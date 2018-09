Anschlusstreffer weckt den Kampfgeist

EIshockey: DEL 2

von Nick Scheder

Erst überfordert, dann gleichauf: Die Tölzer Löwen holen am Sonntagabend einen 1:3-Rückstand gegen Bad Nauheim auf, verlieren aber dann im Penaltyschießen mit 3:4.

Bad Tölz – Das Anfangsdrittel ist heuer keine Stärke der Tölzer Löwen. Diesmal war die Diskrepanz zwischen erster und zweiter Spielhälfte gewaltig: Ein Drittel und ein zu diesem Zeitpunkt eher überraschendes Tor Anlauf brauchten die Buam gestern Abend, um gegen den EC Bad Nauheim in die Spur zu kommen. Ließen sie sich anfangs vom Offensivzug der Hessen komplett überrollen, hielten sie später gut mit, waren in der Defensive stabiler und holten durch zuvor vermisste Effizienz im Abschluss einen 1:3-Rückstand auf. Nach torloser Verlängerung und sechs Versuchen im Penaltyschießen mussten sie sich dennoch 3:4 geschlagen geben.

Dank der Steigerung und Überlegenheit in der Verlängerung wäre sogar mehr drin gewesen als der Trost-Zähler. Doch selbst der zeichnete sich anfangs nicht ab. Da wirkten die Löwen völlig überfordert, mit dem 0:2 zur ersten Pause noch gut bedient. Bereits nach 45 Sekunden, Marinus Reiter musste auf die Strafbank, versenkte Cody Sylvester einen Blueliner hinter Ben Meisner. Andrej Bires erhöhte auf 2:0, als sich Tölz vom Dauerdruck der Hessen nicht befreien konnte.

Das gelang den Löwen nur selten. Radek Krestan und die Sylvester-Brüder wibelten ständig. Erst kurz vor der Pause hatten Florian Strobl, Yannick Drews und Andreas Pauli erste Chancen, ließen jedoch Kaltschnäuzigkeit und Effizienz vermissen.

So kam der Tölzer Anschlusstreffer nach 25 Minuten überraschend, als ein Nauheimer Stephen MacAulays Pass ins Tor abfälschte. Doch von da an ging es aufwärts, auch wenn der Ex-Tölzer Hannes Huß umgehend den alten Abstand für Nauheim wieder herstellte. Die Löwen ließen jetzt weniger zu, trauten sich mehr zu und kamen zu guten Chancen. Kyle Beach scheiterte an Torwart Jan Guryca, der die Scheibe noch mit dem Schoner erwischte. Einen Abpraller brachte Kevin Wehrs nicht im Tor unter.

Den Löwen fehlen derzeit nicht nur Lubor Dibelka und Philipp Schlager im Angriff. Sondern auch eine Portion Kaltschnäuzigkeit. Auch Aziz Ehliz scheiterte frei vor dem Tor, Yannick Drews zu unplatziert, als er alleine auf Guryca zufuhr. Manuel Edfelder, von Hannes Sedlmayr clever auf die Reise geschickt, schoss weit drüber. Sedlmayr selbst fehlt das Schussglück.

Immerhin war auch von Nauheim weniger zu sehen, Die Löwen überstanden sogar eine kurze doppelte Unterzahl schadlos. Nauheim überzeugte nun selbst nicht mehr beim Abschluss. Der Tölzer Kampfgeist war geweckt. Und mit gesteigertem Einsatz hielten Cleverness und Effizienz bei den Löwen Einzug. Erst vollstreckte Stephen MacAulay eiskalt zum 2:3, als Nauheim die Scheibe nicht aus der Gefahrenzone bekam. Dann mussten zwei Rote Teufel auf die Bank, Goldhelm Kyle Beach drosch die Scheibe von der blauen Linie ins Tor.

In die Verlängerung gingen die Löwen in 3:4-Unterzahl, weil Flo Strobl kurz vor Drittelende eine Strafe kassierte. Doch sie überstanden die zwei Minuten, konnten bis zum Schluss der Overtime selbst ein Powerplay aufziehen. Mehrfach Beach, Wehrs und Sedlmayr vergaben ihre Möglichkeiten. Im Penaltyschießen traf nur MacAulay für Tölz, für Nauheim waren Andrej Bires und Radek Krestan im sechsten Versuch erfolgreich.

Tölzer Löwen - Nauheim n.P. 3:4 (0:2, 1:1, 2:0; 0:1)

Tore: 0:1 (0:45) C. Sylvester (D. Sylvester/Dalhuisen, 5-4); 0:2 (6:38) Bires (Cody Sylvester/Ketter), 1:2 (25:25) MacAulay (Schwarz), 1:3 (25:44) Huß, 2:3 (45.06) MacAulay (Beach), 3:3 (54.28) Beach (Pauli/Wehrs, 5-3), 3:4 (65:00, GWP) Krestan, – Strafminuten: Tölz 18, Nauheim 16 + 10 (Kahle, Check v. hinten); – Schiedsrichter: Lukas Kohlmüller/Stefan Vogl; – Zuschauer: 1349.