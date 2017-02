Gegen die Löwen tut sich der Knipser schwer

Tölzer Löwen

von Wolfgang Stauner schließen

Die Tölzer Löwen hatten Deggendorfs Top-Torjäger Gibbons heuer immer gut im Griff. Anian Geratsdorfer ersetzt auch am Sonntag den erkrankten Janka, Jordan Baker ist wieder fit.

Bad Tölz– Mit einer guten und einer schlechten Nachricht wartete Löwen-Trainer Axel Kammerer gestern Vormittag auf: Jordan Baker ist von seiner Grippe schneller genesen als erwartet und kann am Sonntag in Deggendorf (18.30 Uhr) spielen; dafür fällt nun Schlussmann Markus Janka erkrankt aus. „Da hilft kein Jammern“, sagt Kammerer. Sein Vertrauen gilt nun dem Tölzer Back-up Anian Geratsdorfer. „Er hat zwar noch nicht so viele Spiele gehabt, aber er ist im Training ein unglaublich fleißiger Kerl. Ich habe keine Bedenken, ihn zu bringen, weil er auch mental sehr stabil ist“, stellt der Coach klar.

Vermutlich wird eine Menge Arbeit auf die Nummer zwei im Tölzer Kasten zukommen, denn die Niederbayern geizen keineswegs mit Toren. Das Glanzstück in John Sicinskis Team ist zweifelsohne die Offensive, die es bereits auf 150 Tore gebracht hat. Besonders gefährlich ist Kyle Gibbons – der Top-Torjäger der Liga hat schon 42 Mal eingenetzt. Kurios ist allerdings, dass er gegen die Tölzer Löwen erst zwei Treffer markierte: Zum einen das Ehrentor beim 1:8 im vergangenen Oktober; zum anderen das Empty-net-Goal beim 4:1-Sieg in Tölz vor zwei Wochen. „Den haben wir bislang gut im Griff gehabt“, meint Kammerer. Doch einiges hängt auch davon ab, wie der zweite Top-Offensivspieler der Deggendorfer, Curtis Leinweber, abgeschirmt wird. „Ein genialer Scheibenverteiler“, urteilt Kammerer. Mit seinen 47 Assists steht Leinweber ligaweit an zweiter Stelle hinter Jared Mudryk (52/Selb). Doch hinter diesem kongenialen Duo ist nicht etwa Ebbe beim DSC. Das deutsch-russische Brüderpaar Alexander und Sergej Janzen oder Verteidiger Travis Martell hat der Löwen-Trainer ebenfalls auf der Rechnung: „Alles Top-Leute und brandgefährlich. Zum Sieg brauchen wir unsere Bestleistung.“

Da Baker seinen Stammplatz in der ersten Reihe einnimmt, wird Julian Kornelli die dritte Reihe führen. Das Trio Josef Reiter, Tobias Kirchhofer und Daniel Merl spielt für die ECT 1b. Zwei Joker hat der Trainer für den Notfall in der Hinterhand: Johannes Huß und Marinus Reiter. Die beiden Verteidiger waren mit der U 19 beim Fünf-Nationen-Turnier in Zuchwil. „Die haben in vier Tagen vier Spiele absolviert. Denen kann eine Pause nicht schaden“, glaubt Axel Kammerer.

