut, die Negativ-Überraschung

In der ersten Reihe: Julian Kornelli (vo.) wird an der Seite von Jordan Baker und Michael Endraß stürmen.

Eishockey: Oberliga Süd

von Oliver Rabuser schließen

Mit dem Heimspiel gegen den EV Landshut wartet auf die Tölzer Löwen am Sonntagabend (18 Uhr) ein würdiger Abschluss der Vorrunde.

Die zurückliegenden 32 Spiele waren aus Sicht der Isarwinkler ein grandioser Erfolg. Die Loblieder, die Trainer Axel Kammerer auf seine Mannschaft singt, reichen von „sensationelle Punkteausbeute“, über „enorme Konstanz“, bis hin zum globalen Aspekt einer „Riesen-Vorrunde“. Tatsachen und auch ein handfestes Faustpfand, wenn es demnächst um eine mögliche Vertragsverlängerung und die Planungen für die kommende Spielzeit geht.

Doch erreicht ist bislang noch nichts, und vom zweiten Platz, der losgelöst von den Resultaten dieses Wochenendes in Stein gemeißelt ist, kann sich niemand etwas kaufen. Fast nichts: Das Team bekommt eine kleine Erfolgsprämie in Form eines zweiten freien Tages zu Beginn der kommenden Woche. Kammerer spricht von einer Zwischenetappe, mehr nicht. Schließlich geht es bereits am kommenden Freitag für die acht besten Teams dieser Ausscheidung unter Mitnahme der gesammelten Punkte in einer Einfachrunde weiter.

Auch der EV Landshut wird dann unter den Konkurrenten weilen. Als Rangsiebte schlichen sich die Niederbayern mehr schlecht als recht in den elitären Zirkel der Oberliga Süd. „Landshut ist für mich die Negativ-Überraschung der Saison“, räumt Kammerer ein. Gebetsmühlenartig verwies er vor jedem Altmeister-Duell auf das faktische Potenzial der Landshuter. Doch Ergebnisse und Tabellenstand ließen andere Schlüsse zu.

Überdies bestimmte in Landshut in den vergangenen Monaten weniger der Sport die Schlagzeilen. Vielmehr stand die unmittelbare Zukunft des Vereins auf dem Prüfstand. Der gerade noch abgewendeten Insolvenz, folgte der Trainerwechsel. Am Tag des letzten Gastspiels der Tölzer, übernahm Alexander Serikow übergangsweise die Teamleitung von Bernie Englbrecht. Die Suche nach einem Neuen auf der Kommandobrücke brachte bislang noch keinen Erfolg.

Dennoch erwartet Kammerer für Sonntag ein enges Kampfspiel, da seine Mannschaft erstmals stark dezimiert in dieses Derby geht. Gerade noch drei Blöcke bekommen die Löwen zusammen. Kammerers leise Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr von Topscorer Hannes Sedlmayr sind ob dessen Rippen- und Kopfschmerzen rasch verflogen. Deshalb baut der Coach auf die mentale Srärke seiner Cracks: „Wir brauchen eine stabile Defensive und müssen sehr geschickt spielen.“ Dann wird es womöglich das Kopf-an-Kopf-Rennen, das Kammerer gegen die in Bestbesetzung antretenden Landshuter für wahrscheinlich hält.

