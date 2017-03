Schaulaufen zur Süd-Meisterschaft

Titel aus eigener Kraft geholt: Die Tölzer Löwen freuen sich nach dem 3:0-Sieg gegen Peiting mit Fans, Maskottchen, Trainern und Betreuern über die Meisterschaft in der Oberliga-Süd. Foto: Ewald Scheitterer

Eishockey: Oberliga süd

Auch im sechsten Saisonvergleich sicherten sich die Tölzer Löwen gegen Peiting den Sieg. Damit geht der Oberliga-Süd-Titel in den Isarwinkel. Markus Janka holte sich beim nie gefährdeten 3:0-Heimerfolg seinen sechsten Shut-out.

Bad Tölz – Es ist vollbracht: Die Tölzer Löwen knacken die 100-Punkte-Marke durch den 3:0-Sieg gegen den EC Peiting. Und damit wären sie gar nicht auf die Schützenhilfe des EV Regensburg angewiesen gewesen, der Löwen-Verfolger Selber Wölfe am Sonntagabend mit 5.3 besiegte. Das Etappenziel ist geschafft, nach einem engagierten Auftritt vor mehr als 1700 Zuschauern im Tölzer Eisstadion holten sich die Löwen den Meistertitel in der Oberliga Süd. Am Ende war es allerdings eher ein Schaulaufen gegen entnervte Peitinger.

Die Gäste hatten Rang vier schon vor dem Spiel sicher und schonten ihre angeschlagenen Spieler Thomas Zeck, Florian Hechenrieder, Ty Morris und Martin Andrä. Falls sie überhaupt auf den einzigen Erfolg gegen Tölz in dieser Saison spekulierten, wurden ihre Hoffnungen bald enttäuscht: Die Löwen liefen auch ohne Michael Endraß (gesperrt), Jordan Baker und Julian Kornelli (beide verletzt) munter nach vorne. Das Geschehen spielte sich zu großen Teilen vor Gäste-Ersatzkeeper Andreas Magg ab. Er vertrat Hechenrieder, der mit Leistenproblemen ausfiel. Doch eine Peitinger Niederlage hätte vermutlich auch der nicht verhindert.

Die Löwen sind mittlerweile ein gut eingespieltes Team, das auch mit Umstellungen gut zurechtkommt. So sorgten Hannes Huß und Thomas Schenkel als Aushilfe in der ersten Reihe trotzdem für gelungene Spielzüge mit Hannes Sedlmayr. Der besorgte die Führung. Bei einem Konter blieb Huß’ Pass hängen, der Löwen-Topscorer schob im Nachschuss ein. Klaus Kathan erhöhte wenig später auf 2:0. Trotzdem war Löwen-Trainer Axel Kammerer nicht ganz zufrieden. „Wir waren im ersten Drittel nicht so stabil und haben einige Torchancen zugelassen. Aber Markus Janka hat eine überragende Leistung gezeigt.“

Spätestens nach Stefan Reiters 3:0 waren die Peitinger bedient. „Wir hätten noch zehn Drittel spielen können, ohne ein Tor zu schießen“, klagt ECP-Trainer Sebastian Buchwieser. Stefan Reiter traf im Schlussdrittel des an Strafzeiten armen Spiels noch den Pfosten. Dann bereiteten sich die Löwen bei guter Stimmung im Stadion auf den Meister-Jubel vor. Sogar einen Pokal gab’s, den Kapitän Florian Strobl freudestrahlend entgegennahm.

Doch dieser Titel war erst der Startschuss zur wichtigsten Saisonphase, den Play-offs. Der Gegner für die erste Runde am kommenden Freitag ist der EV Landshut, den die Löwen zum Heimspiel empfangen. Auch so ein Verein, der gegen die Tölzer heuer bisher immer erfolglos war.

Tölzer Löwen – EC Peiting 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Tore: 1:0 (8.00) Sedlmayr (Huß/Frank), 2:0 (16.41) Kathan (Strobl/Kolacny), 3:0 (26.20) S. Reiter (Strobl/Kathan), –Strafminuten:Tölz 2, Peiting 6, –Schiedsrichter: Alfred Hascher (TEV Miesbach), –Zuschauer: 1722.