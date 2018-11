Die Kasseler Krise ausgenutzt

von Nick Scheder schließen

Der erste Löwen-Sturm schießt alle vier Tore beim 4:3-Sieg gegen schwächelnde Kassel Huskies.

Bad Tölz– Die Krise der Kassel Huskies kam den Tölzer Löwen gerade recht: Sie besiegten das hoch gehandelte Team, das mit wenig Selbstvertrauen ausgestattet tief gefallen ist, am Sonntagabend mit 4:3. Das Spiel drohte den Gastgebern nach 2:0-Führung und läuferisch starkem ersten Drittel nur kurzzeitig zu entgleiten. Kassel glich aus und machte im Schlussabschnitt mehr Druck. Doch die Löwen sorgten für die Vorentscheidung per Doppelschlag innerhalb von einer Minute. Maßgeblichen Anteil am Sieg hatte der erstarkte Tölzer Paradesturm. Lubor Dibelka, der angeschlagene Hannes Sedlmayr und Philipp Schlager erzielten alle Tölzer Treffer. Berwanger: „Die waren sehr torgefährlich.“

Ihm gefiel aber auch seine Abwehr: „Wir haben auch im zweiten Drittel wenig zugelassen, standen stabil und haben diszipliniert gespielt.“ Vielleicht mit Ausnahme von Kevin Wehrs, der als einziger Tölzer auf der Bank saß – dafür dreimal. „Auf dem Eis brauchen wir Spieler wie ihn“, sagt Berwanger. Im Tor vertrat Andreas Mechel Ben Meisner, der selbst eine Pause gewünscht hatte. Mechel machte seine Sache gut, zeigte bei einer Unsicherheit auch sehr starke Paraden.

Der Start verlief nach Maß für die Löwen: Kassel hatte Marcel Melichercik als Torhüter angegeben, dabei stand in Wirklichkeit Leon Hungerecker zwischen den Pfosten. Dafür gab’s eine Zweiminutenstrafe, in der Philipp Schlager zum 1:0 abstaubte. Als die Huskies erneut zu viert ranmussten, erhöhte Lubor Dibelka auf 2:0, nachdem zuvor Kyle Beach mit seinem Direktschuss nach schönem Zuspiel von Stephen MacAulay am Torwart gescheitert war. Zuvor rettete Andreas Mechel mit einer Glanztat gegen Mark MacMillan, der sich die Scheibe von Beach geschnappt hatte.

Kassel wirkte teilnahmslos, reagierte fast nur, hatte erst zum Ende des ersten Drittels eine Großchance durch Derek Dinger aus kurzer Distanz. Aber die Löwen waren dem 3:0 näher, hatten auch gute Gelegenheiten durch den ersten und zweiten Sturm, um den Sack frühzeitig zuzumachen.

So kam der Anschlusstreffer des Tabellenelften überraschend, weil Tölz auch im Mitteldrittel die aktivere Mannschaft war und auf das 3:0 drängte. Doch stattdessen schob Jannik Woidtke Mechel bei einem Konter die Scheibe zum 1:2 durch die Schoner. Kassel war nach der zweiten Pause deutlich aktiver und glich aus. Topscorer Tyler Gron scheiterte bei seinem Versuch an Mechel, doch die Scheibe kam durch zu Mike Little, der sie in die Maschen drosch.

Jetzt liefen die Löwen Gefahr, das Spiel aus der Hand zu geben. „Die Partie hätte kippen können“, sagt Berwanger. Tölz geriet unter Druck, konnte sich kaum befreien. Doch aus dem Nichts die Tore zum 4:2: Erst schloss Dibelka ein Solo erfolgreich zur erneuten Führung ab. Die Form-Kurve des lange verletzten Deutsch-Tschechen zeigt deutlich nach oben. Dann ließ Hungerecker Schlagers Schlenzer durchrutschen. Ein Aufbäumen der demotivierten Kasseler blieb aus, auch wenn Richard Mueller in Unterzahl mit der Schlusssirene eiskalt zum 3:4 vollstreckte.

Tölzer Löwen - Kassel Huskies 4:3 (2:0, 0:1, 2:2)

Tore: 1:0 (2:21) Schlager (Sedlmayr/Edfelder, 5-4), 2:0 (8:20) Dibelka (Strobl/Horschel, 5-4), 2:1 (36:35) Woidtke (Christ/Dinger), 2:2 (41:25) Little (Ritter/Gron), 3:2 (47:07) Dibelka, 4:2 (47:53) Schlager (Pauli/Reiter), 4:3 (59:59) Mueller (MacMillan/Dinger, 4-5), –Strafminuten: Tölz 6, Kassel 12, –Schiedsrichter: Daniel Kannengießer/Cori Müns, –Zuschauer: 1698.