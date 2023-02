Tölzer Löwen in Memmingen ohne kalte Schnauze

Von: Nick Scheder

Vor dem Tor fehlt die Durchschlagskraft: Oliver Ott (li.) und die Tölzer Löwen waren zu harmlos im Abschluss, um das Spiel in Memmingen noch einmal zu drehen. © Patrick Staar/Archiv

Zu passiv, zu wenig Ertrag in der Schlussoffensive: Tölzer Löwen verlieren in Memmingen mit 2:6.

Bad Tölz – Jetzt müssen die Tölzer Löwen sogar um die Pre-Play-offs bangen: Sie verloren am Freitagabend bei den Memmingen Indians mit 2:6 und sind nun punktgleich mit dem Oberliga-Elften EV Lindau, der zeitgleich in Passau gewann. Die Tölzer lieferten ein recht ausgeglichenes Spiel gegen die Indians ab, die allerdings die Tore zum richtigen Zeitpunkt machten, öfter auf das Tor schossen und sich vor allem im Powerplay als deutlich effizienter erwiesen. Bei der Schlussoffensive, als die Löwen mächtig Druck machten, fehlte ihnen die Kaltschnäuzigkeit im Abschluss. „Wir waren oft zu passiv, uns fehlt die Konstanz, es ist gerade sehr frustrierend“, sagt Trainer Ryan Foster.

Löwen ohne kalte Schnauze

Denn der Start war kein schlechter. Die Löwen legten vor und hielten das Spiel im ersten Drittel auch vom Ergebnis her ausgeglichen. Doch im zweiten Abschnitt ließen sie die Gastgeber davonziehen. Vor allem Linus Svedlund, Matej Pekr, Jaroslav Hafenrichter und Peter Pohl sorgten für Vollbeschäftigung beim gut aufgelegten Tölzer Keeper Enrico Salvarani. Auch die Löwen hatten ihre Chancen, kamen allerdings nicht richtig gefährlich durch, oft fehlten die Ideen im Angriff oder sie ließen sich weit vor ECDC-Keeper Marco Eisenhuth stoppen.

1:4 nach „schlimmem Wechsel“

Die Führung – Justi Späth hielt frei im Slot einfach mal drauf – verloren die Tölzer bald wieder. Hafenrichter zog in Memminger Überzahl zum 1:1 ab. Nach der Führung des ECDC kurz nach der ersten Pause spielten die Löwen zwar munter weiter. Doch es haperte im Abschluss. Bei Thomas Brandls Schuss, als er schön frei gespielt wurde. In Überzahl, als Tyler Wards Versuch leichte Beute für Eisenhuth war. Besser machten es die Gastgeber bei ihrem Powerplay: Peter Pohl legte Christopher Kasten auf, der drosch die Scheibe zum 3:1 ins Tor. Und dann „ein schlimmer Wechsel“, meint Foster, kurz vor Drittelende schickte Donat Peter Pekr mit einem langen Pass in den Slot, der erhöhte mit viel Tempo auf 4:1.

Druckphase durch ein Solo zerstört

Die Tölzer Druckphase im Schlussabschnitt beendeten die Memminger durch ein einziges Solo. Foster hatte Nick Huard aus der zweiten Reihe zurück in den ersten Tölzer Sturm beordert, der mit Christoph Fischhaber im zweiten die Plätze tauschte. Und fortan spielten fast nur noch die Gäste. Im Powerplay zog Dillon Eichstadt von der blauen Linie ab und verkürzte auf 2:4. „13 Minuten voller Druck, wir haben Kampfgeist gezeigt, aber das reicht nicht“, meint Foster. Gollenbeck, Oliver Ott und im Nachschuss Anton Engel hatten gute Gelegenheit weiter zu verkürzen. Doch Markus Marsall machte alle Hoffnung zunichte, als er seinen Alleingang passgenau an Salvarani vorbei zur 5:2-Führung abschloss. Hafenrichter mit seinem zweiten Tor besorgte den 6:2-Endstand.

Nun gilt es, die Pre-Play-offs vehement zu verteidigen. Foster: „Wir müssen konstanter auftreten und vor allem positiv bleiben.“

Memmingen – Tölzer Löwen 6:2 (1:1, 3:0, 2:1)

Tore: 0:1 (4:22) Späth (Nirschl/Ward), 1:1 (10:50) Hafenrichter (Svedlund/Peter, 5-4), 2:1 (20:31) Pekr (Hafenrichter/Svedlund), 3:1 (28:13) Kasten (Pohl/Topol, 5-4), 4:1 (39:22) Pekr (Peter/Kittel), 4:2 (42:20) Eichstadt (Engel/Brandl, 5-4), 5:2 (52:28) Marsall (Johnston/Kasten), 6:2 (56:24) Hafenrichter (Pekr/Kryvorutskyy), – Strafminuten: Memmingen 4, Tölz 8, – Schiedsrichter: Stephan Bauer/Dominic Erdle, – Zuschauer: 1926.