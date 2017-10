Dem Druck nicht standgehalten

Eishockey: Del 2

Zwei Drittel lang boten die Tölzer Löwen den Ravensburg Towerstars in einem schnellen und guten DEL 2-Spiel Paroli. Dann mussten sie dem durchgängig hohen Tempo Tribut zollen und verloren mit 1:5.

Bad Tölz–Die kleine Serie hat nicht gehalten. Die Tölzer Löwen haben dem Druck der Ravensburg Towerstars nicht über 60 Minuten standgehalten. In einem sehr guten, intensiven Spiel mit hohem Tempo hatten die Gastgeber am Freitagabend den Towerstars im Schlussabschnitt nichts mehr entgegenzusetzen. Nach drei Siegen in Folge gab es nun mit dem 1:5 wieder eine Niederlage. „Über das ganze Spiel betrachtet geht sie in Ordnung“, räumt Trainer Rick Boehm ein. „Ravensburg war die bessere Mannschaft, wir waren bemüht, haben gekämpft, aber nicht lange genug.“

Das Tempo, viele verbissene Zweikämpfe und einige Unterzahlsituationen zehrten an den Kräften der Buam. Und Ravensburg stellte unter Beweis, dass es ein bärenstarkes Powerplay spielen kann. Ondrej Pozivil war von der Blauen gefährlich, Adam Lapsansky vom kurzen Pfosten. Vincenz Mayer war für die Nachschüsse da. Und Jakub Svoboda besorgte die Tore, drei am Freitagabend.

Doch die Löwen überstanden erste kritische Unterzahl-Situationen, auch dank eines guten Michael Boehm im Kasten. Er zeigte starke Paraden, war einzig bei Scheiben auf den Körper gelegentlich unsicher, ließ Abpraller zu. Das Powerplay spielten die Löwen einfach, gefährlich und zunächst effizient. Der erste Sturm mit Marcel Rodman, Philipp Schlager und Manuel Edfelder harmoniert immer besser. Das zeigte sich auch in doppelter Überzahl, als Edfelder zentral vor dem Tor klug von Schlager von der Torlinie bedient wurde und die Scheibe an Jonas Langmann vorbei in die Maschen drosch.

Doch nach dem Führungstreffer machten die Gäste extrem Druck. Zweimal Mayer und Dennis Reimer hatten den Ausgleich auf dem Schläger. Boehm war allerdings noch nicht bereit, sich geschlagen zu geben, war ein würdiger Ersatz für den erkrankten Andreas Mechel, wurde später zurecht zum Spieler des Abends bestimmt.

Die Löwen retteten die Führung über die erste Pause, waren aber dann zu passiv, zu weit weg vom Gegner. So durfte Jakub Svoboda frei vor dem Tölzer Kasten seine Bahnen ziehen – und zum 1:1 abschließen. Das Tempo blieb hoch, die Löwen kamen sogar wieder besser ins Spiel, hatten Chancen durch Julian Kornelli, Rodman und Hannes Sedlmayr, der aber zu harmlos blieb.

Florian Strobl gab sein Comeback nach fünf Wochen Verletzungspause. Der Kapitän belebte die dritte Tölzer Sturm-Reihe mit Michael Endraß und Constantin Ontl. Doch etwas Trainingsrückstand war ihm anzumerken. Die Löwen schafften es nicht mehr ganz, das Tempo im Schlussdrittel mitzugehen, kamen phasenweise kaum noch aus dem eigenen Drittel raus – höchstens durch Regelwidrigkeiten. In Unterzahl gerieten sie noch mehr unter Druck, Robin Just gelang das 2:1. „Das war der Knackpunkt“, meint Boehm. Spätestens mit Svobodas 3:1 erlahmten Widerstand und die letzten Reserven. Dem 1:4 ging ein Missverständnis voraus, als Boehm im Powerplay seinen Sohn vom Eis holte, um eine 6:4-Überzahl herzustellen. Strobl kam zu spät aufs Eis, die Scheibe ging verloren und Pozivil traf das leere Tor. Erneut in Überzahl stellte Svoboda auf 5:1. Der Löwen-Coach: „Wir müssen daran arbeiten, dem Druck besser und länger standzuhalten.“

Tölzer Löwen – Ravensburg Towerstars 1:5 (1 :1, 0:0, 0:4)

Tore:1:0 (11.50) Edfelder (Schlager/Lakos, 5-3), 1:1 (27.26) Svoboda (Lapsansky/Keller), 1:2 (45.00) Just (Mayer/Sturm, 5-4), 1:3 (51.49) Svoboda (Lapsansky/Kruminsch), 1:4 Pozivil (Roloff, 4-6), 1:5 (59.34) Svoboda (Lapsansky/ Slavetinsky, 5-4), – Strafminuten: Tölz 12, Ravensburg 10,Schiedsrichter: Alexander Singer/Florian Zehetleitner, –Zuschauer: 1612.