Testspiele der Tölzer Löwen: Kämpferische Topleistung in Schottland

Eishockey

Manchester/Kirkcaldy– Eine knappe Niederlage am Samstag, ein noch knapperer Sieg am Folgetag. So schnitten die Tölzer Löwen auf ihrer Testspielreise nach Großbritannien ab. Manchester Storm entpuppte sich dabei als der hartnäckigere Rivale. Die Mannschaft aus dem Westen Englands behielt mit einem 3:1-Erfolg die Oberhand. Florian Strobl gelang zum Ende der Begegnung der Ehrentreffer. Zuvor hatte Neuzugang Kyle Beach die besten Tölzer Möglichkeiten auf der Kelle. Auf der anderen Seite bestätigte ECT-Goalie Ben Meisner wiederholt die ihm nachgesagte Klasse. 25 mitgereiste Tölzer Schlachtenbummler waren begeistert von dem nicht alltäglichen Ausflug,

Zumal es am nächsten Tag gleich weiter nach Schottland ging. An der dortigen Ostküste ist die Heimat des ebenfalls in der EIHL ansässigen Klubs Five Flyers. Die personellen Vorzeichen verschlechterten sich vor der Partie. Gleichwohl war bekannt, dass sowohl Marinus Reiter als auch Luca Tosto sich bereits am Vormittag aus beruflichem Hintergrund vorzeitig auf die Heimfahrt machen müssen. So brachten die Tölzer zum Match gegen den Vorjahres-Halbfinalisten gerade noch drei Angriffsblöcke zusammen. Manuel Edfelder übernahm den durch Lubor Dibelkas Verletzung vakanten Part in der ersten Sturmreihe. Aziz Ehliz, zuletzt als Verteidiger im Fokus, rückte in die dritte Formation. Dort sorgte er für das erste Glanzlicht in Form des Treffers zum 1:1-Ausgleich. Im Kasten der Isarwinkler stand diesmal Andi Mechel, der mit starken Paraden überzeugte. Zwar gingen die Schotten ein zweites Mal in Führung. Doch wussten die Buam abermals eine Antwort. Kyle Beach nagelte einen Schlagschuss in die Maschen. So fiel die Entscheidung eben in der Overtime. Zunächst rettete Mechel zweimal gegen Chase Schaber, dann war es wie schon am Vortag Florian Strobl, der den letzten Treffer des Spiels markierte.