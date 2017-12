Versuchte Wiedergutmachung

Aus vollem Lauf: Joonas Vihko stellt per Doppelpack auf 2:1, doch das Spiel nimmt in einem turbulenten Mitteldrittel eine erneute Wendung, und die Löwen müssen sich dem EC Bad Nauheim mit 3:4 geschlagen geben.

Eishockey: DEL 2

von Nick Scheder schließen

Mehr Einsatz, geschenkte Gegentore: Löwen verlieren gegen Bad Nauheim mit 3:4 und hadern mit umstrittenem 2:3

Bad Tölz – Sie hatten etwas gutzumachen. Und sie wollten es, das war den Löwen gestern Abend deutlich anzumerken. Die Tölzer zeigten gegen den EC Bad Nauheim deutlich mehr Engagement als am Freitag vor Weihnachten beim 1:6 in Garmisch. Doch letztlich verloren sie diese Partie mit 3:4, weil sie dem Gegner einige Tore auflegten. Zu krassen eigenen Fehlern gesellten sich eine umstrittene Tor-Entscheidung und eine Matchstrafe gegen Andreas Mechel, den Torhüter-Talent Mirko Davi vertreten musste. Der Jungspund (18) erntete frenetischen Jubel nach seinem ersten Save: Lässig schnappte er die Scheibe von Rote-Teufel-Torjäger Cody Sylvester aus der Luft.

Lässig war sonst wenig. „Wir waren die erste halbe Stunde nicht so bissig und einsatzfreudig, wie wir sein wollten“, moniert Trainer Rick Boehm. Und so gab es einen Rückschlag und einen Rückstand: Ausgerechnet Abwehr-Routinier Christian Kolacny schlug im eigenen Drittel über die Scheibe, die sich James Livingston schnappte und auf Mike McNamee passte – 0:1. Unsicherheiten in der Defensive leisteten die Löwen sich auch später, doch immerhin bauten sie offensiv Druck auf das von Felix Bick gehütete Tor auf. Nach einer dicken Chance von Marvin Ratmann regierten die Gastgeber im Tölzer Eisstadion: Andreas Schwarz und Jonas Vihko verpassten knapp den Ausgleich, der Finne wirbelte ohnehin unermüdlich durch das Drittel der Roten Teufel. Erst blieb er noch an einem Nauheimer Schläger hängen. Dann traf er, und zwar gleich zweimal, jeweils nach schöner Vorarbeit von Philipp Schlager. „Das tut der Mannschaft gut. Wir brauchen einen ersten Sturm, der offensiv produziert“, lobt Boehm.

Turbulent wurde das zweite Drittel: Erst glich Marvin Ratmann aus, dann gab es eine unübersichtliche Situation vor dem Löwen-Tor: Mike McNamee versuchte, die Scheibe per Bauerntrick unterzubringen, und drosch solange gegen Puck und Mechels Schoner, bis sie über der Linie und der Löwen-Goalie zur Weißglut gebracht war. Nach Studium des Videos entschieden die Schiedsrichter auf 3:2 und verhängten eine Matchstrafe gegen Mechel, der mit der Schlägerhand auf James Livingston losgegangen sein soll. „Der Torwart hat das Recht, den Torraum zu verteidigen. Natürlich ist es ungünstig, wenn man die Stockhand hernimmt, aber es kam eben aus der Emotion heraus“, brachte Boehm Verständnis für seinen Torhüter auf.

Völliges Unverständnis dagegen rief die Entscheidung auf reguläres Tor bei Löwen-Chef Christian Donbeck hervor, der sich die Bänder mit Schiedsrichter-Beobachter Mike Strobl angesehen hatte. Deren Erkenntnis: „Die Scheibe war nicht hinter der Linie, erst als das Tor verschoben war.“ Donbeck möchte das Video nun der DEL 2 zukommen lassen. „Wir wollen keine schlechten Verlierer sein, aber diese Entscheidung zweifeln wir sehr stark an.“

Das Spiel war freilich keineswegs entschieden. „Nach der Strafe und der Unterzahl sind Einsatz und Zweikampfverhalten besser geworden“, lobt Boehm. Und prompt schlenzte Kolacny zum 3:3-Ausgleich unter die Latte. Die Löwen suchten die Entscheidung, Schlagers Schuss wurde gerade noch aus dem Kreuzeck geschlagen, Michael Endraß schoss knapp am Gestänge vorbei, Hannes Sedlmayr und Josef Frank fanden in Bick ihren Meister, Marcel Rodmann machte nichts aus einem Abpraller. „Wir wären in der Lage gewesen, das Spiel zu gewinnen“, meint Boehm. Doch wie so oft machte der Gegner das entscheidende Tor: Konter Nauheim nach bösem Fehlpass Rodman, und diesmal bezwang Sylvester Mirko Davi im Tölzer Tor.

Tölzer Löwen – EC Bad Nauheim 3:4 (2 :1, 1:2, 0:1)

Tore:0:1 (1.15) McNamee (Livingston), 1:1 (6.33) Vihko (Schlager/Rodman), 2:1 (15.09) Vihko (Schlager), 2:2 (20.27) Ratmann (Sylvester/Stiefenhofer), 2:3 (26.03) Mike McNamee (Krestan/Livingston), 3:3 (27.45) Kolacny (Lakos/St. Jacques), 3:4 (45.40) Sylvester (Slaton), –Strafminuten:Tölz 4 + 10 (Horschel, unsportl. Verh.) + 25 Mechel (übertriebene Härte), Nauheim 14, – Schiedsrichter:Martin Holzer/Erich Singaitis, – Zuschauer:1547.