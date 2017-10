Löwen verpflichten Chris St. Jacques

Tölzer Löwen

von Nick Scheder schließen

Die Tölzer Löwen haben auf den Ausfall von Joonas Vihko reagiert und statten den Kanadier Chris St. Jacques (34) mit einem Try-Out-Vertrag aus.

Bad Tölz– Jetzt ging es doch ratzfatz: Nach zwei verletzungsbedingten Ausfällen auf den Kontingentstellen verpflichten die Tölzer Löwen den Kanadier Chris St. Jacques als fünften Importspieler. Der 34-jährige bullige Mittelstürmer soll dem Schlusslicht der DEL 2 bei der Schwäche in den Special-Teams weiterhelfen und in der ersten Sturmreihe zum Einsatz kommen.

St. Jacques spielte in der Vorsaison bei Zweitligist Crimmitschau und vor allem in der Oberliga für die Füchse Duisburg. Zuvor wurde er zweimal Deutscher Meister in Bietigheim (2013 und 2015), wo er auch neben Marcel Rodman auflief. Er hatte ein (kurzes) Zwischenspiel bei den Sterzing Broncos unter Trainer Axel Kammerer. „Mich hat er nicht überzeugt“, sagt der Reichersbeurer, der damals einen Schlussstrich zog. Heute unterschreibt St. Jacques in Tölz einen Vertrag über sechs Wochen, um die Verletzung von Joonas Vihko zu überbrücken.

„Für uns war es wichtig, einen Spieler zu finden, der zu Rodman passt“, sagt Löwen-Geschäftsführer Christian Donbeck. „Wir verpflichten nicht die Katze im Sack, er ist ein etablierter DEL2-Spieler und passt auch wirtschaftlich zu uns.“

Gegen seinen Ex-Verein Kaufbeuren (2015/16) heute Abend wird St. Jacques wohl noch nicht auflaufen können. Aber schon zum Derby gegen den SC Riessersee am Sonntag (18 Uhr) soll er für die Tölzer spielen. Donbeck: „Wir wollen gegen Garmisch den bestmöglichen Kader aufbieten.“