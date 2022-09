„Solche Niederlagen sind ein Weckruf“

Von: Patrick Staar

Teilen

Er ist nicht nur ein erfahrener, sondern auch ein redegewandter Eishockey-Profi: Dies bewies der Tölzer Neuzugang Max Brandl schon vor einigen Wochen bei der Team-Präsentation vor dem Eisstadion. © patrick staar

Blamiert haben sich die Tölzer Löwen bei der 2:7-Niederlage in Miesbach. Im Interview spricht Stürmer Max Brandl über das Debakel, Podcasts und Familienleben.

Bad Tölz – Die Tölzer Löwen geben Rätsel auf. Erst siegen sie gegen den österreichischen Zweitligisten Zell am See mit 5:2, um am nächsten Tag mit 1:6 unterzugehen. Dann zeigen sie beim 2:1 gegen Deggendorf eine ordentliche Leistung – und blamieren sich anschließend mit 2:7 beim Bayernligisten Miesbach. Einer, der all diese merkwürdigen Ergebnisse einschätzen kann, ist Max Brandl. Der gebürtige Landshuter spielt seit 17 Jahren professionelles Eishockey und bringt es auf über 800 Einsätze in DEL, DEL 2 und Oberliga. Ganz nebenbei gibt der 34-Jährige Einblicke in sein Familienleben und wie er mit bitteren Niederlagen wie in Miesbach umgeht.

Trainer Ryan Foster will in den nächsten Tagen analysieren, warum die Leistungen der Löwen so extrem schwankend sind. Haben Sie schon einen Erklärungsansatz?

Man muss ehrlich sagen: Das hat was mit Konzentration zu tun. Eine genaue Analyse werden wir am Mittwoch machen. So dumm es sich anhört: Vielleicht sind solche Watschen in der Vorbereitung gar nicht schlecht. Solche Niederlagen sind ein Weckruf. Wir sehen, dass wir in jedem Spiel fokussiert sein müssen. Wenn man was Positives aus solch einem Spiel rausziehen kann – dann das.

Es soll laut Ryan Foster in der Kabine ziemlich lautstark zugegangen sein?

Jeder kann sich denken, dass niemand gesagt hat: „Ha, ha, machen wir halt nächste Woche so weiter.“ Jedem ist bewusst, dass das Spiel Mist war.

Könnte die Niederlage auch damit zusammenhängen, dass viele Spieler jung und unerfahren sind?

Klar könnte es damit zusammenhängen. Erwachsenen-Eishockey ist eine Umstellung für sie. Aber das will ich nicht als Ausrede gelten lassen. In Miesbach waren auch genügend erfahrene Spieler dabei.

Wie muss man die Stärke von Miesbach einschätzen?

Letztes Jahr hatten wir mit Rosenheim ein Testspiel in Miesbach. Das ist ähnlich gelaufen, wir haben mit Hängen und Würgen gewonnen. Miesbach ist mir da schon positiv aufgefallen. Sie haben echt gute Spieler und werden sicher wieder eine gute Rolle in der Bayernliga spielen. Das ist ein Top-Verein. Trotzdem müssen wir den Klassenunterschied zeigen.

Sie spielen seit 17 Jahren Profi-Eishockey. Da dürften Sie so was nicht das erste Mal erlebt haben?

Ja, klar. Ich kann mich daran erinnern, als wir mit Ravensburg gegen Sonthofen gespielt haben. Obwohl wir eine DEL2-Mannschaft hatten und Sonthofen kein besonders guter Oberligist war, haben wir mit 0:5 verloren. Diese Niederlage war ein Spiegelbild zu dem Spiel am Sonntag. Ich denke, wir werden in den nächsten Tagen ein paar gute Gespräche führen. Diese Gespräche werden nicht angenehm. Aber am Ende des Tages ist das unser Job.

Verfolgen Sie, was in Fan-Foren diskutiert wird?

Da hab’ ich mich komplett frei gemacht. Das hängt nicht damit zusammen, dass ich arrogant bin und meine, dass ich die Meinung der Fans nicht lesen muss. Ich habe schon ganz, ganz früh gelernt, dass ich es so machen muss, als ich 18 Jahre alt war. Ich hatte damals einen Mitspieler, der hat immer intensiv die Diskussionen in den Fanforen verfolgt. Der konnte irgendwann nicht mehr Eishockey spielen. Natürlich: Ein bisschen was krieg’ ich trotzdem mit, auch wenn ich das nicht lese. Ich höre, was die Jungs erzählen. Es ist immer eine emotionale Sache. Viele schreiben ihre Beiträge, während das Spiel läuft oder kurz danach. Unmittelbar nach dem Spiel sage auch ich andere Sachen als jetzt, ein paar Stunden später. Mit etwas Abstand sieht man die Dinge anders.

Emotionale Beiträge gibt es nicht nur in Tölz...

Klar, im Fußball ist es ja noch viel extremer. Da wird nach jeder Niederlage gefühlt mit Mord und Totschlag gedroht. Vielleicht muss man das ganze Thema vom Sport lösen. Bei politischen Entscheidungen ist es ja genau das Gleiche. Da gibt’s bei Entscheidungen auch so ein direktes Feedback. Viele Autoren schreiben was ohne nachgedacht zu haben. Am nächsten Tag würden sie die Dinge anders sehen. Abgesehen davon: Ich hab’ gar nicht so viel Zeit, in sozialen Medien rum zu wursteln, weil ich zwei kleine Kinder habe. Die nehmen mich gut ran (lacht).

Drei- und fünf Jahre – ein spannendes Alter...

Und ob. Heute ist der erste Tag, an dem der Kindergarten wieder offen ist. Die hatten einen Personal-Notstand, daher war die letzten acht Wochen geschlossen. Eine wilde Zeit. Es war schön zu sehen, wie happy die Kinder sind, dass sie jetzt wieder in den Kindergarten gehen dürfen und ihre ganzen Freunde wiedersehen. Die Mama und der Papa sind daher auch sehr entspannt (lacht). Unsere Kleine, eine Dreijährige, sagt momentan sehr gerne das Wort „nein“, sie ist eine kleine Diva (lacht). Da braucht man viel Geduld. Aber wenn man das Windelalter hinter sich gelassen hat, wird’s ein bisschen einfacher.

Klingt so, als ob Sie in die Familienarbeit auch stark eingebunden wären?

Ja, doch. Das Schöne als Profisportler ist, dass man mehr Zeit hat, trotz der ganzen Fahrerei. Gerade im Sommer nutzen wir es aus, dass ich viel Zeit mit der Familie und den Kindern verbringen kann.

Bei der Mannschaftsvorstellung haben Sie gesagt, bei der Heimfahrt nach Landshut hören Sie immer Podcasts. Was haben Sie nach der Niederlage in Miesbach gehört?

(lacht). Ich habe meine Serie weitergehört. Sie heißt „Das System Söring“. Da geht es um jemanden, der 30 Jahre in Amerika im Gefängnis gesessen ist. Ich aus Zufall drüber gestolpert. Ich höre solche Unterhaltungspodcasts, um mir die Zeit zu vertreiben. So was bringt einen auf andere Gedanken. Schon im letzten Jahr in Rosenheim hab’ ich mir gedacht, ich werde eingehen mit der ganzen Autofahrerei. Es gibt Leute, die fahren extrem gerne Auto. Ich gehöre aber nicht zu dieser Fraktion.

Was hat Sie in Tölz am meisten überrascht?

In den vergangenen Jahren hat es für mich als Außenstehenden immer so gewirkt, als ob das Umfeld in Tölz sehr unruhig ist – der Hauptsponsor Wee, die ständig wechselnden Geschäftsführer. Jetzt wird in der Geschäftsstelle sehr sachlich und anständig gearbeitet. Und der Trainer macht auf mich auch einen guten Eindruck. Wobei: Ganz überrascht hat es mich natürlich nicht. Ich hab’ mir schon was gedacht, als ich hierher gewechselt bin.

Was treibt Sie mit 34 Jahren an, immer noch weiter Eishockey zu spielen?

Der Spaß am Sport. Nach dem 2:7 in Miesbach war ich stocksauer und hätte am liebsten den Schläger zusammengedroschen. Das Spiel gibt dir Watschn. Aber genau das ist der Grund, warum es so viel Spaß macht. Der Kontakt mit jungen Spielern hält jung und frisch. Die lockeren Sprüche von ihnen machen Spaß. Das Schöne an der Aufgabe in Tölz ist, dass wir eine junge Mannschaft haben. Die Lernfähigkeit der Jungen ist gigantisch. Ich bin sehr gespannt, wie sie sich im Laufe der Zeit entwickeln werden. Ich sehe da viel Potenzial.

In welcher Tabellenregion erwarten Sie Ihre Mannschaft?

Das ist ganz schwer zu sagen. Die Entwicklungsgeschwindigkeit der Spieler kann man nur ganz schwer einschätzen und die Gegner auch. Auf dem Papier gibt es Mannschaften, die unfassbar gut besetzt sind – zum Beispiel Rosenheim, Weiden und Memmingen. Die Regensburger waren in der vergangenen Saison mit Sicherheit nicht so gut besetzt – und trotzdem sind sie Meister geworden.