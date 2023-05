Löwen-Neuzugang Yannic Bauer: Der Mann für die Zaubertore

Von: Patrick Staar

Teilen

Ein Zaubertor gelang Löwen-Neuzugang Yannic Bauer (Mi.) in der Partie gegen Passau. Hinter dem Tor stehend bezwang er mit einer blitzschnellen Bewegung Black-Hawks-Schlussmann Raphael Fössinger. © Roland Rappel

Eine Vertragsverlängerung und einen Neuzugang vermelden die Tölzer Löwen: Yannic Bauer wechselt vom Deggendorfer SC in den Isarwinkel. Zudem verlängert Stürmer Anton Engel seinen Vertrag.

Bad Tölz – Mit seinen Zaubertoren versetzte Yanick Dubé das Tölzer Publikum vor zwei Jahrzehnten in Verzückung: Hinter dem gegnerischen Gehäuse stehend ging er kurz in die Knie, packte den Puck auf den Schläger und machte eine blitzschnelle Drehbewegung. Noch ehe der Torhüter reagieren konnte, lag die Scheibe im Tornetz. Einer, der diesen Trick ebenfalls beherrscht – und den fast identischen Vornamen trägt – ist Yannic Bauer. Wie einst Dubé erzielte Bauer am 28. Dezember vergangenen Jahres das 2:1 in der Partie gegen die Passau Black-Hawks – wunderbar zu sehen auf einem Youtube-Video.

Yannic Bauer „unangenehmer Gegenspieler“

Bauer begann seine Karriere beim EV Regensburg. Nach zwei Jahren Juniorenhockey in Kanada kehrte er nach Deutschland zu den Starbulls Rosenheim zurück. Die vergangenen beiden Jahre ging er für Deggendorf auf Torejagd und punktete in 91 Spielen 30 mal. Neben seinen Offensivqualitäten besticht der Flügelstürmer laut Pressemitteilung vor allem durch seine kompromisslose Zweikampfführung. „Yannic ist giftig, erarbeitet sich viele Scheiben und ist für jeden ein unangenehmer Gegenspieler“, sagt Geschäftsführer Fabian Schlager über die neue Nummer 89. „Durch seine Geschwindigkeit und Kämpfereinstellung wird er uns enorm weiterhelfen.“ Auch Trainer Ryan Foster traut dem jungen Stürmer einiges zu: „Yannic hat letztes Jahr eine kleinere Rolle gehabt. Er ist sehr talentiert und wird den Konkurrenzkampf um mehr Eiszeit und Verantwortung bei uns noch mal ordentlich anheizen.“

Anton Engel „wird sich noch mal weiterentwickeln“

Anton Engel, Stürmer bei den Tölzer Löwen © Tölzer Löwen

Anton Engel gilt als ähnlicher Spielertyp. Ihm gelangen in der vergangenen Spielzeit neun Tore und fünf Assists. Ryan Foster sagt, Engel sei durch seine Schnelligkeit und Zweikampfhärte nur schwer zu stoppen: „Er macht durch seine harte Arbeit und bissige Spielweise jedem Gegner das Leben schwer. Körperlich ist er vielen überlegen und nutzt das durch viele Checks und in Zweikämpfen an der Bande zu seinem Vorteil.“ Foster ist überzeugt: „Er ist ein sehr guter Skater und wird sich auch heuer noch mal weiterentwickeln.“ Engel ist froh, weiterhin für die Löwen spielen zu können: „Wir als Mannschaft sind den Fans eine deutlich bessere Saison schuldig, und ich werde meinen Teil dazu beitragen. Ich möchte mich in Tölz weiterentwickeln und werde jedes Spiel mein Bestes geben.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um finden Sie auf bei Merkur.de/Bad Tölz.