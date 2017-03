Janka: „Wünsche mir Sieg in meinem letzten Spiel“

© or

„Aufhören, wenn’s am schönsten ist“: Löwen-Torhüter Markus Janka beendet seine Karriere nach dieser Saison und hätte nichts dagegen, mit einem Titel aufzuhören.

Löwen-Torwart Markus Janka, bester Goalie der Oberliga Süd, beendet nach dieser Saison seine Karriere und würde sie am liebsten mit einem Meister-Titel beschließen. „Das ist allerdings noch ein weiter Weg“, sagt der 36-Jährige im Interview.

Bad Tölz– Sechs Shut-outs, Gegentorschnitt 2,1, keine nennenswerten Fehler und Top-Paraden: Markus Janka hat entscheidenden Anteil daran, dass die Tölzer Löwen als Spitzenreiter in die Play-offs gehen. Es läuft gut für den Geretsrieder. Dennoch: Nach dieser Saison ist Schluss für den 36-Jährigen. Da hilft auch keine Überredungskunst, wie er im Gespräch versichert. Er braucht mehr Zeit für Beruf und Familie, seine Frau Bettina und die beiden Kinder Magdalena (4) und Kilian (2). Doch er hofft, dass er beim Play-off-Finale immer noch im Tor steht. Er traut der Mannschaft eine Menge weitere Siege zu und sieht den Erfolg in vielen Mosaiksteinchen begründet, die in dieser Saison zueinander passen.

-Herr Janka, geht es Ihnen nicht gut?

Doch, wieso?

-Na ja, 36 Jahre, Top-Torhüter der Liga, Oberliga-Süd-Meister mit Tölz, und Sie wollen aufhören?

(lacht) Ja, das ist doch genau der richtige Zeitpunkt.

-Im Ernst?

Es wird zu viel. Ich schaffe es zeitlich nicht mehr, beruflich und familiär. Ich steige nach der Saison voll in die Firma meines Vaters Oskar ein und übernehme da mehr Verantwortung als bisher, die Anforderungen steigen. Da geht Eishockey zeitlich einfach nicht mehr, ich bin schon jetzt am Limit. Außerdem hätte ich gerne mehr Zeit für die Familie, meine Kinder. Meine Frau Bettina zählt schon die Tage (lacht). Die macht das seit zwölf Jahren mit. Ohne Kinder war es noch leichter, jetzt nicht mehr.

-Fällt die Entscheidung schwer?

Momentan nicht. Die Entscheidung ist im Herbst gefallen, jetzt freue ich mich umso mehr zu spielen. Vielleicht ist das nächste schon das letzte Spiel? Ich gehe jetzt mit einer positiven Einstellung in jedes Spiel.

-Kann man Sie noch überreden? Ist der Aufstieg mit Tölz ein Anreiz?

Nein, null Chance, ich höre nach dieser Saison auf. Ich will auch nicht den Absprung verpassen, da gibt es viele. Zu denen will ich nicht gehören. Aufhören, wenn es am schönsten ist.

-Am schönsten wäre es, mit einem Titel aufzuhören, oder?

Ich sag mal: Ich wünsche mir, dass wir das letzte Spiel meiner Karriere gewinnen...

-...dann wären Sie Meister...

Ja, genau. Das wäre ein Traum. Wünschen kann man sich das ja. Aber es ist ein sehr weiter und schwieriger Weg.

-Aber ein möglicher?

Ja, wenn die Verletzten zurückkommen und wir ordentlich in die Play-offs starten.

-Immerhin heißt der Gegner der ersten Runde Landshut, gegen die habt Ihr alles gewonnen.

Ja, aber es war immer eng! Sogar das 7:2 war eng – bis wir die Tore gemacht haben.

- Kaltschnäuzigkeit war mal ein Problem.

Stimmt. Aber das Entscheidende war dann: Es kam immer einer daher, der die Tore gemacht hat. Wenn Baker, Sedlmayr oder Endraß nicht treffen, ist Stefan Reiter zur Stelle, der war eh ein Glücksgriff. Und auf einmal ist es der Walleitner! Einer ist immer da, der es macht. Ein Riesen-Pluspunkt für uns. Flo Strobl und Klaus Kathan sind extrem wichtig – bissl mehr Tore könnte der Klaus mal wieder schießen (lacht). Und: Es ist doch Wahnsinn, wie sich die Jungen eingefügt haben. Auch Tobias Kirchhofer oder Josef Reiter schießen Tore.

-Was war ausschlaggebend für die Süd-Meisterschaft der Löwen?

Es waren viele kleine Mosaiksteinchen, die alle perfekt zusammenpassen. Es ist schwierig, einfaches Eishockey zu spielen. Aber wir haben das hinbekommen. Dann die mannschaftliche Geschlossenheit, klar, der Zusammenhalt. Das hat dazu geführt, dass wir oft Spiele gedreht, nach einem Rückstand erst recht losgelegt haben. Manche Spiele haben wir knapp gewonnen, die wir in der Vorsaison verloren hätten.

-...und die beste Defensive der Liga.

Ja, das geht aber schon bei den Stürmern los. Das sind nicht nur die Verteidiger. Defensivarbeit fängt vorne an: Wie kommen die Stürmer zurück, finden sie gleich zurück in die Positionen. Das ist wichtig.

-Jetzt haben Sie erfolgreich Ihren eigenen Anteil am Erfolg umschifft: Sechs Shut-outs, bester Torwart der Liga, da gehört schon was dazu, oder?

Ja, okay, ich bin zufrieden mit meiner Leistung bis jetzt. Aber wie gesagt: Da ist die ganze Mannschaft verantwortlich, die macht es mir relativ leicht. Ich habe deutlich weniger Alleingänge bekommen als vergangenes Jahr. Ich muss vielleicht nur zwei oder drei Top-Paraden auspacken, um uns im Spiel zu halten, während es in der Vorsaison dann eben vier oder fünf waren. Und oft entscheiden ein oder zwei Tore ein Spiel.

-Sie wollen sich nicht selbst loben, dann sagen wir es: Sie haben kaum einen Fehler gemacht und manches Spiel für die Löwen gewonnen!

Ich kann nur versuchen, die Mannschaft im Spiel, den Rückstand in Grenzen zu halten, sodass meine Vorderleute das Spiel drehen und gewinnen können. Das habe ich, glaube ich, ganz gut hinbekommen, und ich versuche es weiter.

-Worauf wird es in den Play-offs ankommen?

Kurzzeitgedächtnis! Uns muss bewusst sein: Nach einem Sieg oder einer Niederlage kann es vorbei sein. Wir müssen uns auf das fokussieren, was kommt, egal wie es steht, egal wie das Spiel vorher war, es zählt nur was kommt. Das ist das Wichtigste. Und wir müssen uns an den Plan halten, unsere Stärken weiter abrufen: Defensive, Kaltschnäuzigkeit vorne, Zusammenhalt.

-Für einige sind es die ersten Play-offs, spielt Erfahrung eine Rolle?

Für viele Junge ist es was Besonderes. Wir müssen sie unterstützen, mental aufbauen, ihnen Sicherheit geben: Am Plan festhalten, auch wenn es gerade mal nicht läuft.

-Ist Landshut der leichteste Gegner?

Na ja, es ist eigentlich egal, ob es gegen Landshut, Sonthofen oder Weiden geht. Die haben alle drei ihre Stärken und Schwächen. Ich glaube, Landshut hat von den Dreien die stärkste Mannschaft, einen neuen Trainer und ist defensiv gefestigt. Wir brauchen nicht weniger als unsere beste Leistung.

-Können Sie jetzt Ihre letzten Spiele als Eishockey-Torwart genießen?

Ich kann sie genießen. Vielleicht wird’s schwierig, wenn es vorbei ist, dass mir dann etwas fehlt. Aber ich glaube nicht, ich habe viel erlebt.