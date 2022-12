Tölzer Löwen herz- und zahnlos gegen Lindau

Von: Nick Scheder

Nicht immer hilfreich: Löwen-Verteidiger Dillon Eichstadt (li.) war in Lindau bei fast allen Tölzer Gegentoren auf dem Eis und kassierte vier Strafminuten. © Archiv

0:3-Rückstand nach vier Minuten und keinen Zugriff: Die Tölzer Löwen verlieren beim bisherigen Tabellenzwölften EV Lindau mit 2:6.

Lindau/Bad Tölz – Was für ein Leistungseinbruch: Nach beachtlicher Vorstellung der Tölzer Löwen im Derby gegen Rosenheim am Freitag waren sie am 2. Weihnachtsfeiertag in Lindau völlig von der Rolle. Dank kollektiver Aussetzer hieß es nach nicht einmal vier Minuten bereits 3:0 für den neuen Tabellenelften der Oberliga. Zwar fingen sich die Gäste nach einer Auszeit und Torhüterwechsel einigermaßen. Doch die Hypothek der Anfangsphase schafften sie ohne ihren verletzten Topscorer Ludwig Nirschl nicht aufzuholen und verloren mit 2:6. „Verdienter Sieg für Lindau“, meint Löwen-Trainer Ryan Foster. „Wir waren am Anfang gar nicht anwesend, zu langsam, haben nur zugeschaut, sind nur gestanden, und dafür wurden wir bestraft.“

Löwen herz- und zahnlos

Für einen Torhüter ist es fast die Höchststrafe, nach drei Torschüssen ausgewechselt zu werden. Philip Lehr, der gegen Rosenheim mit einigen starken Paraden noch Hoffnungen geweckt hatte, konnte die Gegentreffer nicht verhindern. Bei Arturs Sevcenkos 1:0 – völlig alleingelassen bei Vincenz Mayers cleverem Pass – war er noch relativ machtlos. Der Lindauer lupfte ihm die Scheibe nach zwölf Sekunden über den Schoner. Mayer erhöhte auf 2:0, und bei Ace Cowans Schuss zum 3:0 zeigte Lehr kaum noch eine Reaktion.

Nach Auszeit geht‘s kurzzeitig aufwärts

Ryan Foster rief zur Auszeit und brachte Josef Hölzl, der zuletzt zwei Spiele pausiert hatte. Die Löwen fingen sich zunächst. Spielten konzentrierter, brachten die Scheibe näher Richtung Ziel. Und Nick Huard verkürzte tatsächlich im dritten Nachschuss auf 1:3. Doch statt das wichtigen Treffers zum 2:3 kassierten die Löwen das 1:4 mit der Pausensirene. Dillon Eichstadt sammelte zwei Strafen, in Tölzer Unterzahl schloss Daniel Stiefenhofer erfolgreich ab. Nach dem Wechsel erhöhte Vincenz Mayer auf 5:1.

Im Hinspiel 0:4-Rückstand aufgeholt

Einen scheinbar aussichtslosen Rückstand aufzuholen – gegen Lindau ist das den Löwen schon einmal gelungen: Das Hinspiel entschieden sie nach 0:4 noch mit 5:4 nach Verlängerung für sich. Doch nicht diesmal. Zu wenig funktionierte nach vorne, die Löwen fanden in ihren Druckphasen immer wieder ihren Meister im jungen Lindauer Goalie Dieter Geidl, der bis auf einen Aussetzer beim 2:5 immer zur Stelle war. Da spielte er hinter dem Tor die Scheibe Justi Späth auf die Kelle und kam nicht rechtzeitig zurück zwischen die Pfosten, um sie zu parieren.

Symptomatisch für gebrauchten Tag

Im letzten Drittel – Foster: „definitiv unser bestes – mussten die Löwen liefern, um. Es blieb beim Bemühen. Irgendwie passte zu diesem Tag, dass Nick Huard, der bei seinem Solo gestoppt wurde, beim fälligen Penalty an Geidl hängen blieb. Und dass sich die Tölzer in der Schlussphase, als Josef Hölzl nach langer Wartezeit das Tor für einen weiteren Feldspieler räumen konnte, die Scheibe beinahe selbst ins Tor legten. Das erledigte wenig später dann Alexander Dosch zum 6:2-Endstand für Lindau.

EV Lindau Islanders - Tölzer Löwen 6:2 (4:1, 1:1, 1:0)

Tore: 1:0 (0:12) Sevcenko (Mayer/Dosch), 2:0 (3:07) Mayer (Pacheco/Dosch, 5-4), 3:0 (3:46) Cowans (Farny/Lüsch), 3:1 (10:57) Huard (Ward/Ott), 4:1 (19:58) Stiefenhofer (Mayer/Biberger, 5-4), 5:1 (25:30) Mayer (Dosch/Sevcenko), 5:2 (31:34) Späth, 6:2 (59:47) Dosch (Bergen, ENG), – Strafminuten: Lindau 6, Tölz 8, – Schiedsrichter: Voit/Moosberger, – Zuschauer: 671.